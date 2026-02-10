Mai vàng 500 triệu đồng xuống phố

TPO - Những ngày cận Tết, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm Đà Nẵng. Tại Cung Thể thao Tiên Sơn, những chậu mai vàng “khủng” trị giá hàng trăm triệu đồng được các chủ vườn đưa xuống phố, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Nhiều cây mai vàng trị giá hơn nửa tỷ đồng được các nhà vườn đưa xuống phố trưng bày, giới thiệu và chào bán cho giới chơi mai dịp cận Tết.
Nhiều gốc mai có thân xù xì, uốn lượn theo thế tự nhiên, tạo dáng đẹp bắt mắt người xem.
Nhiều người dừng chân chụp ảnh, check-in cùng những gốc mai trưng bày.