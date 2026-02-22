Đảm bảo điện cho Sân bay quốc tế Long Thành với độ an toàn, tin cậy cao

TP - Với việc đưa công trình Trạm biến áp 110kV Sân bay Long Thành và đường dây đấu nối vào hoạt động hồi trung tuần tháng 12/2025, Công ty Điện lực Đồng Nai (trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam - EVNSPC) đã đảm bảo cung cấp điện liên tục phục vụ hoạt động của Sân bay quốc tế Long Thành với chất lượng và độ an toàn cao.

Độ an toàn, tin cậy cao nhất

Dự án bao gồm các hạng mục chính là đường dây 110kV, 2 mạch với chiều dài 3,8 km; 2 máy biến áp 40MVA (tổng dung lượng 80MVA); 6 xuất tuyến 22kV cấp điện trực tiếp cho phụ tải sân bay. Dự án có tổng mức đầu tư trên 158 tỷ đồng.

Kiểm tra trước khi chính thức đóng điện Trạm biến áp 110kV cấp điện cho Sân bay quốc tế Long Thành

Ông Trương Đình Quốc – Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai cho biết, trạm biến áp 110kV không người trực, toàn bộ hệ thống giám sát điều khiển được số hóa, điều khiển từ xa qua hệ thống SCADA và tuân thủ giao thức quốc tế IEC 61850. Hệ thống này cho phép giám sát tình trạng thiết bị theo thời gian thực, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện ở mức cao nhất. Công trình đáp ứng tiêu chí kỹ thuật cao nhất, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, độ tin cậy cao cho một công trình phụ tải đặc biệt quan trọng như Sân bay quốc tế Long Thành.

Việc hoàn thành công trình này đã góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện liên tục, chất lượng cao phục vụ hoạt động của Sân bay Long Thành, đồng thời góp phần giảm bán kính cấp điện 22kV, giảm tổn thất, đảm bảo chất lượng điện áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực lân cận.

Theo ông Bùi Quốc Hoan – Phó tổng giám đốc EVNSPC, Sân bay quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, vì vậy yêu cầu về hạ tầng năng lượng không chỉ dừng lại ở mức đủ điện mà phải đạt chuẩn an toàn - tin cậy - chất lượng cao theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất. EVNSPC yêu cầu Công ty Điện lực Đồng Nai tổ chức vận hành trạm 110kV với kỷ luật nghiêm ngặt nhất; áp dụng công nghệ số trong giám sát, không để xảy ra bất kỳ sự cố chủ quan nào. Đồng thời sẵn sàng các phương án kịch bản nguồn điện cho giai đoạn khai thác thương mại và các giai đoạn mở rộng tiếp theo của sân bay.

Luôn đáp ứng nhu cầu về điện

Ông Trương Đình Quốc cũng cho biết, thời gian tới Công ty tiếp tục hoàn thiện hạ tầng nguồn và lưới đảm bảo đủ điện cho các gói thầu đang tăng tốc hoàn thiện như nhà ga, đường lăn, sân đỗ, hệ thống nhiên liệu, an ninh soi chiếu… Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hạ tầng nguồn và lưới phục vụ các giai đoạn mở rộng sân bay nâng công suất lên đến 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Cụ thể, tiếp tục đầu tư nâng cấp toàn bộ hệ thống lưới điện khu vực Long Thành - Nhơn Trạch - Cẩm Mỹ, xây dựng thêm các tuyến 22kV và các trạm biến áp mới để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải. Đồng thời phối hợp với địa phương để triển khai các dự án thuộc Quy hoạch Điện VIII, bảo đảm sân bay có hệ thống cấp điện đạt tiêu chí N-1. Công ty cũng xây dựng phương án dự phòng đa tầng, tăng cường tự động hóa, nâng cao khả năng giám sát và xử lý sự cố theo thời gian thực.

Ngoài ra, Công ty đã đề xuất bổ sung Trạm biến áp 110/22kV Sân bay Long Thành 2 và đường dây đấu nối vào Quy hoạch tỉnh Đồng Nai, làm cơ sở triển khai đầu tư cho giai đoạn 2 của sân bay. Đồng thời, kiến nghị rút ngắn tiến độ đầu tư Trạm 220kV nối cấp từ Trạm 500kV Long Thành, đưa từ giai đoạn 2031–2035 về giai đoạn 2025–2030, nhằm tăng cường nguồn điện 220kV cung cấp trực tiếp cho sân bay. “Với những kế hoạch đó, chúng tôi tin tưởng rằng sân bay Long Thành sẽ luôn được bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định, đáp ứng mọi yêu cầu của một cảng hàng không quốc tế hiện đại”, ông Trương Đình Quốc nói.