Chứng khoán khai xuân: Nhà đầu tư có nên xuống tiền?

TPO - VN-Index bật tăng gần 70 điểm, vượt lại mốc 1.800 điểm ngay trước kỳ nghỉ Tết, mở ra kỳ vọng về một nhịp hồi phục “lì xì” đầu năm mới cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm mạnh và dư nợ margin ở vùng cao khiến giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nên giải ngân có chọn lọc, ưu tiên quản trị rủi ro thay vì đuổi theo nhịp hưng phấn ngắn hạn.

Tuần giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho giới đầu tư, dù tâm lý thận trọng bao trùm. Hai phiên đầu tuần, chỉ số đứng trước nhịp rơi mạnh khi lơ lửng trên ngưỡng hỗ trợ 1.750 điểm, nhiều “chứng sĩ” đã lo lắng về những kịch bản tiêu cực hơn cho xu hướng ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng xoay chiều trong ba phiên sau đó. Dòng tiền quay lại ở nhiều nhóm cổ phiếu, giúp chỉ số bật tăng gần 70 điểm.

Kết tuần, VN-Index tăng 3,9% lên 1.824 điểm, chính thức vượt lại mốc tâm lý 1.800 điểm - cũng là vùng giá cao nhất năm 2025. Bất động sản (+14,45%), bán lẻ (+5,43%) và chứng khoán (+4,47%) là ba nhóm dẫn dắt đà hồi phục. Dòng tiền luân chuyển linh hoạt giữa các nhóm ngành, nổi bật ở cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup và Gelex. Ở chiều ngược lại, dầu khí, công nghệ - viễn thông và bất động sản khu công nghiệp chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng.

Dù điểm số hồi phục mạnh, thanh khoản lại sụt giảm đáng kể. Thanh khoản thấp hơn 24,7% so với bình quân 20 tuần cho thấy tâm lý “chợ chiều vắng khách” trước kỳ nghỉ dài. Điểm sáng đáng chú ý là khối ngoại quay lại mua ròng 3.130 tỷ đồng trên HoSE sau bốn tuần bán ròng liên tiếp. MBB, VIC và MWG được mua ròng mạnh, trong khi FPT, VCB và ACB chịu áp lực bán.

Thị trường khép lại năm âm lịch trong trạng thái tích cực nhưng khá thận trọng. Dòng tiền thu hẹp, thanh khoản giảm mạnh trước kỳ nghỉ dài, song lực bán không gia tăng cho thấy áp lực chốt lời đã phần nào hạ nhiệt.

Ở góc nhìn ngắn hạn, nhóm phân tích của Chứng khoán Kafi cho rằng quán tính hồi phục có thể duy trì sau kỳ nghỉ (từ 23/2), nếu không xuất hiện biến động bất lợi từ bên ngoài. Tuy nhiên, do thanh khoản chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng, VN-Index nhiều khả năng vẫn giằng co khi tiến lên vùng kháng cự 1.850 điểm, trong khi MA50 quanh 1.790 điểm tiếp tục là mốc hỗ trợ quan trọng.

Chứng khoán BIDV (BSC) nghiêng về kịch bản tích cực hơn, cho rằng chỉ số có thể kiểm tra lại vùng 1.725 điểm trước khi củng cố xu hướng tăng. Theo đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc tích lũy dần cổ phiếu cơ bản trong các nhịp điều chỉnh, ưu tiên chiến lược giao dịch ngắn hạn có kiểm soát rủi ro.

Chứng khoán Phú Hưng (PHS) đánh giá thị trường có thể tiếp tục rung lắc trong vùng 1.800-1.830 điểm để củng cố nền giá. Nếu lực cầu cải thiện, chỉ số có thể hướng tới 1.850 điểm; ngược lại, thủng mốc 1.780 điểm sẽ làm gia tăng áp lực điều chỉnh.

Dư nợ margin đạt kỷ lục vào quý IV/2025.

PHS cũng lưu ý dư nợ margin toàn thị trường đã lên hơn 396 nghìn tỷ đồng vào cuối quý IV/2025. Dù tốc độ tăng đã chậm lại và tỷ lệ margin/vốn chủ sở hữu hạ về quanh 100%, mặt bằng này vẫn cao so với nhiều năm, đồng nghĩa rủi ro giải chấp cần được theo dõi khi thị trường biến động mạnh.

Trong khi đó, chuyên gia từ Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) nhìn nhận thanh khoản tuần qua thấp nhất từ đầu năm 2026 và giảm gần 25% so với bình quân 20 tuần. Tuy nhiên, yếu tố mùa vụ trước Tết khiến tâm lý thận trọng gia tăng nên chưa thể coi là tín hiệu tiêu cực.

Xu hướng hồi phục đang dần được củng cố sau ba phiên tăng liên tiếp, nhưng chưa xác nhận hoàn toàn. Chiến lược phù hợp vẫn là mở vị thế mua có chọn lọc, hạn chế đuổi giá và chờ nhịp rung lắc để có điểm vào an toàn.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đặt kỳ vọng lớn cho năm Bính Ngọ, mở ra chu kỳ 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm, hướng tới GDP đầu người khoảng 8.500 USD vào năm 2030. Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn mới cũng hướng đến vốn hóa đạt 120% GDP và nâng hạng lên thị trường mới nổi. Câu chuyện trung - dài hạn vì vậy vẫn được củng cố bởi nền tảng vĩ mô và kỳ vọng cải cách.