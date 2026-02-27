Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đà Nẵng 'quyết' hoàn thiện đường ven biển 129 – Võ Chí Công trong 129 ngày đêm

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lãnh đạo TP. Đà Nẵng phát động “Chiến dịch 129 ngày đêm” hoàn thiện tuyến đường ven biển 129 – Võ Chí Công, yêu cầu các đơn vị vào cuộc với tinh thần thần tốc, quyết liệt, gắn trách nhiệm từng cá nhân để đưa dự án về đích đúng cam kết.

Sáng 27/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng dự lễ ra quân dự án hoàn thiện đường ven biển 129 – Võ Chí Công và phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ.

tp-pho-bi-thu-thuong-truc-dn-kiem-tra-du-an-duong-ven-bien.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra thực tế tại dự án hoàn thiện đường ven biển 129 – Võ Chí Công. Ảnh: Hoài Văn

Vướng lớn ở giải phóng mặt bằng

Ông Nguyễn Văn Thường – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP. Đà Nẵng, cho biết dự án có chiều dài 26,5 km, gồm 2 gói thầu.

Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành 6/6 công trình cầu; hoàn thành 11,4 km mặt đường bê tông nhựa; 17,2 km hệ thống điện chiếu sáng; đang thi công 5km nền đường (xử lý đất yếu 4,5 km).

Toàn bộ dự án hiện còn vướng 3,16 km chưa bàn giao mặt bằng nên việc thi công gặp khó khăn do mặt bằng bị chia cắt từng đoạn.

tp-thi-cong-du-an-duong-ven-bien.jpg
Triển khai thi công dự án hoàn thiện đường ven biển 129 – Võ Chí Công.

Ban Quản lý dự án đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã triển khai “Chiến dịch 129 ngày” bàn giao dứt điểm 3,16 km còn lại, tạo điều kiện hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, đáp ứng kỳ vọng phát triển hạ tầng ven biển của Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nam Hưng – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, vướng mắc lớn nhất của dự án thời gian qua là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo thành phố đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo cụ thể từng điểm nghẽn.

Đánh giá cao kế hoạch “129 ngày” mà chủ đầu tư đề ra, ông Hưng nhấn mạnh, các dự án trọng điểm của thành phố tới đây đều phải xây dựng kế hoạch chi tiết, có mốc thời gian cụ thể để triển khai. UBND thành phố sẽ kiểm tra, giám sát chặt chẽ; vướng mắc phát sinh phải được tháo gỡ ngay.

“Kế hoạch 129 ngày phải cụ thể hóa đến từng phần việc. Tinh thần là đã nói phải làm, đã hứa phải thực hiện, thực hiện phải có kết quả, có sản phẩm cụ thể. Thành phố sẽ đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng đơn vị, cá nhân”, ông Hưng yêu cầu. Bên cạnh đó, Bí thư, Chủ tịch các xã liên quan huy động lực lượng, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ.

tp-lanh-dao-dn-li-xi-cho-cong-nhan-ngay-ra-quan-dau-nam.jpg
tp-ra-quan-du-an-hoan-thien-duong-ven-bien.jpg
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng quà đơn vị, lì xì đầu năm cho công nhân thi công dự án.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đánh giá cao tinh thần chuẩn bị và ra quân ngay từ đầu năm của các đơn vị, đặt mục tiêu hoàn thiện tuyến đường trong 129 ngày đêm.

“Phải xốc vào làm như chiến dịch, thần tốc như chiến dịch Quang Trung, như chiến dịch giải phóng miền Nam; đã đặt ra thời gian thì phải có kế hoạch cụ thể để hoàn thành”, ông Vĩnh nhấn mạnh.

Liên quan đến những tồn tại khiến dự án chậm tiến độ, ông yêu cầu xác định cụ thể từng đoạn, giao rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, đánh giá kết quả theo quý.

Trong giải phóng mặt bằng, đối với các hộ chây ì, không hợp tác, phải có phương án cưỡng chế quyết liệt; đồng thời bảo đảm chính sách, chế độ cao nhất cho các hộ chấp hành di dời.

“Trách nhiệm của từng cơ quan – từ Ban quản lý, Trung tâm Phát triển quỹ đất, các sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp & Môi trường… – phải được cụ thể bằng tiến độ tuần để tổng chỉ huy đưa dự án về đích; chậm ở đâu báo cáo ngay để tháo gỡ, gắn trách nhiệm cá nhân rõ ràng”, ông Vĩnh nhấn mạnh.

Hoài Văn
