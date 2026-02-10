Xuân Quê Hương 2026: Lan tỏa văn hóa trà Việt, kết nối kiều bào bằng chiều sâu bản sắc

Trong không khí cả nước hân hoan đón chào năm mới và Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, tối 8/2 tại Hà Nội, Chủ tịch nước và phu nhân cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành và đông đảo kiều bào đã tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê Hương 2026 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng”.

Xuân Quê Hương là sự kiện thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức, dành cho kiều bào trở về quê hương đón Tết. Trong dòng chảy phát triển chung của đất nước, cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, dù sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, vẫn không ngừng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực hội nhập vào xã hội sở tại, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa Việt Nam với các quốc gia, nhân dân và đối tác trên thế giới.

Trong tổng thể các hoạt động của Xuân Quê Hương 2026, bên cạnh chương trình nghệ thuật và các nghi lễ truyền thống, những không gian văn hóa mang chiều sâu bản sắc đã góp phần làm nên dấu ấn riêng cho sự kiện năm nay. Nổi bật trong số đó là không gian văn hóa trà “Ngũ Thức Đài” do Thương hiệu Đôi Dép phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Nam Á và World T.E.A Connect thực hiện.

Không gian “Ngũ Thức Đài” nổi bật tại sự kiện

Với định hướng lấy văn hóa làm nền tảng kết nối cộng đồng, Đôi Dép đã lựa chọn trà Việt như một ngôn ngữ mềm để kể câu chuyện về cội nguồn, về sự gắn bó và tinh thần đoàn viên của người Việt trong dịp đầu xuân. “Ngũ Thức Đài” được thiết kế như một không gian thưởng trà trang trọng, nơi ký ức văn hóa truyền thống được tái hiện trong một hình thức gần gũi, phù hợp với bối cảnh của một sự kiện đối ngoại lớn.

Tại đây, kiều bào và khách mời có dịp tìm hiểu nghệ thuật thưởng trà Việt, từ cách lựa chọn nguyên liệu, phương pháp pha trà đến ý nghĩa của chén trà trong đời sống tinh thần người Việt. Với Đôi Dép, trà không chỉ là một sản phẩm văn hóa, mà là biểu tượng của sự tĩnh tại, của cách người Việt kết nối với nhau bằng sự chậm rãi, chân thành và sẻ chia.

Trà nương Đôi Dép mời trà kiều bào tham dự chương trình Xuân Quê Hương 2026

Trong những ngày đầu xuân, các dòng trà do đội ngũ nghệ nhân và trà nương của Thương hiệu Đôi Dép chuẩn bị đã mang đến cho kiều bào những trải nghiệm ấm áp, gợi nhắc không khí sum họp gia đình và cảm giác gần gũi với quê hương. Giữa không gian Xuân Quê Hương, chén trà trở thành điểm tựa cảm xúc, giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, kết nối những người con xa xứ với cội nguồn văn hóa dân tộc.

Thông qua không gian “Ngũ Thức Đài”, Đôi Dép cùng Ngân hàng TMCP Nam Á đã lan tỏa thông điệp “Chén trà kết nối kiều bào, chung tay kiến tạo kỷ nguyên Việt Nam vươn mình”. Thông điệp này không chỉ phản ánh triết lý phát triển của thương hiệu, mà còn đồng điệu với tinh thần chung của Xuân Quê Hương 2026, nơi văn hóa được xem là cầu nối bền vững giữa cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.

Trong hành trình phát triển của đất nước, việc các thương hiệu Việt như Đôi Dép chủ động tham gia, đồng hành và lan tỏa giá trị văn hóa tại những sự kiện lớn như Xuân Quê Hương cho thấy một cách tiếp cận bền vững, khi phát triển kinh tế luôn gắn liền với bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc. Từ những chén trà đầu xuân tại “Ngũ Thức Đài”, tinh thần hướng về cội nguồn được nuôi dưỡng, góp phần kết nối kiều bào với quê hương trong dòng chảy phát triển chung của đất nước.