Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe tải chở hàng bốc cháy dữ dội trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một xe tải chở hàng đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, lửa bao trùm toàn bộ thùng xe.

Chiều 10/2, tại km178 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Lương Sơn (tỉnh Lâm Đồng), xảy ra vụ cháy xe tải khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Xe tải chở hàng bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, xe tải BKS 72H-029.72 lưu thông theo hướng Khánh Hòa đi Đồng Nai thì bất ngờ bốc cháy khi đến gần nút giao quốc lộ 28B. Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng điều khiển phương tiện tấp vào dải dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, khu vực này cách dải dừng gần nhất khoảng 5km.

Cũng thời điểm trên, một số tài xế đi ngang đã dừng xe hỗ trợ, khẩn trương di chuyển hàng hóa ra khỏi thùng và sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ thùng xe nên việc chữa cháy tại chỗ bất thành.

img-7778.jpg
img-7776.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông, phối hợp xử lý sự cố và đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thái Lâm
#xe tải #cháy xe #cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết #Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục