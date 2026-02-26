Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Đà Nẵng thành lập Bệnh viện Việt – Hàn từ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thành phố Đà Nẵng tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam từ Bộ Y tế và đổi tên thành Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng. Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng trong lộ trình kiện toàn hệ thống y tế, hướng tới mục tiêu xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Chiều 25/2, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Quyết định tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trực thuộc Bộ Y tế và đổi tên thành Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng, trực thuộc Sở Y tế thành phố.

cong-bo-qd-tiep-nhan-bv-da-khoa-tu-qn.jpg
Công bố Quyết định tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trực thuộc Bộ Y tế và đổi tên thành Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng, trực thuộc Sở Y tế thành phố.

Tiền thân của Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, được thành lập theo Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ, chính thức hoạt động từ năm 2008.

Hiện bệnh viện được xếp hạng I theo Quyết định số 150/QĐ-BYT ngày 16/1/2026 của Bộ Y tế, với quy mô 760 giường bệnh nội trú, 34 khoa, phòng và hơn 770 cán bộ, viên chức, người lao động.

thu-truong-tuyen.jpg
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể bệnh viện trong suốt quá trình xây dựng và phát triển; đồng thời khẳng định Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND TP Đà Nẵng tạo điều kiện thuận lợi để bệnh viện sớm ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả các nguồn lực đã đầu tư, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân thành phố và các địa phương lân cận.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, việc tiếp nhận và đổi tên bệnh viện là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn hệ thống y tế thành phố, phù hợp định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Thành phố kỳ vọng bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh hợp tác quốc tế, phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm.

d7517b1287d0098e50c1.jpg
Ông Nguyễn Đình Hùng – Giám đốc Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BSCKII Nguyễn Đình Hùng – Giám đốc Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng cho biết, việc chuyển giao và đổi tên không chỉ là thay đổi về mô hình quản lý mà còn mở ra không gian phát triển mới gắn với chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố trong giai đoạn mới.

Theo lãnh đạo bệnh viện, thời gian tới đơn vị sẽ tập trung đầu tư chuyên môn sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập.

Hoài Văn
#Bệnh viện Việt – Hàn #Đà Nẵng #chuyển giao bệnh viện #y tế miền Trung #phát triển y tế #hợp tác quốc tế #chăm sóc sức khỏe

Xem thêm

Cùng chuyên mục