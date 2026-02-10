Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bỗng dưng nhận gần 1 tỷ đồng, được công an hỗ trợ trả lại

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phát hiện tài khoản cá nhân bất ngờ nhận gần 1 tỷ đồng do người lạ chuyển nhầm, một người dân ở Cần Thơ đã trình báo công an phường nhờ hỗ trợ tìm trả lại người chuyển.

Chiều 10/2, Công an phường Cái Khế (TP. Cần Thơ) đã hỗ trợ chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1975, ngụ Hải Phòng) nhận lại gần 1 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm vào tài khoản của chị Nguyễn Hồng Thảo (SN 1975, ngụ phường Cái Khế). Trước đó, sau khi tài khoản bất ngờ nhận gần 1 tỷ đồng từ người không quen, chị Thảo đã tới Công an phường Cái Khế trình báo.

1000019310-385.jpg
Công an hỗ trợ người dân nhận lại gần 1 tỷ đồng chuyển nhầm

Công an phường Cái Khế xác minh, xác định chủ tài khoản chuyển tiền là chị Hiền nên liên hệ và phối hợp ngân hàng hoàn lại số tiền đã chuyển nhầm. Nhận lại tiền, chị Hiền gửi lời cảm ơn đến chị Thảo và Công an phường Cái Khế.

Công an phường Cái Khế khuyến cáo, người dân khi phát hiện chuyển tiền nhầm, hoặc nhận tiền từ người không quen biết cần báo ngay cho ngân hàng, công an để được hỗ trợ, tránh bị lừa đảo.

Nhật Huy
#Công an #Cần Thơ #Chuyển khoản nhầm #Trao trả tiền

Xem thêm

Cùng chuyên mục