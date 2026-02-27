Cảng cá lớn nhất miền Trung sẽ thành cảng du lịch

Sáng 27/2, HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) thông qua một số tờ trình quan trọng. Trong đó, có tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, nếu Đà Nẵng không thông qua quy hoạch này trước ngày 1/3 thì sẽ phải làm lại quy hoạch mới và phải mất hai năm. Do đó, Bí thư Đà Nẵng đã chỉ đạo phải khẩn trương triển khai để trình HĐND thành phố thông qua.

Ông Hồ Kỳ Minh phát biểu tại kỳ họp.

Ông Minh cũng cho biết, thành phố sẽ thành lập ban chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm. Trong đó, trước mắt thông qua 6 công trình giao thông trọng điểm. Cụ thể, như nâng cấp tuyến đường Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa ven biển, đường cao tốc Đà Nẵng – Chu Lai, mở rộng cải tạo Quốc lộ 14B. Cùng với đó là một số tuyến đường phía tây bắc gắn kết khu công nghệ cao với Khu Thương mại tự do - cảng Liên Chiểu.

Theo ông Minh, việc triển khai các dự án này sẽ tạo ra không gian phát triển mới, cải tạo được giao thông đô thị, hình thành những đô thị vệ tinh theo hình thức TOD mới để phát triển.

Đặc biệt, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Sẽ cải tạo âu thuyền Thọ Quang (cảng cá lớn nhất miền Trung) thành cảng du lịch. Đồng thời nghiên cứu xây dựng âu thuyền mới ở phía nam thành phố tại khu vực Hồng Triều hoặc Tam Quang (Núi Thành, Quảng Nam cũ). Hiện nay, thành phố cũng đang mời tư vấn để làm quy hoạch toàn bộ khu vực nam Hội An, từ cầu Cửa Đại vào các xã Thăng An, Thăng Trường để kết nối toàn bộ khu vực này.

Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang hiện nay. Ảnh: Nguyễn Thành

Phát biểu tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Thành Tiến cho hay, dự thảo quy hoạch chưa ưu tiên phát triển các khu công nghiệp lớn mà dàn trải quá nhiều cụm công nghiệp nhỏ.

Hiện thành phố có 34 cụm công nghiệp, trong dự thảo nêu đến năm 2030 phát triển lên 154 cụm công nghiệp. Ông Tiến cho rằng như vậy là quá nhiều, không cần thiết, nguy cơ lớn ảnh hưởng đến môi trường nên cần ưu tiên phát triển các khu công nghiệp lớn.

Đại biểu Bhling Mia bày tỏ thống nhất cao với chủ trương tích hợp quy hoạch hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng (cũ). Tuy nhiên, đại biểu đề xuất bổ sung một số nội dung nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Trước hết, đại biểu kiến nghị cần chú trọng việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp xã trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, tạo cơ chế để cơ sở chủ động triển khai ngay sau khi nghị quyết được ban hành.

Về định hướng phát triển không gian, đại biểu cho rằng mục tiêu đầu tư ở khu vực phía Nam và vùng trung tâm tương đối rõ nét, trong khi định hướng phát triển vùng phía Tây còn mờ nhạt.

Đặc biệt, ông Bhling Mia lưu ý khu vực này có 6 xã biên giới giáp Lào, với tổng chiều dài đường biên giới hơn 120km. Do đó, quy hoạch cần có định hướng chiến lược riêng cho khu vực biên giới, vừa bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.