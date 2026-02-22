Điểm sáng trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Ngoại thương

TP - Trong hành trình đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương khẳng định vị thế tiên phong khi xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, gắn đào tạo với thực tiễn, khởi nghiệp và trách nhiệm xã hội. Từ chiến lược dài hạn, chương trình đào tạo linh hoạt đến những ghi nhận trong nước và quốc tế, Ngoại thương đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên (SV.STARTUP) lần thứ VII năm 2025, Trường Đại học Ngoại thương vinh dự là cơ sở giáo dục đại học duy nhất tại khu vực phía Bắc được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, qua đó đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia trong giai đoạn 2017-2025. Sự ghi nhận cao quý này không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của Nhà trường trong đổi mới sáng tạo mà còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc ươm mầm và phát triển thế hệ tương lai.

Dự án Việt Ngoạn Ký - Art toys Văn hóa Việt của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương đã xuất sắc đạt giải Nhì tại Vòng Chung kết “Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên” lần thứ VII (SV STARTUP 2025)

Những nỗ lực không ngừng của Trường Đại học Ngoại thương trong đổi mới sáng tạo đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó nổi bật là 3 năm liên tiếp đạt Giải thưởng “Impactful Change Agent” là giải thưởng được trao cho tổ chức giáo dục có tác động mạnh mẽ nhất đến hoạt động sáng tạo kinh doanh xã hội trên toàn cầu, trao tặng bởi Ngân hàng Scotiabank và Trường ĐH HEC Montreal (Canada). Cùng với đó, các nhóm sinh viên của trường liên tục giành được giải thưởng cao tại các cuộc thi học thuật và khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh giáo dục đại học đang đứng trước những yêu cầu cấp thiết về đổi mới và hội nhập, Trường Đại học Ngoại thương không ngừng khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong đào tạo, gắn bó chặt chẽ với trách nhiệm cộng đồng. Với triết lý giáo dục hướng tới khai phóng, nuôi dưỡng tinh thần trung thực, trách nhiệm và sáng tạo, nhà trường đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á, đồng hành cùng người học và phụng sự xã hội trong kỷ nguyên số.

Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040 được Trường Đại học Ngoại thương xác định mục tiêu trở thành Đại học Đổi mới Sáng tạo có uy tín trong khu vực, với ba trụ cột chính: Đào tạo nguồn nhân lực, Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao tri thức, đổi mới sáng tạo, phục vụ cộng đồng.

Nổi bật trong nỗ lực đổi mới, Trường Đại học Ngoại thương chủ động điều chỉnh, thiết kế các chương trình đào tạo theo ba đặc trưng: căn bản, mở và linh hoạt. Trong đó, “căn bản” nhằm tạo dựng nền tảng cho khả năng học tập suốt đời; “mở” để gia tăng cơ hội học tập trong nhiều môi trường trong nước và quốc tế; còn “linh hoạt” giúp người học mở rộng lựa chọn định hướng nghề nghiệp, đồng thời thích nghi sáng tạo trước những biến đổi không ngừng của thế giới.

Các chương trình đào tạo của nhà trường luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng thực hành nghề nghiệp vững vàng, tinh thần trách nhiệm xã hội và ý thức phục vụ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Nhà trường cũng là một trong những cơ sở giáo dục đại học tiên phong đưa học phần về đổi mới sáng tạo vào toàn bộ chương trình đào tạo. Những năm gần đây, nhiều chương trình mới như Marketing số, Truyền thông Marketing tích hợp, Kinh doanh số, Khoa học Dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo,… được triển khai kịp thời, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số toàn cầu, đồng thời tiếp tục được hoàn thiện thông qua sự tham gia sâu rộng của doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình đào tạo.