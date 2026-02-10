Xe tải chở hàng bốc cháy dữ dội trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Chiều 10/2, tại km178 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Lương Sơn (tỉnh Lâm Đồng), xảy ra vụ cháy xe tải khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, xe tải BKS 72H-029.72 lưu thông theo hướng Khánh Hòa đi Đồng Nai thì bất ngờ bốc cháy khi đến gần nút giao quốc lộ 28B. Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng điều khiển phương tiện tấp vào dải dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, khu vực này cách dải dừng gần nhất khoảng 5km.
Cũng thời điểm trên, một số tài xế đi ngang đã dừng xe hỗ trợ, khẩn trương di chuyển hàng hóa ra khỏi thùng và sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ thùng xe nên việc chữa cháy tại chỗ bất thành.
Nhận tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông, phối hợp xử lý sự cố và đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.