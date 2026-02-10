Mai vàng 500 triệu đồng xuống phố

TPO - Những ngày cận Tết, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm Đà Nẵng. Tại Cung Thể thao Tiên Sơn, những chậu mai vàng “khủng” trị giá hàng trăm triệu đồng được các chủ vườn đưa xuống phố, thu hút đông đảo người dân và du khách.