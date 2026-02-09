Cận Tết, tiền vào chứng khoán ‘chạm đáy’

Phiên giao dịch hôm nay (9/2), thanh khoản giảm mạnh, phản ánh tâm lý thận trọng bao trùm khi nhà đầu tư chỉ còn đúng 4 phiên giao dịch nữa trước khi thị trường đóng cửa nghỉ lễ dài ngày.

Dù mở cửa trong sắc xanh và có những đoạn hồi phục sau chuỗi giảm liên tiếp, VN-Index nhanh chóng rơi vào trạng thái giằng co, lình xình quanh tham chiếu. Lực cầu yếu khiến mọi nỗ lực kéo điểm đều thiếu bền vững. Kết phiên, chỉ số gần như đi ngang, giảm nhẹ chưa tới 1 điểm.

Giá trị giao dịch HoSE xuống dưới 20.000 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất của phiên nằm ở thanh khoản. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE chỉ còn hơn 19.200 tỷ đồng, lần đầu tiên từ đầu năm rơi xuống dưới mốc 20.000 tỷ. So với mặt bằng bình quân các tuần trước, con số này giảm rất sâu, cho thấy tiền đang rút khỏi thị trường nhanh hơn tốc độ điều chỉnh của chỉ số. Trên toàn sàn, không còn cổ phiếu nào đạt giá trị giao dịch nghìn tỷ, ngay cả những mã vốn hóa lớn cũng giao dịch cầm chừng. SHB đạt thanh khoản cao nhất, chỉ gần 820 tỷ đồng.

Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trạng thái “kìm chân lẫn nhau” diễn ra khá rõ. Một số trụ tăng nhẹ nhưng ngay lập tức bị triệt tiêu bởi lực giảm ở các trụ khác, khiến chỉ số gần như đứng im. VIC, FPT, MBB, GAS, HDB, PNJ… lần lượt dẫn dắt thị trường, trong khi ở chiều ngược lại, VHM gây áp lực lớn nhất, theo sau có BID, GEE, CTG, STB.

Sắc đỏ lấn át trong nhóm ngân hàng, các cổ phiếu Big4 (ngân hàng quốc doanh), hay thanh khoản cao như SHB, STB, VPB cùng điều chỉnh. Nhóm bất động sản, chứng khoán ghi nhận sắc xanh rộng hơn, DXG, KDH tăng trên 4%, nhưng trạng thái bao trùm vẫn là phân hóa.

Đáng chú ý, khối ngoại dù vẫn duy trì trạng thái bán ròng 230 tỷ đồng, nhưng quy mô đã thu hẹp đáng kể so với các phiên trước. Top bán ròng gồm VCB, CIV, HPG, VHM…

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,67 điểm (0,04%) xuống 1.754,82 điểm. HNX-Index giảm 0,27 điểm (0,11%) xuống 256,01 điểm. UPCoM-Index giảm 0,91 điểm (0,73%) xuống 126,42 điểm.