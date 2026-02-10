Giao hàng nhanh là một trong những 'chất xúc tác' mới trong mùa mua sắm Tết

Bên cạnh các chương trình ưu đãi hấp dẫn, thời gian giao hàng là một trong các yếu tố tác động đến quyết định chi tiêu của người tiêu dùng khi mua hàng trực tuyến dịp Tết năm nay.

Mùa mua sắm Tết 2026 ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong hành vi tiêu dùng của người Việt, khi xu hướng chi tiêu cảm tính dần nhường chỗ cho mua sắm có kế hoạch, ưu tiên tối ưu ngân sách và trải nghiệm tiện lợi. Trong bối cảnh đó, thương mại điện tử (TMĐT) tiếp tục khẳng định vai trò là kênh mua sắm chủ đạo, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Xu hướng tiêu dùng Tết 2026: Tiết kiệm, chủ động và ưu tiên kênh trực tuyến

Theo khảo sát của Worldpanel by Numerator Việt Nam, hơn 70% hộ gia đình vẫn tập trung chi tiêu cho các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống và quà biếu trong dịp Tết. Tuy nhiên, khoảng 60% người tham gia khảo sát cho biết sẽ cắt giảm chi phí dành cho các sản phẩm không thực sự cần thiết, phản ánh xu hướng tiêu dùng thận trọng và chủ động hơn nhằm cân đối ngân sách gia đình.

Cùng với xu hướng thắt chặt chi tiêu là sự “lên ngôi” của các kênh bán hàng trực tuyến. Nghiên cứu của Insight Asia ghi nhận 63% người tiêu dùng Việt lựa chọn các sàn TMĐT để mua sắm Tết 2026, tăng đáng kể so với mức 48% của năm 2024. Không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm tiện lợi, TMĐT còn trở thành giải pháp giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian và chi phí trong giai đoạn bận rộn cuối năm.

Trong bức tranh chung của thị trường, Shopee là một trong những nền tảng được nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Theo Insight Asia, 74% người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ lựa chọn đặt hàng trên Shopee dịp Tết 2026 vì các yếu tố như mức giá cạnh tranh, sự đa dạng sản phẩm và các hoạt động mua sắm kết hợp giải trí.

Những chuyển động đáng chú ý trong mùa mua sắm Tết trên Shopee

Theo báo cáo “Bức tranh tiêu dùng dịp Tết 2026” do Shopee công bố cho thấy xu hướng tiêu dùng chủ động thể hiện rõ ở nhóm người dùng trẻ, khi Gen Z và Gen Y chiếm phần lớn lượng người mua sắm Tết trên sàn. Thay vì “canh sale” vào ban đêm, nhóm này có xu hướng mua sắm linh hoạt trong ngày, với các khung giờ phổ biến vào 12h, 20h và 21h, phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận ưu đãi và trải nghiệm mua sắm số.

Từ nền tảng hành vi này, các dữ liệu ghi nhận trên Shopee trong dịp Tết 2026 cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong động lực ra quyết định mua sắm của người dùng, khi yếu tố “chi tiêu thông minh” ngày càng được ưu tiên thông qua việc chủ động xác định nhu cầu, tận dụng ưu đãi phù hợp và chú trọng đến tốc độ giao nhận.

Trong giai đoạn tháng 10/2025 đến nửa tháng 1/2026, các mặt hàng thiết yếu cùng sản phẩm phục vụ trang hoàng và chuẩn bị Tết như bánh kẹo, đồ trang trí, áo dài và bao lì xì tiếp tục nằm trong nhóm được tìm mua nhiều trong mùa cao điểm. Đáng chú ý, các ưu đãi từ sàn và người bán trong giai đoạn này đã giúp người dùng tiết kiệm tổng cộng 744 triệu USD khi mua sắm trên Shopee. Trong đó, 92% tổng số lượng đơn bán ra được áp dụng miễn phí vận chuyển - yếu tố quan trọng thúc đẩy quyết định mua sắm.

Giao hàng nhanh dần trở động lực mua sắm chủ lực Tết 2026.

Số liệu của sàn cũng ghi nhận gần 14 triệu đơn hàng được giao đến tay khách hàng thông qua các hình thức giao nhanh trong ngày và hỏa tốc 4 giờ, cho thấy tốc độ giao nhận đang trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm mua sắm Tết, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm.

Song song với đó, hành vi mua sắm của người Việt trên các sàn TMĐT cũng tiếp tục dịch chuyển, với xu hướng ưu tiên trải nghiệm đặt hàng liền mạch thông qua các hình thức giải trí, tăng cường tương tác, đồng thời chú trọng hơn đến sản phẩm chính hãng và các thương hiệu Việt.

Cụ thể, về trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí, trong dịp Tết 2026, các nội dung trên Shopee Live và Shopee Video thu hút gần 16 tỷ lượt xem, kéo theo số đơn hàng phát sinh qua livestream và video tăng 61% so với Tết 2025. TMĐT vì thế không chỉ dừng lại ở vai trò kênh mua bán, mà đang dần trở thành một không gian trải nghiệm, nơi người dùng vừa giải trí, vừa tương tác và đưa ra quyết định mua sắm một cách tự nhiên hơn.

Mua sắm thông qua nội dung giải trí, ưu tiên sản phẩm chính hãng và hàng Việt đang là xu hướng của người tiêu dùng trên sàn Tết năm nay.

Xu hướng ưu tiên sản phẩm chính hãng cũng ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt. Trong giai đoạn cận Tết, hơn 18 triệu người dùng đã mua sắm tại Shopee Mall, trong đó khoảng 18% là người mua lần đầu tiên. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng đặt nặng yếu tố nguồn gốc, chất lượng và độ tin cậy khi lựa chọn sản phẩm cho nhu cầu gia đình và quà biếu dịp Tết.

Bên cạnh đó, xu hướng ưu tiên hàng Việt tiếp tục được duy trì. Người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm mức giá phù hợp, mà còn dành sự quan tâm cho những thương hiệu quen thuộc, gắn liền với văn hóa và thói quen sử dụng trong dịp Tết. Trên Shopee, tổng số đơn hàng đến từ các thương hiệu Việt tăng 30% so với Tết 2025, cho thấy tiềm năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp nội địa trên kênh TMĐT.

Shopee chủ động đón làn sóng dịch chuyển trong mùa Tết 2026

Trước những thay đổi rõ nét trong hành vi tiêu dùng, Shopee chủ động triển khai hai chiến dịch “Siêu Sale Năm Mới 15.1” (26/12 - 17/1) và “Tết Sale 2.2” (26/1 - 4/2). Theo đó, người dùng có thể tận hưởng ưu đãi Voucher Xtra, khuyến mãi dành riêng cho các sản phẩm Tết, ưu đãi khi mua sắm tại gian hàng chính hãng Shopee Mall cùng hỗ trợ phí vận chuyển. Các hoạt động này của Shopee cũng nằm trong khuôn khổ hưởng ứng Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025 và Chương trình Khuyến mại tập trung Tết Nguyên đán 2026, góp phần mang đến cho người dùng thêm nhiều lựa chọn mua sắm với chi phí tối ưu.

Cùng với đó, Shopee tiếp tục triển khai các chiến dịch mua sắm chuyên biệt theo từng nhóm ngành hàng như Tuần lễ thời trang hay Siêu hội điện tử. Trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí trên Shopee cũng được duy trì và đẩy mạnh xuyên suốt tháng 1 và tháng 2, thông qua chương trình ca nhạc Sao Live Đỉnh Chóp, chuỗi nội dung giải trí Sao Thì Sao, và các livestream của KOL, KOC. Các hoạt động này mang đến không gian giải trí trực tuyến sôi động trước thềm năm mới.

Shopee triển khai nhiều chương trình mua sắm đáp ứng đa dạng nhu cầu chuẩn bị Tết Bính Ngọ của người dùng.

Đáng chú ý, nền tảng này cũng chính thức cho ra mắt Shopee Mart - kênh mua sắm đồ tươi sống và bách hóa với cam kết giao hàng trong vòng một giờ. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm thỏa nhu cầu nhận hàng nhanh của người tiêu dùng. Ngoài ra, Shopee cũng liên tục tối ưu hệ thống logistics và tăng cường phối hợp với các đối tác vận chuyển để đảm bảo khả năng xử lý lượng đơn hàng tăng cao trong mùa Tết, qua đó đáp ứng nhu cầu mua sắm của người mua và hỗ trợ nhà bán hàng vận hành hiệu quả hơn.

Bên cạnh việc nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng, Shopee thực hiện nhiều hoạt động, chương trình đồng hành nhằm hỗ trợ tăng trưởng doanh số cho nhà bán hàng trong giai đoạn này. Đồng thời, nền tảng còn tổ chức các buổi đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng cho nhà bán hàng, tập trung vào khai thác hiệu quả livestream, video và tối ưu hiển thị sản phẩm trong dịp Tết, cũng như các buổi chia sẻ chuyên biệt dành cho nhóm nhà bán hàng mới đang có tốc độ tăng trưởng nhanh.