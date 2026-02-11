Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi tố đối tượng xúc phạm công an, viện kiểm sát

Cảnh Kỳ
TPO - Nguyễn Thị Nga sử dụng hai tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều tin, bài viết có thông tin không đúng sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín các cơ quan nhà nước. Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nga.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Nga (SN 1968, trú phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long), để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

nga.jpg
Nguyễn Thị Nga tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3-6/2025, Nguyễn Thị Nga sử dụng hai tài khoản mạng xã hội tên “Nguyễn Nga” và “Nguyễn Thi” đăng tải nhiều tin, bài viết có thông tin không đúng sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre trước đây; xúc phạm, uy tín, danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo các cơ quan này; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, cá nhân nêu trên.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Nga đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý.

