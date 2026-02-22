Gia Lai sẽ có bệnh viện chuyên khoa hàng đầu về đáy mắt

TP - Với kinh nghiệm, thành công đã có được qua nhiều năm trên địa bàn Gia Lai, Quảng Ngãi, Hệ thống Y tế GEMS quyết tâm xây dựng Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai thành bệnh viện chuyên khoa hàng đầu về đáy mắt và thu hút khách hàng với trang thiết bị và hạ tầng hiện đại, cũng như phát triển chuyên môn sâu.

Hệ thống Y tế GEMS gồm: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Gia Lai (2A Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai); Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (126 Wừu, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng (2A Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Bệnh viện Mắt Kon Tum (33 đường Triệu Việt Vương, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Bệnh nhân tới Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai khám, điều trị

Ngay khi thành lập, từ những định hướng đúng đắn, tâm huyết, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai đang không ngừng nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ, lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Các tài liệu thể hiện, đáy mắt (fundus) là phần phía sau của mắt, bao gồm võng mạc, mạch máu, dây thần kinh thị giác... Bệnh lý về đáy mắt có thể ảnh hưởng đến thị lực và thậm chí gây mù lòa nếu không được điều trị kịp thời. Một số bệnh lý phổ biến về đáy mắt như thoái hóa võng mạc, bệnh võng mạc tiểu đường, tăng nhãn áp, vỡ võng mạc, u võng mạc. Ai có các triệu chứng như mờ mắt, nhìn đôi, mất thị lực... cần đi khám mắt ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai phẫu thuật cho bệnh nhân

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai đang triển khai điều trị bệnh lý đáy mắt. Đây là phương pháp điều trị bệnh lý võng mạc – đáy mắt bằng năng lượng laser, giúp ngăn tổn thương tiến triển, bảo tồn thị lực và phòng biến chứng mù lòa.

Đối tượng cần điều trị bằng phương pháp này là người bị bệnh võng mạc đái tháo đường; võng mạc có xuất huyết, phù hoàng điểm; tăng sinh mạch máu bất thường; nguy cơ bong võng mạc, mất thị lực. Cùng với đó, laser giúp ngăn tiến triển và giảm nguy cơ mù lòa cho những người bị tắc mạch máu võng mạc; tắc tĩnh mạch trung tâm hoặc nhánh võng mạc; tắc động mạch võng mạc có biến chứng. Ngoài ra, laser giúp giảm phù, hạn chế biến chứng tăng sinh mạch, đặc biệt là người có rách võng mạc, thoái hóa võng mạc ngoại biên.

Để trở thành bệnh viện chuyên khoa hàng đầu về đáy mắt và thu hút khách hàng, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai đang tập trung đầu tư vào trang thiết bị và hạ tầng hiện đại, cũng như phát triển chuyên môn sâu.

Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn sâu trong điều trị các bệnh lý đáy mắt phức tạp và đáp ứng nhu cầu chăm sóc thị lực ngày càng tăng của người dân khu vực Tây Nguyên, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai dự kiến triển khai Khoa Đáy mắt trong năm 2026. Để làm được điều này, Khoa Đáy mắt sẽ tập trung chẩn đoán và điều trị chuyên sâu các bệnh lý võng mạc -dịch kính, đặc biệt các bệnh võng mạc đái tháo đường, thoái hóa hoàng điểm, tắc mạch võng mạc, các bệnh lý đáy mắt gây suy giảm thị lực tiến triển và nguy cơ mù lòa.

Cũng trong giai đoạn này, bệnh viện dự kiến đầu tư hệ thống phẫu thuật dịch kính – võng mạc hiện đại, tích hợp khả năng phẫu thuật đục thủy tinh thể, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và mở rộng chỉ định can thiệp cho các ca bệnh phức tạp. Đây là hệ thống phẫu thuật nhãn khoa tiên tiến, được ứng dụng rộng rãi trong điều trị (bệnh lý dịch kính – võng mạc, xuất huyết dịch kính, bong võng mạc, phẫu thuật kết hợp đục thủy tinh thể trên các ca bệnh nền phức tạp).

Thông qua việc triển khai Khoa Đáy mắt và đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai kỳ vọng ngăn chặn tiến triển tổn thương võng mạc, bảo tồn và duy trì thị lực lâu dài cho người bệnh. Cùng với đó phòng ngừa các biến chứng nặng, đặc biệt là nguy cơ mù lòa không hồi phục. Qua đó, nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý mắt phức tạp ngay tại địa phương.

Với Gia Lai nói riêng, việc triển khai Khoa Đáy mắt cùng đầu tư hệ thống phẫu thuật Constellation® LXT CR5 là bước đi chiến lược, thể hiện rõ cam kết của Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai trong việc phát triển chuyên môn sâu và bền vững, giảm gánh nặng chuyển tuyến cho người bệnh khu vực Tây Nguyên, mang các kỹ thuật điều trị nhãn khoa tiên tiến đến gần hơn với cộng đồng.