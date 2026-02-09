Giá vàng tăng không ngừng

TPO - Sáng nay (9/2), giá vàng thế giới tăng mạnh lên trên 5.000 USD/ounce. Theo đó, sau khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay, dự kiến giá vàng trong nước sẽ tăng cao.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 7,3 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua.

Giá vàng nhẫn cũng tăng cao trong vòng 1 tuần. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 176 - 179 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng, bằng giá vàng miếng SJC…

Giá vàng nhẫn nhiều đơn vị ngang giá vàng miếng SJC.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.039 USD/ounce, tăng 99 USD so với sáng qua.

Theo đó, giá vàng trong nước dự báo sẽ được điều chỉnh tăng từ 1-2 triệu đồng/lượng sau khi mở cửa giao dịch sáng nay theo đà tăng của thế giới và nhu cầu mua vàng cuối năm của người dân. Hiện, nguồn cung vàng trong nước vẫn hạn chế do các đơn vị vẫn chưa chính thức nhập vàng.

Trên thị trường bạc diễn biến trái chiều khi giảm mạnh trong 1 tuần qua. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 2,8 - 2,9 triệu đồng/lượng, tương đương 79 triệu đồng/kg, giảm 8 triệu đồng/kg so với cách đây 1 tuần.

Bạc Ancarat niêm yết 78 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mốc 79 USD/ounce.

Ở thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.065 đồng/USD; Vietcombank niêm yết ở mức 25.760 - 26.150 đồng/USD (mua - bán).