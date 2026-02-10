Bỗng dưng nhận gần 1 tỷ đồng, được công an hỗ trợ trả lại

TPO - Phát hiện tài khoản cá nhân bất ngờ nhận gần 1 tỷ đồng do người lạ chuyển nhầm, một người dân ở Cần Thơ đã trình báo công an phường nhờ hỗ trợ tìm trả lại người chuyển.

Chiều 10/2, Công an phường Cái Khế (TP. Cần Thơ) đã hỗ trợ chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1975, ngụ Hải Phòng) nhận lại gần 1 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm vào tài khoản của chị Nguyễn Hồng Thảo (SN 1975, ngụ phường Cái Khế). Trước đó, sau khi tài khoản bất ngờ nhận gần 1 tỷ đồng từ người không quen, chị Thảo đã tới Công an phường Cái Khế trình báo.

Công an hỗ trợ người dân nhận lại gần 1 tỷ đồng chuyển nhầm

Công an phường Cái Khế xác minh, xác định chủ tài khoản chuyển tiền là chị Hiền nên liên hệ và phối hợp ngân hàng hoàn lại số tiền đã chuyển nhầm. Nhận lại tiền, chị Hiền gửi lời cảm ơn đến chị Thảo và Công an phường Cái Khế.

Công an phường Cái Khế khuyến cáo, người dân khi phát hiện chuyển tiền nhầm, hoặc nhận tiền từ người không quen biết cần báo ngay cho ngân hàng, công an để được hỗ trợ, tránh bị lừa đảo.