Chứng khoán Pakistan sụp đổ

TPO - Căng thẳng quân sự giữa Pakistan và Afghanistan khiến thị trường tài chính Pakistan lao dốc mạnh trong phiên 27/2, chỉ số KSE-100 mất hơn 3.400 điểm. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục giữ vai trò trú ẩn an toàn, nâng tổng mức tăng trong 7 tháng lên 58% giữa bất ổn địa chính trị và chính sách thuế quan của Mỹ.

Chứng khoán Pakistan hỗn loạn

Theo OneIndia, thị trường tài chính Pakistan chao đảo trong phiên 27/2 khi căng thẳng quân sự với Afghanistan leo thang, đẩy tâm lý nhà đầu tư vào trạng thái hoảng loạn.

Sở Giao dịch chứng khoán Pakistan (Pakistan Stock Exchange) gần như tê liệt trong phiên sáng 27/2, sau khi Islamabad tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Afghanistan.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết, 133 tay súng Taliban Afghanistan đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong loạt không kích mới nhất.

Xung đột giữa Pakistan và Afghanistan khiến chứng khoán chao đảo.

Áp lực bán tháo diễn ra dữ dội ngay từ đầu phiên. Chỉ số KSE-100 lao dốc 3.474,5 điểm, tương đương 2,05%, xuống mức thấp nhất trong ngày là 165.811,90 điểm. Tính từ đầu năm đến nay, thị trường này đã mất gần 3%.

Đà giảm bao trùm nhiều nhóm ngành chủ chốt như thăm dò dầu khí, các công ty tiếp thị dầu khí (OMC), sản xuất điện, lọc dầu, ngân hàng, dịch vụ tài chính, phân bón… Trong số các cổ phiếu chịu ảnh hưởng nặng nề có ARL, MARI, OGDC, POL, PPL, SSGC, SNGPL, MCB, MEBL và NBP.

Trong bối cảnh hỗn loạn, trang web chính thức của Sở Giao dịch chứng khoán Pakistan hiển thị trạng thái bảo trì, dù thực tế trang này đã ngừng hoạt động suốt một năm qua.

Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan vốn âm ỉ nhiều năm nhưng leo thang nhanh kể từ năm 2025. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif tuyên bố hai bên đang trong tình trạng “chiến tranh công khai”. Chiến dịch quân sự mới nhất được Islamabad gọi là “Chiến dịch Ghazib Lil-haq”.

Pakistan đã tiến hành một loạt không kích nhằm vào các căn cứ quân sự tại Kabul, Paktia và Kandahar. Theo Bộ trưởng Thông tin Attaullah Tarar, các đòn tấn công khiến 133 tay súng Taliban thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Ngay sau tuyên bố chiến tranh, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cho biết Afghanistan đã triển khai “các chiến dịch tấn công quy mô lớn” nhằm vào quân đội Pakistan dọc theo Đường Durand - đường biên giới quốc tế dài 2.640 km giữa hai nước.

Giá vàng hướng tới tháng tăng thứ 7 liên tiếp

Theo Reuters, giá vàng thế giới nhìn chung ổn định trong phiên giao dịch cuối tuần (27/2), duy trì đà tăng tháng thứ bảy liên tiếp khi bất ổn về chính sách thuế quan của Mỹ và căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn an toàn của kim loại quý.

Giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống 5.181,18 USD/ounce. Trong tháng 2, kim loại này đã tăng 6,5%, nâng tổng mức tăng trong bảy tháng lên 58%.

Giá vàng kỳ hạn giao tháng 4 tại Mỹ tăng 0,1% lên 5.198,10 USD.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng, qua đó làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng vốn là tài sản không sinh lãi.

Theo nhà phân tích Soni Kumari của ANZ, có hai yếu tố chính hỗ trợ giá vàng gồm sự không chắc chắn về chính sách thuế quan và tình hình giữa Mỹ với Iran.

Ngày 27/2, Mỹ và Iran đã tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Geneva nhằm tháo gỡ tranh chấp hạt nhân kéo dài. Bên trung gian Oman cho biết hai bên đạt được tiến triển và dự kiến nối lại thảo luận cấp kỹ thuật vào tuần tới tại Vienna.

Vàng tiếp tục là nơi trú ẩn an toàn, tăng 58% sau 7 tháng.

Theo chuyên gia kinh tế thị trường cấp cao của XS.com, các vòng đàm phán gần đây chưa mang lại kết quả rõ ràng, khiến rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu nhưng chưa leo thang. Vàng giữ mức cao nhưng chưa đủ động lực hình thành xu hướng tăng bền vững.

Về chính sách thương mại, Mỹ bắt đầu áp dụng mức thuế nhập khẩu toàn cầu tạm thời 10%. Ông Jamieson Greer - Đại diện Thương mại Mỹ - cho biết, mức thuế này sẽ tăng lên 15% đối với một số quốc gia.

Dữ liệu kinh tế cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tăng nhẹ trong tuần qua, song tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định trong tháng Hai.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,7% lên 89,87 USD/ounce và đang hướng tới mức tăng 6,2% trong tháng. Giá bạch kim giao ngay tăng 4,1% lên 2.365,33 USD/ounce, mức cao nhất trong bốn tuần, trong khi palladium tăng 2,1% lên 1.821,28 USD.