Đề xuất mới về tiền gửi ngân hàng

TPO - Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi tối đa lên 350 triệu đồng.

Trong bối cảnh dòng tiền của người dân có xu hướng dịch chuyển mạnh sang vàng, chứng khoán hay bất động sản... cơ quan quản lý triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm “kéo” nguồn vốn quay lại hệ thống ngân hàng. Mục tiêu không chỉ là đảm bảo an toàn hệ thống tài chính, mà sâu xa hơn là giữ ổn định nguồn vốn trung - dài hạn phục vụ sản xuất, kinh doanh thay vì để dòng tiền chảy vào các kênh đầu cơ.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi, với đề xuất nâng mức chi trả tối đa lên 350 triệu đồng, gấp 2,8 lần hiện hành. Theo dự thảo, khoản chi trả này bao gồm cả gốc và lãi của một người gửi tiền tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ chi trả.

Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi và lãi suất để "hút" tiền người dân quay lại hệ thống ngân hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc nâng hạn mức không đơn thuần là điều chỉnh kỹ thuật. Trong bối cảnh quy mô nền kinh tế đã tăng gần 29 lần sau 25 năm, tiền gửi được bảo hiểm tăng gấp hàng trăm lần và hiện tương đương khoảng 78% GDP, mức bảo vệ cũ dần trở nên “tụt hậu” so với thực tế. Khi thu nhập và quy mô tài sản của người dân tăng lên, nếu hạn mức bảo hiểm không điều chỉnh kịp thời, niềm tin vào kênh gửi tiết kiệm có thể bị ảnh hưởng, nhất là trong những giai đoạn tâm lý thị trường nhạy cảm.

Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng có thể coi là một “lá chắn” tâm lý, giúp người dân yên tâm hơn khi gửi tiền. Khi cảm nhận được mức độ bảo vệ cao hơn, nguy cơ rút tiền hàng loạt sẽ giảm xuống, đồng thời hạn chế tình trạng dòng vốn ồ ạt chảy sang vàng mỗi khi thị trường nóng lên.
Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 được định hướng ở mức hai con số, đòi hỏi nguồn vốn tín dụng dồi dào và ổn định.

Song song với công cụ bảo hiểm tiền gửi, mặt bằng lãi suất huy động cũng đang được điều chỉnh theo hướng hấp dẫn hơn. Nhiều ngân hàng thương mại sau Tết Nguyên đán đã niêm yết lãi suất từ 7%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng, thậm chí trên 8%/năm với khoản tiền gửi lớn. Mức sinh lời này tạo ra sự cân bằng tương đối giữa lợi nhuận và an toàn, khiến gửi tiết kiệm trở nên cạnh tranh hơn so với việc nắm giữ vàng trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh quy mô tiền gửi được bảo hiểm đã vượt 10 triệu tỷ đồng và số người gửi tiền lên tới gần 139 triệu, việc củng cố niềm tin hệ thống là nhiệm vụ then chốt. Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi, kết hợp với điều hành lãi suất linh hoạt, chính là những “đòn bẩy” nhằm giữ chân dòng tiền ở lại ngân hàng.

Việc “hút” tiền gửi không chỉ là câu chuyện cân đối thanh khoản của các tổ chức tín dụng, mà đó còn là chiến lược bảo vệ dòng vốn cho nền kinh tế.

Ngọc Mai
