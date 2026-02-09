Ngành điện miền Nam sẵn sàng phương án cấp điện ổn định dịp Tết Bính Ngọ 2026

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và cả năm 2026. Đặc biệt, EVNSPC không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố, từ 0 giờ 00 phút ngày 17/2/2026 (29 Tết) đến hết 24 giờ 00 phút ngày 21/2/2026 (mùng 5 Tết).

Trực sửa chữa điện 24/24 trong dịp Tết Nguyên đán

Thực hiện chỉ đạo của EVNSPC, các Công ty Điện lực thành viên tại 8 tỉnh, thành phố phía Nam đã sẵn sàng kế hoạch đảm bảo điện an toàn, tin cậy cho sản xuất, tiêu dùng hàng hóa và phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Các Đội quản lý điện tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, xử lý kịp thời các tình huống; Tập trung kiểm tra và tổ chức khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới; Lưu ý đặc biệt đảm bảo điện cho các địa điểm quan trọng như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, quốc phòng, an ninh, các cơ quan lãnh đạo ở các tỉnh/thành phố, các cơ quan phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương, các bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch; các địa điểm diễn ra các sự kiện chính trị, hoạt động văn hoá, nghệ thuật nhân dịp Tết đến, Xuân về.

EVNSPC tăng cường các giải pháp đảm bảo điện an toàn, tin cậy phục vụ các hoạt động văn hoá, nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Song song đó, ngành Điện phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng...; Phối hợp với các Sở Công Thương đảm bảo vận hành an toàn hành lang lưới điện; Phối hợp với địa phương và các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng, đẩy mạnh thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện; đẩy mạnh tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều và ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang tuyến…

EVNSPC cũng phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO) vận hành hợp lý tụ bù, kháng bù và chế độ các tổ máy đảm bảo chất lượng điện áp trên hệ thống điện; trong đó, lưu ý dự báo và vận hành phụ tải Tết Nguyên Đán năm 2026 trong điều kiện hệ thống điện có tỉ lệ nguồn năng lượng tái tạo xâm nhập cao. Thực hiện nghiêm Quy trình Điều độ, vận hành hệ thống điện; tuân thủ biểu đồ điện áp của các cấp Điều độ, thực hiện nghiêm việc huy động điện mặt trời mái nhà.

EVNSPC sẽ tái lập trực ca vận hành tại chỗ ở các trạm biến áp không người trực trong trường hợp cần thiết

EVNSPC và các đơn vị thành viên tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026; Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh; Tổ chức tái lập trực ca vận hành tại chỗ tại các trạm biến áp không người trực trong trường hợp cần thiết...

Đảm bảo điện năm 2026: Sẵn sàng các phương án ứng phó thời tiết cực đoan

EVNSPC cũng đã xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy trong năm 2026, có tính đến tình huống thời tiết cực đoan: Mùa khô - hạn hán - xâm nhập mặn - Mùa mưa bão.

Theo đó, EVNSPC chỉ đạo các Công ty Điện lực xây dựng kế hoạch cung cấp điện của năm 2026 theo từng tháng và cả năm, kế hoạch vận hành và kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hàng tuần, tháng, năm để triển khai thực hiện, trong đó công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lên các trang thông tin điện tử để khách hàng nắm bắt thông tin; chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; Thường xuyên kiểm tra lưới điện để kịp thời phát hiện nguy cơ sự cố cũng như thực hiện các biện pháp ngăn chặn.

Năm 2026, EVNSPC tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư xây dựng, nhằm tăng năng lực cung cấp điện tại các tỉnh, thành phố phía Nam

Đồng thời, tổ chức đánh giá, lập kế hoạch và triển khai các công trình đường dây, trạm biến áp 110kV mang tính chất quan trọng trong quản lý vận hành, đường trục liên kết phía 110kV giữa các trạm 220kV lân cận nhằm hỗ trợ việc chuyển tải qua lại; có giải pháp đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, thường xuyên các công trình phục vụ đảm bảo cung cấp điện. Kiểm tra, rà soát các khu vực lưới, trạm biến áp đang gần đầy tải, đã đầy tải, quá tải; xây dựng phương án, giải pháp và kế hoạch cụ thể, chi tiết các đường dây, trạm biến áp cần phải thực hiện xử lý đầy tải, quá tải trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

EVNSPC cũng xây dựng phương án cung cấp điện trong trường hợp mất cân đối cung - cầu hệ thống điện miền Nam, hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn điện; triển khai thực hiện Chương trình Quản lý nhu cầu điện (DSM), Điều chỉnh phụ tải điện (DR); Thực hiện Chương trình tiết kiệm điện.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện trong năm 2026.

Để đảm bảo cung cấp điện phục vụ tưới tiêu, chống hạn, nhiễm mặn, các Công ty Điện lực phối hợp với địa phương lập danh sách các phụ tải chống hạn mặn, phụ tải thuỷ lợi, nông nghiệp, an sinh; xây dựng các phương án đảm bảo điện bơm tưới tiêu, đóng mở van cửa đập ngăn mặn, nước sinh hoạt, chống hạn, mặn; thực hiện đảm bảo ưu tiên điện cho các phụ tải này hoạt động tốt; lập phương thức vận hành cho tất cả các kịch bản, tình huống thực tế có thể xảy ra làm gián đoạn, ảnh hưởng đến các hoạt động của các phụ tải nói trên…

Trong mùa mưa bão, ngập lụt, thiên tai, EVNSPC cũng tiến hành lập và thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an toàn, phòng chống bão, chống ngập úng, cháy nổ trong mùa mưa bão; Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố phát sinh, đảm bảo mạng truyền dẫn vận hành ổn định; thực hiện nghiêm kỷ luật vận hành, an toàn lao động, sẵn sàng phòng chống thiên tai; tổ chức diễn tập các tình huống xử lý sự cố, khôi phục vận hành lưới điện hệ thống thông tin của đơn vị. Đồng thời, phối hợp với địa phương và các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp an toàn điện khi có thiên tai, mưa bão, an toàn hành lang lưới điện đến khách hàng sử dụng điện…