Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Vì sao các công ty xổ số miền Nam muốn sáp nhập?

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Năm 2025, hoạt động xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với tổng doanh thu bán vé của 21 công ty đạt hơn 155.000 tỷ đồng. Trước nhu cầu thị trường tăng cao, các doanh nghiệp đề xuất nâng hạn mức phát hành, sớm có lộ trình sáp nhập các công ty để ổn định hoạt động.

Doanh thu hơn 155.000 tỷ đồng

Sáng 27/2, tại TP. Cần Thơ, Hội nghị Xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam lần thứ 140 diễn ra, với sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, lãnh đạo địa phương và 21 công ty XSKT trong khu vực.

z7568776942645-5f2b3cb9521fe82039250acadb82f078.jpg
Doanh thu xổ số miền Nam vượt 155.000 tỷ đồng.

Ông Dương Minh Tú - Phó Chủ tịch Hội đồng XSKT khu vực miền Nam - cho biết, năm 2025, kinh tế Việt Nam vẫn giữ được ổn định, hoạt động xổ số miền Nam tiếp tục tăng trưởng. Tổng doanh số phát hành xổ số truyền thống toàn khu vực đạt 157.590 tỷ đồng, tăng gần 10,5% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu tiêu thụ đạt 155.557 tỷ đồng, tăng 10,6%, vượt gần 3,5% kế hoạch năm; tỷ lệ tiêu thụ vé bình quân đạt 98,7%.

Nộp ngân sách của khu vực đạt 51.985 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2024, vượt 9% kế hoạch năm, tiếp tục khẳng định vai trò đóng góp quan trọng của ngành xổ số đối với ngân sách địa phương.

Năm 2026, Hội đồng XSKT khu vực miền Nam đặt mục tiêu duy trì mức tăng trưởng khoảng 10%.

Sớm có lộ trình sáp nhập

Ông Nguyễn Quốc Chiến - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV XSKT TPHCM, Chủ tịch Hội đồng XSKT khu vực miền Nam - cho rằng, dù Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng về định hướng sắp xếp doanh nghiệp, song Bộ Tài chính tại một văn bản khác lại đề nghị tiếp tục chờ hướng dẫn khi có thông báo mới.

“Cần có lộ trình rõ ràng để các đơn vị yên tâm triển khai. Hiện, nhiều doanh nghiệp xổ số vẫn còn tâm lý chờ đợi, chưa ổn định”, ông Chiến nói.

Ông đề nghị Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn cụ thể, đảm bảo việc sắp xếp không ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách địa phương.

img-4377.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bà Đỗ Thúy Minh - Trưởng phòng Quản lý xổ số và trò chơi có thưởng (Bộ Tài chính) cho biết, việc sắp xếp, sáp nhập các công ty xổ số là vấn đề lớn, cần được xem xét ở cấp cao. Nội dung này phải báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Sau khi có chủ trương chính thức, Bộ Tài chính sẽ triển khai với lộ trình cụ thể, bảo đảm phù hợp, không gây xáo trộn hoạt động của doanh nghiệp.

“Không thể tháng này có chủ trương, tháng sau phải hoàn thành sáp nhập. Các đơn vị sẽ có thời gian chuẩn bị để triển khai đồng bộ, ổn định hoạt động kinh doanh”, bà Minh nói.

Liên quan đến đề xuất tăng doanh số phát hành (tăng lượng vé), đại diện Bộ Tài chính cho biết, sẽ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ và dự kiến có văn bản trả lời trong thời gian tới.

Nhật Huy
#vé số #doanh thu #khu vực miền Nam #kinh doanh #Cần Thơ #lợi nhuận #XSKT

Xem thêm

Cùng chuyên mục