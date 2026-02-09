Hà Nội mưa rét thấu xương, tiểu thương trắng đêm trông đào quất

TPO - Hà Nội chìm trong mưa rét 10-12°C. Tết Nguyên đán cận kề, để bảo vệ những gốc đào, quất chờ khách, nhiều tiểu thương đã dựng lều tạm, đốt lửa thức trắng đêm chống chọi với cái rét thấu xương.
Ghi nhận của PV Tiền Phong những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, mưa lạnh bao trùm Hà Nội. Tại các điểm tập kết hoa lớn như Lạc Long Quân, Tố Hữu, Mỹ Đình, nhiều tiểu thương phải căng bạt, dựng lều tạm ngay trên vỉa hè để ngủ lại trông hàng.
Mang mai vàng từ phương Nam ra Hà Nội, ông Hoàng Anh thấm thía cái rét 10 độ C. Ông lo lắng: "Gặp lạnh, mai khó nở đẹp nên khách chưa mặn mà". Dù vậy, người đàn ông này vẫn kiên nhẫn bám trụ, hy vọng sức mua sẽ "ấm" lên trong những ngày áp Tết.
Trái ngược với sự ồn ào ban ngày, ban đêm chỉ còn lại bóng dáng những tiểu thương lặng lẽ ngồi trông hàng.