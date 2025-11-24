Một đại lý vé số ở Cà Mau liên tục có vé trúng số độc đắc

TPO - Trong tuần qua, một đại lý vé số ở tỉnh Cà Mau liên tục nhận và đổi nhiều tờ vé số trúng giải độc đắc cho nhiều khách hàng may mắn.

Tối 24/11, đại diện đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau cho biết, trong tuần qua, đại lý đã đổi 8 tờ vé số trúng giải độc đắc, tổng giải thưởng 16 tỷ đồng (chưa trừ thuế).

Những tờ vé số trúng giải độc đắc được đại lý vé số Hổ đổi thưởng cho khách trong tuần qua

Theo đó, đại lý đã đổi thưởng 4 tờ vé số cho khách trúng giải độc đắc của xổ số Hậu Giang với dãy số 387298, phát hành ngày 22/11 và xổ số Trà Vinh với dãy số 983640, phát hành ngày 21/11.

Đại lý này cũng đổi 4 tờ vé số của xổ số Sóc Trăng trúng độc đắc với dãy số 380451, phát hành ngày 19/11.

Từ tháng 5 tới nay, đại lý vé số Hổ đã đổi hàng chục tờ vé số trúng thưởng giải độc đắc cho người dân tại các tỉnh, như: Cà Mau, Cần Thơ, Tây Ninh… Thời gian gần đây, vé số trúng giải độc đắc liên tục “nổ” tại miền Tây là do tỉ lệ tiêu thụ vé số ở nơi này gần như đạt 100% lượng vé phát hành.