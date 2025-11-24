Một đại lý vé số ở Cà Mau liên tục có vé trúng số độc đắc

Tối 24/11, đại diện đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau cho biết, trong tuần qua, đại lý đã đổi 8 tờ vé số trúng giải độc đắc, tổng giải thưởng 16 tỷ đồng (chưa trừ thuế).
Theo đó, đại lý đã đổi thưởng 4 tờ vé số cho khách trúng giải độc đắc của xổ số Hậu Giang với dãy số 387298, phát hành ngày 22/11 và xổ số Trà Vinh với dãy số 983640, phát hành ngày 21/11.
Đại lý này cũng đổi 4 tờ vé số của xổ số Sóc Trăng trúng độc đắc với dãy số 380451, phát hành ngày 19/11.
Từ tháng 5 tới nay, đại lý vé số Hổ đã đổi hàng chục tờ vé số trúng thưởng giải độc đắc cho người dân tại các tỉnh, như: Cà Mau, Cần Thơ, Tây Ninh… Thời gian gần đây, vé số trúng giải độc đắc liên tục “nổ” tại miền Tây là do tỉ lệ tiêu thụ vé số ở nơi này gần như đạt 100% lượng vé phát hành.