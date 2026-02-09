Nước Mỹ đã bước vào 'nền kinh tế Trump'

TPO - Tổng thống Donald Trump khẳng định nền kinh tế Mỹ hiện nay đã mang dấu ấn của ông và bày tỏ “rất tự hào” về những gì đang diễn ra, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy đa số người dân vẫn chưa hài lòng với tình hình kinh tế.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình NBC Nightly News phát sóng bên lề Super Bowl, ông Trump cho rằng nước Mỹ đã bước vào “nền kinh tế Trump”. Khi được hỏi thời điểm nào có thể coi nền kinh tế hiện tại là thành quả của mình, Tổng thống Mỹ trả lời: “Ngay bây giờ. Tôi rất tự hào về điều đó”.

Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc tâm lý cử tri đối với kinh tế vẫn ảm đạm. Khảo sát do NPR/Marist/PBS News công bố tuần trước cho thấy chỉ 36% người trưởng thành chấp thuận cách ông Trump điều hành nền kinh tế, trong khi 59% không tán thành. Trong các cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 11 năm ngoái, đảng Dân chủ đã khai thác mạnh chủ đề chi phí sinh hoạt để giành chiến thắng tại một số bang chiến địa.

Trả lời phỏng vấn tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho rằng kinh tế đang cải thiện rõ rệt đến mức phe Dân chủ “không còn nhắc tới khả năng chi trả”, đồng thời đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm về việc giá cả một số mặt hàng thiết yếu vẫn neo cao. Tổng thống Mỹ nói ông tiếp quản “một mớ hỗn độn” và đang từng bước đảo ngược tình thế.

Tuy nhiên, một số con số mà ông Trump đưa ra không trùng khớp với dữ liệu chính thức. Ông Trump tuyên bố GDP tăng 5,6% dưới thời mình, trong khi Bộ Lao động Mỹ cho biết kinh tế chỉ tăng trưởng 4,4% theo tốc độ thường niên trong quý III/2025. Từ sau giai đoạn phục hồi hậu đại dịch năm 2021, tăng trưởng GDP Mỹ chưa vượt mốc 5% trong bất kỳ quý nào.

Nền kinh tế Mỹ thậm chí ghi nhận mức suy giảm trong quý I/2025, phần nào do những bất ổn liên quan tới chính sách thương mại và thuế quan mà chính quyền ông Trump công bố sau đó, gây tác động lan rộng tới thị trường toàn cầu. Dữ liệu quý IV/2025 chưa được công bố do chính phủ Mỹ đóng cửa, trong khi nhiều ước tính độc lập cho thấy tốc độ tăng trưởng không cao như những tuyên bố từ phía tổng thống.

Về dòng vốn đầu tư, ông Trump khẳng định hàng nghìn tỷ USD đang đổ vào Mỹ, với con số lên tới 18.000 tỷ USD. Tuy nhiên, ngay cả Nhà Trắng cũng chỉ công bố mức khoảng 9.600 tỷ USD và nhiều đánh giá cho rằng các con số này bao gồm cả cam kết dài hạn, chưa phản ánh đầy đủ lượng vốn thực tế đã được giải ngân.

Tổng thống Mỹ cho biết, các nhà máy, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp nước ngoài sẽ sớm đi vào hoạt động trong vòng một đến một năm rưỡi tới, trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào đầu năm 2029. Trước đó, ông Trump từng nhiều lần nhấn mạnh những điểm tích cực của nền kinh tế là thành quả từ chính sách của mình, trong khi quy trách nhiệm những khó khăn còn tồn tại cho người tiền nhiệm.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần, vấn đề kinh tế tiếp tục là trọng tâm trong cuộc đối đầu giữa hai đảng. Dù Nhà Trắng tìm cách định hình câu chuyện về một “nền kinh tế Trump” đang hình thành, thực tế đời sống và chi phí sinh hoạt của người dân vẫn là thước đo quan trọng quyết định niềm tin của cử tri.