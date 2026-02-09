Hà Nội mưa rét thấu xương, tiểu thương trắng đêm trông đào quất

TPO - Hà Nội chìm trong mưa rét 10-12°C. Tết Nguyên đán cận kề, để bảo vệ những gốc đào, quất chờ khách, nhiều tiểu thương đã dựng lều tạm, đốt lửa thức trắng đêm chống chọi với cái rét thấu xương.