Sức khỏe

Google News

Vận chuyển khẩn cấp trái tim từ Hà Nội cứu bệnh nhi 11 tuổi ở TPHCM

Vân Sơn
TPO - Ngày 24/2, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, chỉ sau vài giờ vận chuyển khẩn cấp từ Hà Nội, trái tim từ người hiến đã được ghép thành công cho bệnh nhi 11 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối.

phong-canh-sat-giao-thong-cong-an-ho-chi-minh-ho-tro-dan-duong-bao-dam-qua-trinh-van-chuyen-tang-duoc-dien-ra-nhanh-chong-va-an-toan.jpg
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM hỗ trợ dẫn đường, bảo đảm quá trình vận chuyển tạng được diễn ra nhanh chóng, an toàn

Rạng sáng mùng 7 Tết Bính Ngọ 2026 (ngày 23/2), Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện thành công ca ghép tim thứ 9 từ người hiến chết não. Ca phẫu thuật được triển khai xuyên đêm trong bối cảnh nhiều nhân viên y tế vừa trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết, đánh dấu hành trình nhân văn cao đẹp của “trái tim xuyên Việt”.

trong-khong-gian-lang-trang-cua-phong-mo-tap-the-e-kip-cui-dau-tri-an-nguoi-hien-va-gia-dinh-nhung-nguoi-da-trao-tang-mon-qua-vo-gia-thap-len-hy-vong-song-cho-nguoi-be.jpg
Trong không gian tĩnh lặng, trang nghiêm của phòng mổ, ê kíp y bác sĩ cúi đầu tri ân người hiến và gia đình, những người đã trao tặng món quà vô giá, thắp lên hy vọng sống cho người bệnh

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định – Phó Giám đốc bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, khoảng 16 giờ chiều mùng 6 Tết, bệnh viện nhận tin từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia về một nguồn tim hiến phù hợp tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Qua đánh giá chuyên môn, tình trạng người hiến tạng không ổn định, nếu kéo dài thời gian hồi sức chết não có thể ảnh hưởng đến chất lượng tạng. Quỹ thời gian dành cho việc tiếp nhận và vận chuyển trở nên vô cùng gấp rút.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã kích hoạt quy trình ghép tim khẩn cấp. Chỉ trong hơn một giờ, ê kíp gồm phẫu thuật viên tim mạch, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tập trung đầy đủ lên đường ra Hà Nội trên chuyến bay sớm nhất. Nhiều nhân viên y tế đã chủ động quay lại bệnh viện sau kỳ nghỉ Tết khi nhận lệnh điều động, sẵn sàng cho ca ghép tim trong đêm.

e-kip-tien-hanh-tiep-nhan-va-xu-ly-tang-hien-theo-quy-trinh-nghiem-ngat-truoc-khi-dua-vao-ghep-cho-nguoi-nhan.jpg
Ê-kíp tiến hành tiếp nhận và xử lý tạng hiến theo quy trình nghiêm ngặt trước khi đưa vào ghép cho người nhận

Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyên môn, trái tim hiến được vận chuyển từ Hà Nội về TPHCM lúc 3 giờ 45 sáng mùng 7 Tết. Ca ghép tim được tiến hành ngay sau đó trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt. Đến 4 giờ 45 phút, trái tim đã bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực bệnh nhi với những nhịp đập mạnh mẽ và đều đặn.

Diễn tiến sau mổ thuận lợi, huyết động ổn định, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát tại khoa Hồi sức.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Trưởng ê kíp ghép tim, đồng thời là phẫu thuật viên chính, cho biết chỉ trong vòng một tuần, ngay trước và sau Tết, bệnh viện đã thực hiện liên tiếp hai ca ghép tim. Điều này cho thấy sự chủ động và tính sẵn sàng cao của toàn hệ thống ghép tim, bảo đảm có thể triển khai kịp thời trong mọi hoàn cảnh với mục tiêu cao nhất là mang lại cơ hội sống tốt nhất cho người bệnh.

gs-ts-bs-nguyen-hoang-dinh-pho-giam-doc-benh-vien-truong-e-kip-ghep-tim-cung-e-kip-tap-trung-cao-do-phoi-hop-chat-che-trong-tung-thao-tac-de-thuc-hien-ca-ghep-tim-cho-be.jpg
GS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện phối hợp chặt chẽ cùng ê kíp trong từng thao tác, thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhi

Thành công của ca ghép tim không chỉ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa trong bệnh viện mà còn là sự kết nối hiệu quả với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và các cơ sở y tế trên cả nước. Hành trình vận chuyển tạng xuyên Việt được rút ngắn tối đa, bảo đảm chất lượng tạng và tối ưu hóa kết quả điều trị.

Sau ca ghép tim thành công cứu sống bệnh nhi 11 tuổi, Ban giám đốc bệnh viện cùng gia đình bệnh nhi bày tỏ sự trân trọng, tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình. Quyết định nhân văn của gia đình người quá cố giữa lúc đau thương tột cùng đã mang lại sự sống cho người bệnh, đồng thời lan tỏa thông điệp về ý nghĩa của việc hiến tặng mô, tạng trong cộng đồng.

Theo thống kê của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đến nay bệnh viện đã thực hiện 214 ca ghép tạng, bao gồm 97 ca ghép thận, 108 ca ghép gan và 9 ca ghép tim.

Vân Sơn
