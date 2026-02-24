VNVC đầu tư dây chuyền sản xuất vắc xin hiện đại, bước tiến mới phát triển công nghiệp công nghệ cao cho Việt Nam

Ngày 24/2, Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) đã ký hợp đồng với Tập đoàn Syntegon (Đức) mua dây chuyền sản xuất vắc xin công suất lớn, công nghệ cao cho Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, đưa nhà máy vào top 20 trung tâm sản xuất vắc xin hiện đại nhất thế giới về công nghệ ngay từ giai đoạn đầu tiên.

Syntegon là Tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Đức, với hơn 160 năm kinh nghiệm phát triển công nghiệp và đã triển khai khoảng 75.000 dây chuyền sản xuất dược phẩm trên toàn cầu.

Theo thỏa thuận, Syntegon sẽ cung cấp cho VNVC dây chuyền sản xuất vắc xin hiện đại nhất từ Đức. Dây chuyền ứng dụng công nghệ “No Touch Transfer” - chuyển vật liệu vô trùng không tiếp xúc, sử dụng robot và buồng cách ly hoàn toàn isolator cùng các giải pháp kiểm soát quy trình tiên tiến nhằm tăng đến mức tối đa tự động hoá trong khu vực vô trùng. Dây chuyền có thể sản xuất 4 dạng thức vắc xin phổ biến gồm lọ dung dịch, lọ đông khô, xi lanh và bút tiêm hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cùng lãnh đạo các Cục, Viện chuyên môn chứng kiến đại diện Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC ký kết hợp đồng mua hệ thống thiết bị công nghệ cao từ Tập đoàn Syntegon (Đức). Ảnh: Thế Vinh

Hệ thống vận hành với tốc độ chiết rót lên đến hàng trăm lọ hoặc ống mỗi phút, khả năng chiết chính xác từ 0,1 ml đến 20 ml. Đối với các sản phẩm nhạy cảm với oxy, dây chuyền tích hợp giải pháp bổ sung khí trơ trước khi đóng nút nhằm bảo đảm độ ổn định và chất lượng tối ưu của sản phẩm. Toàn bộ quy trình từ cấp bao bì, chiết rót đến đóng gói đều được thực hiện bởi robot và các quy trình chuyên biệt.

Hệ thống thiết bị sẽ được thiết kế và sản xuất tại Đức ngay sau khi hợp đồng được ký kết; dự kiến lắp đặt từ tháng 8/2027 và chính thức vận hành vào cuối năm 2027.

Đây là nền tảng quan trọng để các sản phẩm vắc xin sản xuất tại nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe EU-GMP, US-FDA, WHO-GMP… Từ đó, cùng với việc đảm bảo đồng bộ các tiêu chuẩn chất lượng, vắc xin “made in Việt Nam” hoàn toàn có thể tham gia thị trường toàn cầu, phân khúc công nghệ cao và nghiêm ngặt bậc nhất của ngành dược phẩm thế giới, với chất lượng tương đương các trung tâm sản xuất hàng đầu thế giới.

Việc đầu tư dây chuyền công nghệ cao từ Syntegon (Đức) chính thức đưa Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC vào nhóm 20 nhà máy trên thế giới sở hữu công nghệ tiên tiến của Syntegon trong giai đoạn sản xuất đầu tiên. Ảnh: VNVC và Syntegon

Phát biểu tại buổi ký kết, PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá, việc Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC hợp tác với Syntegon để triển khai các dây chuyền sản xuất vắc xin là một dấu mốc quan trọng của ngành y tế Việt Nam. Sự kiện này mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp cận công nghệ sản xuất vắc xin hiện đại, tiệm cận trình độ khu vực và thế giới.

“Khi nhà máy đi vào hoạt động, Việt Nam sẽ từng bước làm chủ toàn diện chuỗi giá trị vắc xin từ nghiên cứu, đào tạo đến sản xuất các loại vắc xin thế hệ mới hiện đại của thế giới với mức giá hợp lý. Điều này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần tăng cường năng lực phòng bệnh quốc gia, phù hợp với chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tinh thần của Luật Phòng bệnh vừa được Quốc hội thông qua”, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức khẳng định.

Ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết 57-NQ/TW đều khẳng định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá chiến lược, trong đó làm chủ công nghệ lõi ngày càng quyết định vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Người lớn tiêm vắc xin phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Bình An

Ông kỳ vọng hợp tác giữa VNVC và Syntegon góp phần hình thành năng lực công nghệ vắc xin hiện đại trong nước, tạo điều kiện để đội ngũ chuyên gia Việt Nam tiếp cận, tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ theo chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị vắc xin toàn cầu. Dự án không chỉ dừng lại ở việc đầu tư thiết bị mà còn hướng tới xây dựng nền tảng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao thông qua liên kết giữa doanh nghiệp với trường đại học và viện nghiên cứu, từ đó hình thành hệ sinh thái sản xuất vắc xin hiện đại gắn kết nghiên cứu - đào tạo - sản xuất.

“Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để từng bước làm chủ công nghệ vắc xin tiên tiến tại Việt Nam”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương khẳng định.

Ông Florian Blobel - Giám đốc Kinh doanh Syntegon Pharma Liquid khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh: “Hợp tác này không chỉ là một thỏa thuận thương mại mà còn là biểu tượng cho sự chuyển giao công nghệ hiện đại từ Đức sang Việt Nam, là cầu nối gắn kết hai thị trường, hai nền kinh tế, và hơn hết là hai tầm nhìn chung vì sức khỏe cộng đồng”.

Ngày 27/5/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y Tế Đào Hồng Lan đã bấm nút khởi công Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại Việt Nam. Ảnh: Hải Nam

Trước đó, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC được khởi công tháng 5/2025 tại Bến Lức, Tây Ninh (Long An cũ), với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng và công suất 100 triệu liều mỗi năm.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, chia sẻ mỗi năm Hệ thống Tiêm chủng VNVC phục vụ hàng chục triệu liều vắc xin cao cấp hàng đầu thế giới tương đương với các quốc gia phát triển cho người dân. Khi tham gia vào lĩnh vực sản xuất, mục tiêu đầu tiên của VNVC là sản xuất chính những loại vắc xin này ngay tại Việt Nam.

“Để sản xuất vắc xin và sinh phẩm đạt chất lượng quốc tế, yêu cầu phải có sự đầu tư lớn, đồng bộ và toàn diện về công nghệ và chất lượng từ thiết kế, xây dựng, trang bị máy móc và nhân lực vận hành theo những tiêu chuẩn cao cấp của thế giới. Đó chính là tầm nhìn dài hạn mà chúng tôi đã xác định trong chiến lược kiến tạo hệ sinh thái nghiên cứu phát triển, thử nghiệm lâm sàng, đào tạo nhân lực, sản xuất và thực hành tiêm chủng vắc xin tại Việt Nam”, ông Ngô Chí Dũng kỳ vọng.