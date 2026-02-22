Khu Công nghiệp Nam Thăng Bình: Hạ tầng xanh cho kỷ nguyên số phía Nam Đà Nẵng

TP - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - Phạm Đức Ấn đánh giá Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình mang ý nghĩa đột phá chiến lược. Dự án cùng với các dự án hạ tầng khu công nghiệp lân cận sẽ cụ thể hóa các quy hoạch được duyệt, hình thành cụm động lực, biến vùng đất thuần nông, chịu nhiều hạn chế về tự nhiên trở thành trung tâm công nghệ và dữ liệu, tạo thành cực động lực phát triển phía Nam thành phố.

Khu công nghiệp sinh thái, hạ tầng thông minh

Cuối tháng 12/2025 chính quyền và người dân các xã Thăng Điền, Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng phấn khởi chứng kiến sự kiện lớn trên quê hương mình – lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình - Phân khu B. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Nam Thăng Bình làm chủ đầu tư, tổng số vốn 3.373,5 tỷ đồng. Với quy mô 346 ha, dự án nhằm mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản công nghiệp, dịch vụ kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình được kỳ vọng trở thành trung tâm công nghệ và dữ liệu, tạo thành cực động lực phát triển phía Nam thành phố Đà Nẵng

Đây là dự án quy mô lớn đầu tiên được khởi công tại khu vực phía Nam của thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập, kỳ vọng tạo đột phá, động lực mới, diện mạo mới cho thành phố.

Tại lễ khởi công, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Nam Thăng Bình Lê Hùng Anh - Chủ đầu tư, nhấn mạnh: Khu công nghiệp Nam Thăng Bình không phải là đích đến, mà là một phần trong bức tranh phát triển chung của khu vực phía Nam Đà Nẵng và của đất nước trong giai đoạn mới.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 30/5/2025; được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cấp giấy phép xây dựng số 32/GPXD-KTM ngày 15/12/2025.

Định hướng dự án sẽ thu hút các ngành nghề giảm thiểu phát thải, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, tuân thủ các tiêu chuẩn ESG quốc tế; ưu tiên ngành nghề mang tính cộng sinh, các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, viễn thông, điện tử; chế biến sâu các sản phẩm từ silica; chế biến dược liệu, nông sản xuất khẩu…và đặc biệt là hạ tầng tính toán cho trí tuệ nhân tạo (AI). Đây cũng là dự án tiên phong định hướng kết nối dữ liệu xuyên biên giới Việt Nam – Hoa Kỳ hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tạo giá trị gia tăng lớn.

Dự án được triển khai với tư duy không chỉ lấp đầy bằng nhà máy, mà bằng công nghệ và giá trị bền vững. Định hướng Nam Thăng Bình sẽ là nơi tạo ra việc làm cho người lao động địa phương trở thành nhân sự kỹ thuật cao ngay trên chính quê hương mình, doanh nghiệp tại đây được vận hành bởi nguồn năng lượng xanh cùng hạ tầng số tiêu chuẩn quốc tế. Đó là cách Nam Thăng Bình tri ân và đồng hành cùng vùng đất này.

Cực động lực phát triển phía Nam Đà Nẵng

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn, dự án có ý nghĩa đột phá chiến lược, hình thành cụm động lực, kết nối các khu công nghiệp lân cận, biến vùng đất thuần nông, chịu nhiều hạn chế về tự nhiên thành cụm liên kết công nghiệp hiện đại, tạo thành cực động lực phát triển phía Nam thành phố Đà Nẵng.

Dự án cũng đồng thời giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng chục ngàn lao động tại địa phương và tạo động lực cho khu vực Tam Kỳ phát triển trong thời gian tới.

“Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc và sự phối hợp hiệu quả giữa thành phố, đơn vị liên quan và chủ đầu tư. Tôi đề nghị chủ đầu tư triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng và phát triển bền vững, đồng thời cam kết sự đồng hành và hỗ trợ của chính quyền để dự án thành công, tạo cực tăng trưởng mạnh mẽ cho khu vực phía Nam Đà Nẵng” – ông Ấn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định dự án mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước sang năm 2026 - giai đoạn mở đầu cho kỷ nguyên phát triển mới và vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Dự án là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng không gian phát triển, khi khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng được “đánh thức” tiềm năng, tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân và hình thành chuỗi cung ứng công nghiệp đồng bộ cho toàn vùng.

“Việc phát triển hạ tầng công nghiệp chất lượng cao sẽ giúp Đà Nẵng và các tỉnh lân cận tạo thành một chuỗi cung ứng đồng bộ, khai thác thế mạnh tổng hợp của cả vùng. Biến những chủ trương về quy hoạch thành động lực, tạo ra sức bật mới cho cả khu vực. Đây là cơ hội để thành phố Đà Nẵng mở rộng tầm ảnh hưởng, không chỉ là một trung tâm dịch vụ, du lịch mà còn là trung tâm công nghiệp công nghệ cao giúp thành phố Đà Nẵng bứt phá, trở thành cực tăng trưởng thực sự của cả nước” – Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, khẳng định.

