Saigontourist Group “50 năm vươn mình cùng đất nước”, vững bước tương lai

TP - Hòa cùng khí thế tưng bừng chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã tổ chức nhiều chương trình sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập (1975 - 2025), với chủ đề xuyên suốt “Saigontourist Group - 50 năm vươn mình cùng đất nước”, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ phát triển, khẳng định vị thế là doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam.

Phát biểu về ý nghĩa của chuỗi chương trình sự kiện, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa- Chủ tịch Saigontourist Group - chia sẻ: “Sự kiện kỷ niệm 50 năm là một dấu mốc lịch sử, là dịp để chúng tôi nhìn lại hành trình xây dựng và phát triển. Đây cũng là thời điểm quan trọng để chúng tôi gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến toàn thể các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, những người đã cống hiến bằng cả tâm huyết và trí lực để xây dựng nên một Saigontourist Group lớn mạnh ngày hôm nay. Chính sự gắn bó và đóng góp miệt mài của mỗi cá nhân là nền tảng vững chắc để Saigontourist Group tiếp tục thực hiện chiến lược ‘Công nghệ - Thương hiệu - Phát triển bền vững’, khẳng định vị trí hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group phát biểu tại sự kiện Họp mặt Lãnh đạo địa phương và giới truyền thông vừa qua

Trong suốt nửa thế kỷ đầy tự hào ấy, Saigontourist Group đã ghi dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp phát triển, đi lên của ngành du lịch thành phố và cả nước, thực hiện sứ mệnh là doanh nghiệp chủ lực của ngành du lịch quốc gia, hòa nhịp hành trình phát triển bền vững cùng đất nước Việt Nam – thịnh vượng trong kinh tế, sâu sắc trong văn hóa và vững vàng hội nhập.

Những nỗ lực, những giọt mồ hôi, nước mắt và cả những hy sinh thầm lặng của cá nhân, tập thể Saigontourist Group trong suốt nửa thế kỷ qua đã được ghi nhận xứng đáng. Nhiều danh hiệu, giải thưởng cao quý được Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành, TPHCM cùng các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trao tặng đã minh chứng cho điều đó. Tiêu biểu như: Anh hùng Lao động, Huân chương Độc Lập, Huân chương Lao động; Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ truyền thống, bằng khen của UBND TPHCM và các địa phương; các giải thưởng Top ten Du lịch Việt Nam và quốc tế; Giải thưởng ASEAN, Guinness thế giới, Giải thưởng Lễ hội Ẩm thực Xuất sắc nhất thế giới nhiều năm liền… Tất cả không chỉ là sự vinh danh mà còn là sự khẳng định rõ nét cho vị thế và đóng góp của Saigontourist Group trong sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam.

Trong năm 2025, Saigontourist Group đã tích cực tổ chức và tham gia nhiều sự kiện trọng điểm, nổi bật như:

* Tham gia tổ chức thành công công tác hậu cần dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.

*Tổ chức Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group năm 2025 tại TPHCM và tại Osaka – Nhật Bản, thu hút hàng trăm ngàn khách trong nước và quốc tế. Lễ hội đã vinh dự được bình chọn và trao tặng giải các Giải thưởng World Culinary Awards danh giá, bao gồm “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới” ba lần liên tiếp (các năm 2023, 2024, 2025), “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á” bốn năm liên tiếp (2022, 2023, 2024, 2025).

*Vinh dự đại diện TPHCM tham gia sự kiện triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội (sự kiện A80) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

* Phối hợp tổ chức thành công giải Golf Saigontourist Group vì cộng đồng lần thứ 19 và trao tặng 750 suất học bổng với tổng trị giá 1.000.000.000 đồng nhằm hỗ trợ thiết thực cho các em thiếu nhi, học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

*Phối hợp với Báo Thanh niên tổ chức chương trình “Ngày hội Trung thu lần thứ 19” với tổng giá trị lên đến 1,6 tỉ đồng, mang niềm vui và sự ấm áp đến với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.

* Tổ chức Sự kiện Họp mặt Lãnh đạo địa phương của 168 phường, xã thuộc thành phố Hồ Chí Minh và giới truyền thông, là bước khởi đầu cho chiến lược phát triển du lịch bền vững, xanh và sáng tạo của Saigontourist Group, gắn liền với sự đồng hành của Chính quyền và Cộng đồng địa phương trong giai đoạn 2025 - 2030.

* Tiên phong tổ chức nhiều chương trình xúc tiến du lịch quốc tế quy mô, hiệu quả tại các thị trường trọng điểm ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, bao gồm đồng tổ chức sự kiện Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore và quảng bá du lịch tại Lễ hội Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Aichi, Nhật Bản năm 2025.