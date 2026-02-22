Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đẩy mạnh đầu tư VÀO “KHU CÔNG NGHIỆP XANH - ĐIỆN SẠCH”

TP - Hướng tới tăng trưởng bền vững và phát triển xanh trong năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn tích cực. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, VRG không chỉ vượt qua khó khăn mà còn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu tài chính quan trọng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để VRG bước vào giai đoạn phát triển 2026 - 2030 với chiến lược xanh hóa, đổi mới và mở rộng không gian tăng trưởng mới.

Doanh thu của VRG vượt 32.000 tỉ đồng

Năm 2025, VRG đạt kết quả sản xuất kinh doanh với những con số rất ấn tượng, tạo tiền đề để tập đoàn đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững trong năm 2026.

Doanh thu hợp nhất của toàn tập đoàn ước đạt hơn 32.000 tỉ đồng, vượt 3,1% kế hoạch đề ra và tăng gần 11,4% so với năm 2024. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt khoảng 6.929 tỉ đồng, đạt 118,6% chỉ tiêu kế hoạch và tăng hơn 23% so với năm trước. Đây là một trong những kết quả kinh doanh nổi bật, khẳng định năng lực vận hành, thích ứng nhanh trước biến động thị trường và nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh kết quả tài chính ấn tượng, VRG dự kiến nộp vào ngân sách nhà nước hơn 4.350 tỉ đồng.

Rừng cao su khai thác

Kết quả chung cho thấy Tập đoàn đã đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính, đồng thời hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% theo Nghị quyết của Chính phủ. Thành tựu này phản ánh nỗ lực của toàn hệ thống trong năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025, tạo nền tảng quan trọng cho chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.

Công nhân khai thác trên vườn cây

Trong năm 2025, VRG tiếp tục chăm lo đời sống, việc làm và thu nhập cho hơn 80.000 người lao động, với thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, Tập đoàn đảm bảo lợi ích bền vững của chủ sở hữu nhà nước và cổ đông, các cân đối tài chính lớn được duy trì ổn định, dòng tiền cho nhu cầu đầu tư phát triển được đảm bảo theo kế hoạch. Tập đoàn đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực chi trả cổ tức tỉ lệ 4%, tương đương khoảng 1.600 tỉ đồng.

Công nhân tập kết mủ cao su về nhà máy chế biến

Hoạt động đầu tư năm 2025 được VRG thực hiện theo hướng tiết kiệm và thận trọng, ưu tiên các dự án thực sự cấp thiết và mang lại hiệu quả kinh tế. Tổng giá trị đầu tư toàn Tập đoàn trong năm đạt 4.145 tỉ đồng, thấp hơn kế hoạch 6.884 tỉ đồng, thể hiện chủ trương siết chặt đầu tư để bảo toàn nguồn lực cho các mục tiêu trọng yếu.

Chiến lược phát triển Xanh – Thông minh – Bền vững

Công nhân chế biến cao su

VRG định hướng rõ ràng đến “tăng trưởng xanh và phát triển bền vững” cho giai đoạn tới. Mục tiêu này được xây dựng trên nền tảng ba động lực tăng trưởng chủ đạo: Xây dựng Khu công nghiệp xanh – thông minh, hướng tới thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao; Phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, tận dụng quỹ đất hiện có của tập đoàn để gia tăng giá trị sản xuất xanh; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn, ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Chiến lược này không chỉ giúp VRG khai thác hiệu quả quỹ đất công nghiệp trên khắp các vùng miền, mà còn góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng bền vững, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xanh toàn cầu. Các dự án năng lượng tái tạo, điện mặt trời và điện sạch được trình lên cơ quan quản lý địa phương nhằm đưa vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng xanh quốc gia. Theo kế hoạch, các dự án năng lượng tái tạo của VRG sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh thành như TPHCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Đà Nẵng.

Rừng cao su ngút ngàn ở Cao su Chư Sê Kampong Thom

Trong năm 2026, VRG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất của toàn Tập đoàn là 33.467 tỉ đồng (tăng 4,6% so với năm 2025), lợi nhuận trước thuế 7.275 tỉ đồng (tăng 5%). Đặc biệt, Công ty mẹ - Tập đoàn đảm bảo mức tăng trưởng trên hai con số theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 6.417 tỉ đồng (tăng 10,3%), lợi nhuận trước thuế 2.895 tỉ đồng (tăng 4,5%).

Cùng với chiến lược phát triển xanh, VRG cũng đẩy mạnh mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Hiện diện tích vườn cao su của tập đoàn ở Lào và Campuchia đã đạt hơn 113.000 ha, chiếm hơn 30% tổng diện tích và góp phần quan trọng vào tổng sản lượng khai thác. Trong năm 2026, VRG đặt kế hoạch tiếp tục mở rộng thêm hàng chục nghìn ha cao su tại hai quốc gia này, đồng thời nghiên cứu các dự án chế biến gỗ và mủ cao su. Những nỗ lực này không chỉ giúp VRG đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu, mà còn tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động tại các vùng sản xuất xa trung tâm.

Để thực hiện thành công kế hoạch năm 2026, ông Trần Công Kha – UV BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG, cho biết: “Tập đoàn sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ chính: Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ vững mạnh; hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thành viên; đẩy mạnh tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; tạo động lực tăng trưởng mới: Khu công nghiệp Xanh - Thông minh, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn; chăm lo người lao động, nâng cao vai trò công đoàn và các tổ chức chính trị – xã hội, giữ vững an sinh và an ninh tại địa bàn hoạt động”.

Bước sang năm 2026, VRG tiếp tục đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ, hướng tới một tập đoàn đa ngành, bền vững và giàu giá trị cộng đồng. Với chiến lược đầu tư vào khu công nghiệp xanh, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao, VRG không chỉ kiến tạo những giá trị kinh tế mới mà còn đóng góp thiết thực vào lộ trình phát triển tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian tới.