EVNGENCO đảm bảo sản xuất điện, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

TP - Với tinh thần chủ động, đổi mới và trách nhiệm, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) hạ quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển bền vững của ngành Điện Việt Nam.

Cùng với đảm bảo sản xuất, vận hành an toàn, tin cậy đáp ứng tốt yêu cầu huy động của hệ thống điện, trong năm 2026 EVNGENCO3 tập trung mạnh mẽ phát triển các nguồn điện mới và luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện

Nhà máy Thủy điện buôn Tua Srah

Ông Lê Văn Danh - Tổng giám đốc EVNGENCO3 cho biết, năm 2025 các nhà máy điện trực thuộc Tổng công ty vận hành an toàn, tin cậy, đáp ứng tốt yêu cầu của hệ thống điện. Đặc biệt, trong bối cảnh nguồn năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng ngày càng cao (khoảng 12,5% sản lượng điện toàn hệ thống), các nhà máy điện Phú Mỹ đã vận hành linh hoạt, đáp ứng hiệu quả nhu cầu phụ tải giờ cao điểm khi các nguồn điện mặt trời dừng phát.

Trong điều kiện thủy văn thuận lợi, khối thủy điện đã đạt sản lượng điện 6,570 tỷ kWh, vượt 49% kế hoạch được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Công thương giao. Kết quả, tổng sản lượng điện sản xuất toàn Tổng công ty đạt 26,754 tỷ kWh, đạt 93,72% kế hoạch năm được Đại hội cổ đông thông qua và đạt 105,84% kế hoạch được giao.

Năm 2025, EVNGENCO3 tiếp tục đẩy mạnh các đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành nhà máy điện; hoàn thành 10/10 chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật do EVN giao. Nhiều chỉ tiêu đạt kết quả vượt kế hoạch như hệ số đáp ứng của khối nhiệt điện khí đạt 99,37%, tỷ lệ điện tự dùng khối nhiện điện than tiếp tục giảm qua từng năm, suất sự cố giảm mạnh so với các năm trước.

Tập trung phát triển nguồn điện mới

Đại diện EVNGENCO3 cho biết, năm 2026 Tổng công ty đặt mục tiêu sản lượng điện sản xuất là 31,014 tỷ kWh và tập trung mạnh mẽ vào các dự án nguồn điện mới. Trọng tâm sẽ là triển khai các thủ tục đầu tư dự án Nhà máy điện linh hoạt Ninh Bình, Nhà máy điện LNG Long Sơn và triển khai các dự án điện mặt trời nổi trên lòng hồ thủy điện Srêpốk 3, Buôn Kuốp, NMTĐ Srêpốk 3 mở rộng.

EVNGENCO3 cũng đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu suất các tổ máy, giảm suất hao nhiệt, chuyển đổi nhiên liệu than sang sinh khối và tham gia sâu hơn vào thị trường mua bán điện trực tiếp (DPPA), hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính theo cam kết của Chính phủ.

Ông Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị EVNGENCO3 tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, triển khai các giải pháp thúc đẩy tiến độ các dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn điện trong giai đoạn tới; tăng cường các giải pháp tiêu thụ tro, xỉ tại các nhà máy nhiệt điện than, nâng cấp thiết bị bảo vệ môi trường, đáp ứng tốt các quy định, tiêu chuẩn mới.