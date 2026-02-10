Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xổ số kiến thiết Sóc Trăng dành hơn 17 tỷ đồng cho an sinh xã hội

P.V

Năm 2025, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đạt lợi nhuận trước thuế gần 990 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 2.321 tỷ đồng. Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp còn dành hơn 17,3 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội như xây nhà đại đoàn kết, trao học bổng, hỗ trợ người nghèo và y tế.

Chiều 9/2, Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Sóc Trăng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025. Đây là một trong 3 doanh nghiệp xổ số trực thuộc Sở Tài chính Cần Thơ sau khi tỉnh Sóc Trăng sáp nhập với Hậu Giang và TP. Cần Thơ từ ngày 1/7/2025.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm qua, Công ty XSKT Sóc Trăng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát XSKT Cần Thơ cùng sự phối hợp hiệu quả của các sở, ngành, hệ thống đại lý và các công ty xổ số trong khu vực miền Nam. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định.

anh-1.jpg
Giám đốc Công ty XSKT Sóc Trăng Âu Văn Dự trao học bổng Lương Định Của cho sinh viên hiếu học.

Trong giai đoạn sáp nhập đơn vị hành chính từ 1/7/2025, hoạt động kinh doanh xổ số vẫn được duy trì ổn định. Công ty linh hoạt điều hành, phân bổ và điều phối vé phù hợp với diễn biến thị trường, bảo đảm thị trường tiêu thụ không bị xáo trộn; mạng lưới đại lý tiếp tục hoạt động hiệu quả, tỷ lệ tiêu thụ vé đạt 100%. Công tác quay số mở thưởng được tổ chức minh bạch, thông suốt, đúng quy định, góp phần đảm bảo nguồn thu và nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, doanh số tiêu thụ năm 2025 của Công ty XSKT Sóc Trăng đạt gần 7.280 tỷ đồng, bằng 104,45% kế hoạch năm, tăng 12,87% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 989,9 tỷ đồng, tăng 16,86% so với cùng kỳ; số nộp ngân sách hơn 2.321 tỷ đồng, tăng 6,67%. Ngoài ra, công ty còn thu và nộp hộ ngân sách 238 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng và đại lý.

Về công tác phát hành và trả thưởng, Công ty XSKT Sóc Trăng hiện có trên 160 đại lý, vé xổ số phát hành đến 9 tỉnh, thành khu vực miền Nam. Năm 2025, tổng chi phí trả thưởng đạt 3.511,4 tỷ đồng, tăng 11,27% so với năm 2024, tương ứng hơn 8,16 triệu vé trúng thưởng. Thủ tục lãnh thưởng được thực hiện nhanh chóng, chính xác, tạo thuận lợi cho đại lý và người trúng thưởng.

anh-2.jpg
Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ trao quà cho người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Song song với hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội.

Theo ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty XSKT Sóc Trăng, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công ty đã hỗ trợ các xã, phường trao 7.665 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho hộ nghèo, gia đình khó khăn; đồng thời tiếp tục rà soát để trao thêm quà Tết cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, đánh giá cao nỗ lực của tập thể Công ty XSKT Sóc Trăng trong hoạt động kinh doanh cũng như thực hiện trách nhiệm xã hội; đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết vượt khó, hoàn thành các mục tiêu năm 2026, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

P.V
#Xổ số Sóc Trăng #doanh thu #ngân sách #an sinh xã hội #học bổng #đại lý

