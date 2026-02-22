KCN và Bến cảng Phù Mỹ: Định hình lại bản đồ phát triển kinh tế Tây Nguyên - Nam Trung Bộ

TP - Trong bối cảnh chi phí logistics đang là một trong những rào cản lớn đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, việc hình thành các tổ hợp khu công nghiệp gắn với cảng biển ngày càng được xem là hướng đi chiến lược, giúp rút ngắn chuỗi vận chuyển, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư. Tại khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên, Khu công nghiệp và Khu Bến cảng Phù Mỹ đang nổi lên như một mắt xích mới quan trọng, tạo ra sự thay đổi đáng kể cho bức tranh logistics khu vực, bởi giảm chi phí, nâng cao cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Vị trí chiến lược kết nối vùng

Phù Mỹ nằm tại điểm giao thoa quan trọng giữa Quốc lộ 1A và Quốc lộ 19C, hình thành trục kết nối trực tiếp giữa duyên hải Nam Trung bộ và khu vực Tây Nguyên. Tuyến Quốc lộ 19C đi qua phía Đông khu vực Phù Mỹ, kết nối với Quốc lộ 1A, giúp hàng hóa từ Tây Nguyên có lối ra biển ngắn hơn, thuận lợi hơn so với trước đây.

Khu Công nghiệp – Bến cảng Phù Mỹ được đầu tư bài bản, hiện đại

Lợi thế hạ tầng này tạo tiền đề để Phù Mỹ không chỉ đóng vai trò là điểm trung chuyển, mà còn trở thành cửa ngõ logistics biển cho một vùng sản xuất rộng lớn phía sau, nơi tập trung nhiều sản phẩm nông – lâm nghiệp và công nghiệp chế biến.

Tổ hợp công nghiệp – cảng biển liền kề hiếm có

Lễ Khởi công dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1

Khu công nghiệp Phù Mỹ được quy hoạch với quy mô 820 ha, tọa lạc tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng. Điểm đáng chú ý là Khu bến cảng Phù Mỹ, cảng biển nước sâu loại 1 duy nhất trên địa bàn cũng được triển khai ngay trên, chỉ cách khu công nghiệp khoảng 1 km.

Hệ sinh thái này mang lại lợi thế rõ rệt cho nhà đầu tư, cho phép tổ chức sản xuất – lưu kho – vận chuyển trong một chuỗi khép kín, hạn chế tối đa chi phí trung gian. Với năng lực tiếp nhận tàu trọng tải lớn, bến cảng Phù Mỹ được kỳ vọng sẽ phục vụ không chỉ nhu cầu xuất nhập khẩu của khu công nghiệp, mà còn cả hàng hóa từ Tây Nguyên và các địa phương lân cận.

Giải bài toán chi phí logistics cho doanh nghiệp

Địa điểm dự kiến xây dựng Khu Công nghiệp – Bến cảng Phù Mỹ

Theo nhiều nghiên cứu, chi phí logistics của Việt Nam hiện vẫn ở mức cao so với khu vực. Đối với các doanh nghiệp tại Tây Nguyên, bài toán này càng trở nên rõ nét khi hàng hóa phải vận chuyển quãng đường dài ra các cảng biển lớn.

Việc hình thành tổ hợp Khu công nghiệp – bến cảng Phù Mỹ mở ra khả năng rút ngắn hành trình logistics, giảm thời gian và chi phí vận chuyển, qua đó nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng nông – lâm sản và công nghiệp chế biến. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đang tìm kiếm những địa điểm có hạ tầng logistics đồng bộ.

Dư địa thu hút đầu tư công nghiệp và logistics

Với quy mô lớn và định hướng phát triển đồng bộ, Khu công nghiệp Phù Mỹ được kỳ vọng sẽ thu hút các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các lĩnh vực phù hợp với xu hướng phát triển bền vững. Việc gắn kết trực tiếp với bến cảng biển giúp khu công nghiệp này có lợi thế cạnh tranh so với nhiều khu công nghiệp truyền thống chỉ dựa vào đường bộ.

Bên cạnh đó, sự phát triển của tổ hợp công nghiệp – cảng biển còn tạo động lực cho các ngành dịch vụ phụ trợ như kho bãi, vận tải, thương mại, góp phần hình thành hệ sinh thái logistics hoàn chỉnh tại khu vực.

Tác động lan tỏa đến kinh tế địa phương và vùng phụ cận

Không chỉ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, Khu công nghiệp và Khu bến cảng Phù Mỹ còn được kỳ vọng tạo ra tác động lan tỏa mạnh mẽ đến kinh tế địa phương. Dự án có khả năng tạo ra nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, đồng thời đóng góp tích cực cho ngân sách thông qua hoạt động sản xuất– kinh doanh.

Ở tầm rộng hơn, tổ hợp này góp phần định hình lại chuỗi logistics khu vực, giúp Tây Nguyên gắn kết chặt chẽ hơn với kinh tế biển, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và quốc tế.

Mắt xích mới cho chiến lược phát triển dài hạn

Trong bức tranh tổng thể về phát triển công nghiệp và logistics quốc gia, Khu công nghiệp – bến cảng Phù Mỹ không chỉ là một dự án đơn lẻ, mà là mắt xích mới trong chuỗi hạ tầng đang dần hoàn thiện. Khi được triển khai đồng bộ và khai thác hiệu quả, dự án này có thể trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực Nam Trung bộ – Tây Nguyên trong dài hạn.

Điểm đến hấp dẫn cho các tập đoàn FDI

Về dự án quy mô này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, Khu Công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1 là dự án công nghiệp quy mô lớn, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thể hiện cam kết mạnh mẽ của nhà đầu tư trong triển khai dự án, góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hiện đại. Đây còn là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của Gia Lai trên bản đồ đầu tư quốc gia và quốc tế. Giai đoạn 1 không chỉ đơn thuần là một dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm, mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài cho sự phát triển của tỉnh và cả khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Đặc biệt, Khu Công nghiệp cũng hướng tới phát triển hạ tầng số hóa, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật trong quản lý vận hành, từ giám sát năng lượng, an ninh cho đến quản lý kho bãi và logistics. Đây là bước đi tiên phong để hình thành một khu công nghiệp thông minh, xanh và bền vững.

Với lợi thế hạ tầng và chính sách ưu đãi, Khu Công nghiệp Phù Mỹ kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các tập đoàn FDI, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến – chế tạo, logistics và năng lượng tái tạo. Điều này không chỉ gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Khi đi vào hoạt động, Khu Công nghiệp Phù Mỹ sẽ góp phần đưa tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp – logistics quan trọng, tạo sức lan tỏa cho toàn bộ khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ, qua đó nâng cao vị thế của tỉnh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.