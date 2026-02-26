Đà Nẵng thành lập Bệnh viện Việt – Hàn từ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

TPO - Thành phố Đà Nẵng tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam từ Bộ Y tế và đổi tên thành Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng. Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng trong lộ trình kiện toàn hệ thống y tế, hướng tới mục tiêu xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Chiều 25/2, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Quyết định tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trực thuộc Bộ Y tế và đổi tên thành Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng, trực thuộc Sở Y tế thành phố.

Công bố Quyết định tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trực thuộc Bộ Y tế và đổi tên thành Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng, trực thuộc Sở Y tế thành phố.

Tiền thân của Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, được thành lập theo Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ, chính thức hoạt động từ năm 2008.

Hiện bệnh viện được xếp hạng I theo Quyết định số 150/QĐ-BYT ngày 16/1/2026 của Bộ Y tế, với quy mô 760 giường bệnh nội trú, 34 khoa, phòng và hơn 770 cán bộ, viên chức, người lao động.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể bệnh viện trong suốt quá trình xây dựng và phát triển; đồng thời khẳng định Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND TP Đà Nẵng tạo điều kiện thuận lợi để bệnh viện sớm ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả các nguồn lực đã đầu tư, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân thành phố và các địa phương lân cận.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, việc tiếp nhận và đổi tên bệnh viện là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn hệ thống y tế thành phố, phù hợp định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Thành phố kỳ vọng bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh hợp tác quốc tế, phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm.

Ông Nguyễn Đình Hùng – Giám đốc Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BSCKII Nguyễn Đình Hùng – Giám đốc Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng cho biết, việc chuyển giao và đổi tên không chỉ là thay đổi về mô hình quản lý mà còn mở ra không gian phát triển mới gắn với chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố trong giai đoạn mới.

Theo lãnh đạo bệnh viện, thời gian tới đơn vị sẽ tập trung đầu tư chuyên môn sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập.