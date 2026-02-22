Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Số Đặc Biệt

Google News

Công ty Điện lực Cà Mau Đồng hành cùng sự phát triển bền vững

cảnh kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, Công ty Điện lực Cà Mau đã chủ động đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành theo định hướng của cấp trên. Năm 2025, Công ty Điện lực Cà Mau tiếp tục có bước chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

cm.jpg
cm-3.jpg
cm-2.jpg
anh-2.jpg

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), UBND tỉnh Cà Mau và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Trong năm, Công ty khởi công 11 công trình điện, hoàn thành và đóng điện 6 công trình lưới điện 110kV cùng 44 công trình trung, hạ thế.

Nhiều dự án trọng điểm được đưa vào vận hành như Trạm biến áp và đường dây 220kV Cà Mau 2 - Năm Căn, Trạm 110kV Thới Bình, các lộ ra 110kV từ Trạm 220kV Giá Rai..., góp phần nâng cao năng lực cấp điện, tăng độ tin cậy cho hệ thống điện khu vực.

Cùng với đó, Công ty đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, vận hành và dịch vụ khách hàng, từng bước phát triển năng lượng tái tạo, hướng đến tăng trưởng xanh, bền vững.

Với nền tảng vững chắc đã được tạo dựng, năm 2026 và những năm tiếp theo, Công ty Điện lực Cà Mau tiếp tục vững vàng giữ dòng điện an toàn, ổn định, lan tỏa niềm tin và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của quê hương Cà Mau.

cảnh kỳ
#Công ty Điện lực Cà Mau Đồng hành cùng sự phát triển bền vững

