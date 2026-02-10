Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoàng Thủy

Những câu chúc Tết hay và ý nghĩa năm 2026 1. Chúc mừng năm mới 2026. Chúc gia đình hạnh phúc, tấn tài tấn lộc, tấn an khang. 2. Năm hết Tết đến đón hên về nhà. Quà cáp bao la. Một nhà không đủ. Vàng bạc đầy tủ. Gia chủ phát tài. 3. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Happy New Year 2026! 4. Năm mới, công việc như ý, giàu sang phú quý. 5. Chúc Tết đến trăm điều như ý - Mừng xuân sang vạn sự thành công. 6. Năm cũ qua đi, năm mới đã tới. Chúc bạn bầu trời sức khỏe, biển cả tình thương, đại dương tình bạn, sự nghiệp sáng ngời, gia đình thịnh vượng. 7. Năm mới chúc bạn thực hiện được những dự định còn dang dở, quen thêm những người bạn mới, đến những vùng đất mới. 8. Chúc năm mới đau đầu vì nhà giàu. Mệt mỏi vì học giỏi. Buồn phiền vì nhiều tiền. Ngang trái vì xinh gái. Mệt mỏi vì đẹp trai. Và mất ngủ vì không có đối thủ. 9. Năm hết Tết đến, rước lộc vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai sum vầy hạnh phúc. 10. Chúc bạn 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8. 760 giờ sung túc, 525. 600 phút thành công và 31. 536. 000 giây mã đáo. (Sưu tầm)

Tuấn Minh

Chúc Tết đến trăm điều như ý - Mừng xuân sang vạn sự thành công.

Lê Hùng

Xuân Bính Ngọ sắp đến, kính chúc Báo Tiền Phong luôn giữ vững tinh thần tiên phong!