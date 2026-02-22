Công ty Điện lực Lào Cai triển khai Tháng Tri ân khách hàng năm 2025 với nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng

TP - Hưởng ứng Tháng Tri ân khách hàng năm 2025 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát động, Công ty Điện lực Lào Cai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm sóc khách hàng, an sinh xã hội và truyền thông với chủ đề “Tiếp tục chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, ổn định”.

Công ty Điện lực Lào Cai triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng trước Tết Nguyên đán

Theo kế hoạch, các hoạt động Tri ân khách hàng được Công ty Điện lực Lào Cai tập trung triển khai trong tháng 12/2025, có thể kéo dài đến trước Tết Nguyên đán 2026, hướng tới các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là người dân tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ.

Một trong những nội dung trọng tâm của Tháng Tri ân khách hàng năm nay là đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, nhanh chóng khôi phục lưới điện tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan; đồng thời hỗ trợ người dân kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện sau công tơ, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, lắng nghe ý kiến phản ánh, giải đáp kịp thời các kiến nghị; triển khai miễn phí một số dịch vụ kỹ thuật như lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho doanh nghiệp; đồng thời tri ân, tặng quà hơn 200 khách hàng tiêu biểu và khách hàng sử dụng điện lớn đã tích cực đồng hành cùng ngành điện trong năm 2025.

Đặc biệt, các hoạt động an sinh xã hội được triển khai với nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Tiêu biểu là chương trình “Thắp sáng đường quê” với việc lắp đặt khoảng 500 bộ đèn năng lượng mặt trời tại các xã vùng sâu, vùng xa; công trình thanh niên “Tiếp bước em đến trường” xây dựng 01 km đường bê tông tại thôn Háng Xê, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai, góp phần cải thiện điều kiện đi lại cho người dân và học sinh đến trường. Cùng với đó, Công ty tổ chức tặng quà cho học sinh, hộ nghèo, gia đình chính sách, sửa chữa điện cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi về ý nghĩa của chương trình, ông Cao Bình Định – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai cho biết: “Tháng Tri ân khách hàng là dịp để ngành điện thể hiện rõ trách nhiệm với cộng đồng thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực. Chúng tôi tập trung vừa đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, vừa trực tiếp hỗ trợ người dân, khách hàng sử dụng điện hiệu quả, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai".

Cũng theo ông Cao Bình Định, hiệu quả lớn nhất mà các hoạt động Tri ân khách hàng mang lại chính là sự tin tưởng, đồng hành và chia sẻ ngày càng bền chặt của khách hàng đối với ngành điện.