Đầu tư xây dựng lưới điện miền Nam: Quyết liệt, tận lực để về đích

TP - Vượt qua mọi trở ngại, thách thức trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư phức tạp cùng thời tiết cực đoan…, năm 2025 Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chủ động đổi mới tư duy quản trị, linh hoạt trong điều hành, tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng lưới điện. Nhờ đó đã bứt tốc và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, đưa nguồn điện sáng đi muôn nơi.

Quyết tâm vượt trở ngại

Những ngày cuối năm 2025, khi 3 công trình lưới điện trên địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Vĩnh Long và TP Cần Thơ có nguy cơ chậm tiến độ, EVNSPC đã huy động hàng trăm cán bộ, công nhân từ các nơi tăng cường cho 3 công trường kể trên, với quyết tâm hoàn thành và kịp đóng điện trong năm 2025.

Khởi công công trình Trạm biến áp 220kV tại đặc khu Phú Quốc sáng 20/12/2025

Theo đó, 280 kỹ sư, công nhân từ các Ban chuyên môn của Tổng công ty và các công ty điện lực trực thuộc đã được chi viện cho các dự án cải tạo nâng tiết diện đường dây trạm 220kV Đức Trọng - Đà Lạt 1 (Lâm Đồng); đường dây 110kV Trần Đề – Trạm biến áp 220kV Sóc Trăng (Cần Thơ) và đường dây 110kV Ba Tri – Bình Thạnh và công trình kéo dây mạch 2 (Vĩnh Long). Ngoài ra, EVNSPC cũng huy động nhân lực từ các nhà thầu khác để “tiếp sức” cho các dự án trên. Nhờ sự quyết liệt của lãnh đạo EVNSPC và với sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị, các dự án về đích trong hai ngày cuối cùng của năm 2025.

Lực lượng tiếp sức thi công Dự án “Cải tạo nâng tiết diện đường dây trạm 220kV Đức Trọng – Đà Lạt 1” (tỉnh Lâm Đồng)

EVNSPC cho biết, năm 2025 đơn vị này đã khởi công 70 công trình điện, đạt 102,9% kế hoạch; trong đó có 1 công trình 220kV và 69 công trình 110kV; đóng điện an toàn, đảm bảo chất lượng 88 công trình 110kV, đạt 102,3% kế hoạch; hoàn thành 623 công trình lưới điện trung, hạ thế.

Việc khởi công, hoàn thành các công trình kể trên không chỉ góp phần nâng cao năng lực cấp điện mà còn nhằm chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước. Riêng trong tháng 12/2025, EVNSPC đã khánh thành và khởi công 5 công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó có các công trình cấp điện phục vụ dự án trọng điểm quốc gia như Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối với tổng mức đầu tư hơn 158 tỉ đồng được hoàn thành đã đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hạ tầng điện phục vụ Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Các hạng mục chính của công trình bao gồm đường dây 110kV kết cấu 2 mạch dài 3,8km; 2 máy biến áp 40MVA (tổng công suất 80MVA) cùng 6 xuất tuyến 22kV cấp điện trực tiếp cho phụ tải sân bay.

Trước đó, trong đợt cao điểm chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4), EVNSPC đóng điện 50 công trình lưới điện 110kV.

Tăng điện cho biển đảo

Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành nhìn từ trên cao

Trung tuần tháng 12/2025 ngành điện đã tổ chức khởi công, đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn các tỉnh phía Nam, đặc biệt các công trình nhằm tăng năng lực cấp điện cho biển đảo.

Trong đó, công trình Trạm biến áp (TBA) 220kV Phú Quốc (tỉnh An Giang) được EVNSPC khởi công xây dựng ngày 20/12. Công trình có công suất 3x250MVA, chiều dài tuyến cáp ngầm 22 mạch dài 2,65 km và 15,5km đường dây trên không, với tổng mức đầu tư 877,61 tỷ đồng. Khi đi vào vận hành, TBA 220kV Phú Quốc sẽ tiếp nhận điện từ đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc và chuyển từ vận hành cấp điện áp 110kV thành 220kV, hoàn thiện đấu nối lưới điện 110kV trên toàn đặc khu bảo đảm cấp điện trong vận hành bình thường với tiêu chí N-1. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bảo đảm cung cấp điện ổn định, lâu dài, đáp ứng sự tăng trưởng phụ tải ngày càng cao, tạo nền tảng hạ tầng điện vững chắc, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, thu hút đầu tư và khẳng định vai trò, vị thế của đặc khu Phú Quốc trong thời gian tới; đồng thời góp phần đảm bảo điện an toàn, tin cậy cho Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang cho biết, giữa tháng 12/2025 vừa qua, Phú Quốc trở thành điểm đến của vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu của Việt Nam. Phú Quốc đã thu hút nhiều dự án đầu tư quy mô lớn; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị, cảng biển, sân bay, sẵn sàng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư Trạm biến áp 220kV Phú Quốc là yêu cầu tất yếu, mang tính cấp bách và chiến lược.

Trước đó, EVNSPC cũng đã khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn (đặc khu Kiên Hải -tỉnh An Giang). Công trình có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Trạm biến áp 110kV Lại Sơn sẽ giúp khai thác hiệu quả đường dây 110kV An Biên – Lại Sơn đã được đầu tư và đang vận hành cấp điện áp 22kV, cung cấp điện ổn định liên tục, giảm bán kính cấp điện 22kV, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất, du lịch của các hộ dân, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính, lực lượng biên phòng, cảnh sát biển trên đảo Lại Sơn và các đảo lân cận. Đặc biệt, Trạm biến áp 110kV Lại Sơn sẽ là nơi cung cấp điện cho xã đảo An Sơn – Nam Du từ lưới điện quốc gia thông qua Dự án cấp điện cho đảo An Sơn – Nam Du (dự kiến sẽ khởi công trong năm 2026) thay cho các trạm phát điện diesel.

Ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Sở Công Thương An Giang khẳng định, các công trình đầu tư đưa điện lưới quốc gia ra các đảo, đặc khu đã mang lại hiệu quả rất tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế - chính trị - xã hội địa phương. Sau khi có điện, nhu cầu và công suất sử dụng điện của nhân dân tăng gấp đôi, gấp ba lần so với thời điểm sử dụng máy phát. Đến nay, đời sống kinh tế xã hội các đảo đã phát triển vượt bậc. Hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng được khai thác mạnh, nhu cầu đi lại tăng đột biến…

Thời gian vàng - chìa khóa thành công

Thành quả trên là kết quả của những ngày lao động bền bỉ với sự đổi mới tư duy quản trị và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư, người lao động EVNSPC. Thay cho cách làm “nước rút cuối năm”, EVNSPC đã chủ động đẩy nhanh tiến độ ngay từ những tháng đầu năm, tận dụng tối đa “thời gian vàng” của mùa khô miền Nam.

Công tác đầu tư xây dựng được EVNSPC đặt dưới sự chỉ đạo sát sao và phân công trách nhiệm cụ thể tới từng thành viên Hội đồng thành viên, Ban Điều hành theo từng khu vực, địa bàn. Lãnh đạo Tổng công ty trực tiếp bám công trường, kịp thời tháo gỡ từng vướng mắc và nút thắt phát sinh. Cách làm được quán triệt theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bám sát thực tiễn và không để chậm trễ kéo dài.

Kỷ luật tiến độ được siết chặt bằng các cuộc họp giao ban định kỳ hằng tháng, từng công trình được “soi” đến từng ngày, từng tuần, hàng hạng mục công việc cụ thể. Trên cơ sở đó, các mốc tiến độ chi tiết được ban hành cho tháng tiếp theo. Nhịp độ làm việc khẩn trương, quyết liệt lan tỏa mạnh mẽ từ người điều hành trực tiếp đến làm việc từ xa, từ văn phòng đến công trường. Song song với áp lực tiến độ là cơ chế động viên kịp thời, khi các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.

Tinh thần làm việc xuyên lễ, xuyên Tết được nêu cao, thể hiện quyết tâm không để chậm tiến độ vì khó khăn chủ quan. Nhiều công trình tổ chức thi công ba ca, bốn kíp, làm việc xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ, thậm chí duy trì thi công trong các dịp lễ, Tết...

Để các dự án về đích đúng hẹn, EVNSPC cũng đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương, tranh thủ sự đồng thuận của người dân. Đây là yếu tố then chốt trong tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục. Cùng với đó là sự đồng hành chặt chẽ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO) trong công tác đóng điện các công trình.