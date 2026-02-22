Cụm liên kết ngành Khu công nghiệp & Logistics: Mở dư địa tăng trưởng mới

TP - Dòng vốn đầu tư vào Việt Nam đang bước vào giai đoạn chọn lọc khắt khe hơn, ưu tiên chất lượng hạ tầng, tiến độ triển khai cùng lợi thế chi phí. Trong bối cảnh đó, các khu công nghiệp thuộc Cụm liên kết ngành Khu công nghiệp & Logistics (LIC) được Western Pacific Group phát triển là điểm đến của các doanh nghiệp trong nước và FDI nhờ kết nối giao thông thuận tiện và hạ tầng đầu tư bài bản.

Với nền tảng 20 năm trong lĩnh vực logistics - cảng biển, Western Pacific Group định hình chiến lược phát triển Cụm liên kết ngành Khu công nghiệp & Logistics (LIC), xây dựng hệ thống hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng logistics đồng bộ, khép kín từ quy hoạch tích hợp với vận hành tạo thành giải pháp trọn gói cho các nhà đầu tư.

Hệ sinh thái LIC với quỹ đất gần 1.000 ha

Khu công nghiệp Yên Phong II-A (151,27 ha) - Dự án LIC điển hình tại tỉnh Bắc Ninh

Western Pacific Group đang phát triển hệ sinh thái LIC với quỹ đất gần 1.000 ha tại các tỉnh thành trọng điểm như Bắc Ninh, Ninh Bình, TP HCM với các khu công nghiệp có lợi thế về kết nối liên vùng, nguồn nhân lực và hạ tầng hiện đại.

Với chiến lược đầu tư chiều sâu, ưu tiên chất lượng hạ tầng và tính sẵn sàng khai thác, các dự án LIC đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của nhà đầu tư với hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, cho phép nhà đầu tư rút ngắn thời gian triển khai xây dựng và đưa nhà máy vào vận hành đúng tiến độ, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Danh mục dự án khẳng định năng lực triển khai thực tiễn

Khu công nghiệp (KCN) Yên Phong II-A (151,27 ha, Bắc Ninh) là dự án LIC tiêu biểu nằm tại trung tâm công nghệ cao miền Bắc, nơi hội tụ các tập đoàn điện tử như Samsung, Amkor, Foxconn. Cách sân bay quốc tế Nội Bài 15 km, nằm tại nút giao cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và quốc lộ 18, KCN Yên Phong II-A với hạ tầng hiện đại đáp ứng nhu cầu triển khai nhanh của doanh nghiệp FDI - những nhà đầu tư ưu tiên vị trí, tiến độ là môi trường đầu tư ổn định.

Tại Ninh Bình, Western Pacific Group đang mở rộng hệ sinh thái LIC đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều nhóm doanh nghiệp. Cụm công nghiệp Yên Lệnh ghi dấu ấn về sức hút thị trường với tỷ lệ lấp đầy đạt 95%, khẳng định uy tín của doanh nghiệp trong việc đồng hành lâu dài cùng nhà đầu tư.

Nhằm đón làn sóng mở rộng sản xuất, Western Pacific Group tiếp tục triển khai KCN Đồng Văn V (237,29 ha) và KCN Đồng Văn VI (250 ha), sở hữu lợi thế kết nối liên vùng qua trục giao thông Bắc - Nam với hạ tầng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp đa ngành nghề.

Bên cạnh đó, KCN Yên Lư (phần mở rộng) (204,58 ha, Bắc Ninh) phát huy ưu thế của mô hình LIC khi kết nối Quốc lộ 1A, thuận tiện tiếp cận thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn và hệ thống cảng biển phía Bắc, tạo lợi thế lớn cho các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu và công nghiệp hỗ trợ.

Với danh mục dự án tại các vùng công nghiệp trọng điểm và chiến lược phát triển nhất quán theo mô hình Cụm liên kết ngành Khu công nghiệp & Logistics, Western Pacific Group tiếp tục khẳng định vai trò đối tác chiến lược đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình triển khai, vận hành và mở rộng sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững của các vùng kinh tế trọng điểm tại Việt Nam.

Tìm hiểu về các dự án của Western Pacific tại: www.westernpacific.com.vn>