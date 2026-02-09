Elon Musk cảnh báo nước Mỹ nguy cơ 'phá sản 1.000%'

TPO - Nợ công Mỹ đã vượt 38,5 nghìn tỷ USD, riêng tiền lãi trả nợ cao hơn cả ngân sách quân sự. Các tỷ phú công nghệ và tài chính liên tiếp gióng hồi chuông báo động về nguy cơ suy yếu dài hạn của nền kinh tế số một thế giới, trong khi giới đầu tư tìm cách phòng vệ trước rủi ro lạm phát và mất giá đồng USD.

Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, tổng nợ công của nước này hiện ở mức 38,56 nghìn tỷ USD và tiếp tục gia tăng khi chi tiêu liên bang vượt xa nguồn thu. Tính từ đầu năm tài khóa 2026, ngân sách Mỹ đã thâm hụt khoảng 602 tỷ USD.

Trước thực trạng đó, tỷ phú Elon Musk cảnh báo nước Mỹ đang đứng trước nguy cơ “phá sản 1.000%” và có thể “thất bại với tư cách một quốc gia” nếu không có bước đột phá lớn về năng suất từ trí tuệ nhân tạo và robot. Theo tỷ phú Musk, tốc độ phình to của nợ công đang đẩy nền kinh tế Mỹ vào tình thế rủi ro nghiêm trọng.

Đáng lo ngại hơn, gánh nặng trả lãi nợ công đã vượt qua cả chi tiêu quốc phòng. "Tiền lãi trả cho nợ quốc gia hiện cao hơn ngân sách quân sự, vốn đã xấp xỉ 1.000 tỷ USD mỗi năm. Nghĩa là nước Mỹ đang phải chi hơn 1.000 tỷ USD chỉ để trả lãi", tỷ phú Musk nhấn mạnh.

Các tỷ phú công nghệ và tài chính liên tiếp gióng hồi chuông báo động về nguy cơ suy yếu dài hạn của nền kinh tế số một thế giới.

Dự báo của Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm cho thấy chi phí lãi vay của Mỹ có thể vượt 1.500 tỷ USD vào năm 2032 và tiến tới 1.800 tỷ USD vào năm 2035, làm gia tăng áp lực lên tài khóa trong trung và dài hạn.

Không chỉ tỷ phú Elon Musk, ông Ray Dalio - nhà sáng lập quỹ phòng hộ Bridgewater Associates cũng cảnh báo Mỹ đang tiến gần một “vòng xoáy tử thần nợ”, khi chính phủ phải vay thêm chỉ để trả lãi, tạo ra vòng luẩn quẩn khó kiểm soát. Tuy vậy, ông Dalio cho rằng Mỹ khó xảy ra vỡ nợ theo nghĩa kỹ thuật, bởi Cục Dự trữ Liên bang có thể can thiệp bằng cách bơm tiền mua nợ. Theo ông, hệ quả là đồng USD sẽ mất giá nhanh hơn.

Thực tế, sức mua của đồng USD đã suy giảm mạnh trong nhiều thập kỷ qua. Theo thống kê của Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis, 100 USD vào năm 2025 chỉ còn tương đương khoảng 12 USD năm 1970 về sức mua, phản ánh tác động kéo dài của lạm phát.

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư toàn cầu ngày càng tìm kiếm các kênh phòng vệ trước rủi ro lạm phát và mất giá tiền tệ. Ông Ray Dalio nhấn mạnh tầm quan trọng của đa dạng hóa danh mục và coi vàng là “nơi trú ẩn an toàn” hiệu quả khi bất ổn kinh tế gia tăng. Kim loại quý này không thể được in thêm như tiền pháp định và thường tăng giá trong các giai đoạn khủng hoảng. Chỉ trong 12 tháng qua, giá vàng đã tăng hơn 70%, bất chấp những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Bên cạnh vàng, bất động sản cũng được xem là hàng rào chống lạm phát nhờ xu hướng tăng giá theo chi phí đất đai, vật liệu và lao động, đồng thời tạo ra dòng tiền từ cho thuê. Trong 10 năm qua, chỉ số giá nhà tại Mỹ đã tăng hơn 87%, phản ánh nhu cầu cao trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.

Ngoài các tài sản truyền thống, một số nhà đầu tư lớn còn hướng tới nhóm tài sản thay thế như nghệ thuật hậu chiến và đương đại, đây là phân khúc được ghi nhận có mức tăng trưởng vượt S&P 500 với tương quan thấp trong dài hạn. Nguồn cung khan hiếm các tác phẩm nghệ thuật giá trị cao khiến lĩnh vực này được coi là kênh bảo toàn tài sản trong môi trường lạm phát kéo dài.

Cảnh báo của tỷ phú Elon Musk và ông Ray Dalio cho thấy bài toán nợ công của Mỹ không chỉ là vấn đề ngân sách, mà còn là thách thức chiến lược đối với ổn định tài chính toàn cầu. Trong bối cảnh áp lực lãi vay ngày càng lớn và dư địa tài khóa thu hẹp, rủi ro đối với tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế số một thế giới đang trở thành mối quan tâm ngày càng rõ nét trên thị trường quốc tế.