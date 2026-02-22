Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Số Đặc Biệt

Google News

10 kết quả nổi bật năm 2025 của EVNHCMC

phục lễ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Trong bối TPHCM cảnh mở rộng địa giới hành chính, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, với những kết quả nổi bật như sau:

1.Đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và của nhân dân và các sự kiện quan trọng trên địa bàn TPHCM mới. Sản lượng điện thương phẩm đạt 43,6 tỷ kWh, tăng 1,23% so với cùng kỳ và đạt 100,76% so với kế hoạch; sản lượng điện tiết kiệm đạt 1,09 tỷ kWh, chiếm 2,5% điện thương phẩm. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới điện tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

1-2-dl-tphcm-dai-duong.jpg
Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV EVNHCMC (giữa) nhận danh hiệu Top 50 doanh nghiệp tiêu biểu TPHCM

2. Hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp nhận và sắp xếp thành lập 5 công ty điện lực mới từ hai Công ty Điện lực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng số đầu mối sau sắp xếp giảm từ 59 xuống còn 37 (giảm 37,3%).

3. Hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải năm 2025 và những năm tiếp theo, đã đóng điện đưa vào vận hành 6 công trình và khởi công 12 công trình.

4. Tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển lưới điện thông minh, thực hiện hoàn thành công trình “Xây dựng lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo”, đưa nơi đây trở thành đặc khu đầu tiên tại Việt Nam có lưới điện thông minh. Với những nỗ lực trong ứng dụng khoa học công nghệ trong thời gian qua, EVNHCMC được Chủ tịch nước trao tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra, EVNHCMC còn được trao tặng nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

5. Đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp số ở mức chuyển đổi số nâng cao, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện chuyển đổi sang môi trường số trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Quản trị doanh nghiệp, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, số giờ đào tạo bình quân là 138 giờ/người, vượt chỉ tiêu 40 giờ/người/năm; đăng bạ thành công 9 kỹ sư Asean, nâng tổng số kỹ sư Asean đến nay là 271 người.

7. Kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo 100% các loại hình dịch vụ khách hàng được giải quyết trực tuyến mức độ 4, vận hành ổn định hệ thống tổng đài đa kênh trong tiếp nhận và chăm sóc khách hàng, tỷ lệ thu không dùng tiền mặt đạt 99,86% về khách hàng, 99,79% về tiền thông qua các ngân hàng và đối tác thu hộ.

8. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát huy hiệu quả, đã có hơn 600 sáng kiến, giải pháp được công nhận. Trong năm qua đã có nhiều gương điển hình được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, được biểu dương “Người lao động ngành Điện tiêu biểu” và 3 cá nhân “An toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu”; 3 cá nhân nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn.

9. Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiếp tục giữ vững danh hiệu xuất sắc. Công đoàn với nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, hoạt động vì cộng đồng tiếp tục phát huy và nhân rộng. Đoàn Thanh niên tiếp tục triển khai thực hiện nhiều công trình thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, sửa chữa hệ thống điện cho gia đình hộ nghèo, trao học bổng “Thắp sáng niềm tin” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

10. Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn và Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng công ty nhiệm kỳ 2025–2030. Lãnh đạo đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu của năm và các chương trình hành động của Đảng ủy góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Năm 2025 EVNHCMC đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của năm 2025 và vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tài chính.

phục lễ
#10 kết quả nổi bật năm 2025 của EVNHCMC

Cùng chuyên mục