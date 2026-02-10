Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xử phạt 2 tài xế vượt ẩu từ clip, hình ảnh người dân cung cấp

Thái Lâm
TPO - Từ clip, hình ảnh do người dân cung cấp, Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng xác minh, xử phạt 2 tài xế điều khiển xe vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc và cầu Đại Nga.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã mời làm việc, xử phạt 2 tài xế có hành vi “vượt xe trong những trường hợp không được vượt” sau khi tiếp nhận phản ánh, clip do người dân cung cấp trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông.

44.png
Hình ảnh xe khách BKS 50F-041.87 vượt ẩu được người dân ghi lại.

Trước đó, khoảng 13h ngày 23/1, xe khách BKS 50F-041.87 lưu thông trên đèo Bảo Lộc với tốc độ cao. Dù đoạn đường có vạch kẻ liền, tầm nhìn bị che khuất bởi khúc cua, tài xế vẫn lấn sang làn ngược chiều để vượt xe phía trước. Đúng thời điểm này, một xe khách khác đi theo chiều ngược lại xuất hiện, buộc các phương tiện phải phanh gấp để tránh nguy cơ va chạm trực diện.

Tiếp đó, ngày 25/1, xe tải BKS 71C-088.30 cũng bị ghi hình khi có hành vi vượt ẩu trên cầu Đại Nga (đoạn qua phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng). Clip do người dân cung cấp nhanh chóng được chuyển đến cơ quan chức năng.

Sau khi xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời tài xế Hà Duy Khánh (SN 1982, trú TP.HCM) điều khiển xe khách 50F-041.87 và tài xế Nguyễn Thanh Phong (SN 1988, trú tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe tải 71C-088.30 đến làm việc.

45.jpg
46.jpg
Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với 2 tài xế điều khiển xe ô tô tải vượt ẩu.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt về lỗi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt” theo Điểm a, Khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với mỗi trường hợp.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, việc tiếp nhận, xử lý thông tin vi phạm do người dân cung cấp là kênh giám sát hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, nhất là trên các tuyến đèo dốc tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thái Lâm
