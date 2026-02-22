Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 bứt phá chuyển đổi số, nâng tầm chất lượng

TP - Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đạt 100% khám chữa bệnh bằng căn cước công dân, triển khai thành công bệnh án điện tử, khẳng định bước tiến vượt bậc trong chuyển đổi số y tế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Triển khai thành công bệnh án điện tử

Năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 là một trong những đơn vị đi đầu trong ngành y tế địa phương. Đến nay, bệnh viện đã đạt 100% tỷ lệ khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip, thay thế hoàn toàn thẻ bảo hiểm y tế giấy, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm phiền hà cho người bệnh.

Nhiều kỹ thuật chuyên sâu triển khai ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1

Cùng với đó, 100% người bệnh điều trị nội trú được khai báo lưu trú trên các nền tảng số như ASM và VNeID; toàn bộ giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy chứng tử được liên thông đầy đủ với hệ thống thông tin quốc gia. Đặc biệt, kê đơn thuốc điện tử đã được triển khai và liên thông 100% lên hệ thống dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng quan trọng cho quản lý y tế hiện đại, minh bạch.

Trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt, tính đến hết tháng 11/2025, bệnh viện đã ghi nhận trên 140.300 lượt thanh toán không tiền mặt trên tổng số hơn 176.200 lượt. Đây là bước tiến rõ rệt trong thay đổi thói quen thanh toán, phù hợp xu thế bệnh viện thông minh.

Bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1

Đặc biệt, xác định bệnh án điện tử (EMR) là nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã sớm ban hành Đề án triển khai EMR. Việc triển khai được thực hiện bài bản, khoa học, với lộ trình rõ ràng theo từng quý. Ngày 22/6/2025, Hội đồng thẩm định EMR tiến hành thẩm định và kết luận bệnh viện đủ điều kiện sẵn sàng triển khai. Kết quả này đúng tiến độ, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hiện đại hóa quản lý khám chữa bệnh.

Thực hiện Thông tư số 35/2024/TT-BYT của Bộ Y tế về tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã triển khai đồng bộ công tác tự đánh giá, rà soát và hoàn thiện minh chứng tại 100% khoa, phòng, trung tâm. Đến tháng 6/2025, toàn bộ các tiêu chí đều được hoàn thiện đầy đủ. Qua thẩm định của đoàn kiểm tra Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, bệnh viện được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ bản theo quy định. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sự hài lòng của người bệnh.

Sau khi hợp nhất tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 xác định cấp cứu ngoại viện là nhiệm vụ chuyên môn mang tính chính trị. Trên cơ sở đó, Trung tâm Cấp cứu ngoại viện và Khoa Cấp cứu được tổ chức lại thành Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 trực thuộc bệnh viện. Từ ngày 1/11/2025, trung tâm chính thức đi vào hoạt động và đã thực hiện cấp cứu ngoại viện cho 20 trường hợp, từng bước đáp ứng nhu cầu cấp cứu khẩn cấp của người dân trên địa bàn.

Hoạt động chuyên môn vượt kế hoạch

Trong năm 2025, các chỉ tiêu chuyên môn đều vượt kế hoạch: số lượt khám bệnh đạt hơn 106%; điều trị nội trú đạt gần 116%; điều trị ngoại trú đạt trên 119%. Hệ thống ISO 9001:2015 được duy trì tại 15 khoa, phòng; 3 khoa xét nghiệm cập nhật ISO 15189:2022. Bệnh viện triển khai và nghiệm thu 95 đề án cải tiến chất lượng, góp phần nâng cao an toàn người bệnh.