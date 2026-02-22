13 năm “Nghĩa tình Duyên Hải” - hành trình sẻ chia bền vững cùng cộng đồng

TP - Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nhiều năm qua đã tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Trong đó, Chương trình “Nghĩa tình Duyên Hải” trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa, thể hiện sự gắn bó lâu dài của ngành điện với chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nơi Trung tâm Điện lực Duyên Hải đứng chân.

Khởi nguồn từ năm 2012, chương trình ban đầu tập trung trao quà, học bổng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi. Theo thời gian, cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, “Nghĩa tình Duyên Hải” không ngừng được mở rộng về quy mô và nội dung, từng bước hình thành chương trình an sinh xã hội xuyên suốt, hướng đến sự hỗ trợ thiết thực và bền vững cho cộng đồng địa phương.

Chương trình “Nghĩa tình Duyên Hải” được duy trì xuyên suốt từ năm 2012, trở thành cầu nối gắn kết doanh nghiệp với chính quyền và Nhân dân địa phương

Theo đó, từ khi triển khai đến nay, chương trình đã trao hơn 3.200 phần quà an sinh xã hội với tổng kinh phí thực hiện trên 6,3 tỷ đồng. Những con số ấy không chỉ phản ánh nguồn lực được huy động, mà còn cho thấy sự kiên trì và nhất quán trong việc chăm lo đời sống người dân của EVNGENCO1 và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Các hoạt động hỗ trợ được tổ chức định kỳ vào các dịp lễ, Tết, Tháng Tri ân khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, góp phần kịp thời sẻ chia khó khăn với người dân địa phương.

Hoạt động giao lưu, thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm xã hội của EVNGENCO1 và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Dấu ấn rõ nét của “Nghĩa tình Duyên Hải” những năm gần đây là hoạt động hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn. Thông qua việc hưởng ứng Chương trình “Nhà Đại đoàn kết” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhiều căn nhà kiên cố đã được xây dựng và bàn giao cho người dân. Riêng trong giai đoạn 2024–2025, chương trình đã hỗ trợ xây dựng 40 căn Nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng, giúp các hộ dân ổn định chỗ ở, yên tâm lao động và từng bước cải thiện cuộc sống.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ vật chất, “Nghĩa tình Duyên Hải” còn được triển khai gắn với các hoạt động giao lưu văn hóa – văn nghệ, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần chăm lo đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.