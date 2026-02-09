PVcomBank tiên phong triển khai giải pháp chữ ký số cho khách hàng

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức triển khai tính năng đăng ký chữ ký số online ngay trên ứng dụng PVConnect, mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng khi giao dịch trên các nền tảng trực tuyến.

Trước đó, vào tháng 5/2025, PVcomBank vinh dự khi trở thành một trong những ngân hàng tiên phong tích hợp với Cổng ký số từ xa tập trung trên ứng dụng VNeID do Bộ Công an quản lý để triển khai thí điểm cung cấp giải pháp cấp Chứng thư số và Ký số trực tuyến. Trên cơ sở này, Ngân hàng đã tiếp tục hoàn thiện các hệ thống hạ tầng công nghệ và chính thức ra mắt tính năng đăng ký chữ ký số online trên PVConnect dành cho các khách hàng đại chúng.

Theo Luật Giao dịch điện tử 2023, Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử sử dụng công nghệ mã hóa công khai (mật mã không đối xứng) để xác thực danh tính người ký và đảm bảo tính toàn vẹn của văn bản/tài liệu điện tử, có giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay trong các giao dịch trực tuyến. Ngoài sự thuận tiện trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính, giải pháp Chữ ký số online cũng hỗ trợ người dùng tiết kiệm thời gian khi sử dụng một số dịch vụ hành chính công như: kê khai thuế điện tử; đăng ký giấy khai sinh; gia hạn giấy phép lái xe; cấp lại thẻ bảo hiểm y tế… hoặc ký kết hợp đồng điện tử với các tổ chức/cá nhân khác.

Với quy trình đăng ký Chữ ký 100% online trên PVConnect chỉ trong vòng 01 phút, các khách hàng của PVcomBank còn được đảm bảo an toàn, bảo mật tối đa nhờ công nghệ định danh và xác thực điện tử trên nền tảng VNeID do Bộ Công an quản lý. Bên cạnh đó, giải pháp cũng góp phần đơn giản hóa nhiều thủ tục, giảm tải các bước ký hồ sơ giấy tờ truyền thống, đồng thời thúc đẩy giao dịch trực tuyến, mang đến những tiện ích đa dạng cho khách hàng trên không gian số.

Đặc biệt, người dùng hoàn toàn được miễn phí đăng ký và sử dụng Chữ ký số trên PVConnect, dễ dàng tận hưởng trọn vẹn các sản phẩm/dịch vụ thuộc hệ sinh thái tài chính của PVcomBank. Thông qua giải pháp Chữ ký số - được bảo mật tuyệt đối nhờ kết nối trực tiếp với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, người dùng PVConnect hoàn toàn yên tâm giao dịch mà không lo bị chỉnh sửa hay giả mạo thông tin. Tùy theo nhu cầu thực tế, khách hàng cũng có thể chủ động lựa chọn gói dịch vụ từ đa dạng các nhà cung cấp được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép (MISA, Viettel, VNPT, FPT, BKAV…).

Thời điểm hiện tại, Ngân hàng đã tích hợp thành công tính năng Chữ ký số đối với một số sản phẩm tiêu biểu như vay thấu chi online, vay cầm cố tiền gửi online… cho phép khách hàng dễ dàng tiếp cận các giải pháp tín dụng linh hoạt mọi lúc mọi nơi với quy trình phê duyệt và giải ngân nhanh chóng. Dự kiến trong giai đoạn sắp tới, PVcomBank sẽ tiếp tục mở rộng tiện ích ký số trực tuyến cho nhiều dịch vụ khác, không ngừng nâng cao chất lượng trải nghiệm người dùng.

Giải pháp Chữ ký số được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, hỗ trợ xác thực và bảo đảm tính pháp lý cho các giao dịch điện tử nói chung, đồng thời mở rộng phạm vi phục vụ người dân và doanh nghiệp trên môi trường trực tuyến. Để sử dụng tính năng đăng ký Chữ ký số trên ứng dụng PVConnect, người dùng cần sở hữu tài khoản định danh VNeID mức 2 để xác thực với thông tin được mã hóa và bảo mật tuyệt đối.

Được biết, trong thời gian qua, PVcomBank cũng triển khai thành công một số tiện ích tài chính cho người dân trên nền tảng VNeID như: xác thực điện tử; mở tài khoản thanh toán cho khách hàng cá nhân; đăng ký liên kết tài khoản ngân hàng nhận chi trả an sinh xã hội… Với tính năng Chữ ký số online, Ngân hàng tiếp tục ghi nhận một bước tiến mới trên hành trình số hóa hệ sinh thái sản phẩm/dịch vụ - tạo nền tảng quan trọng trong việc cung cấp công cụ xác thực/xác nhận có tính pháp lý, bảo mật cao đối với các văn bản giấy tờ mang tính chất giao kết khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số tại PVcomBank, nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của các giao dịch trực tuyến.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, việc triển khai Chữ ký số trên PVConnect không chỉ khẳng định cam kết của PVcomBank trong mục tiêu trở thành Ngân hàng cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, mà còn thể hiện tinh thần đồng hành trong công cuộc thúc đẩy chuyển đổi số, hoàn thành các nhiệm vụ tại Đề án 06 theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.