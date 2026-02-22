PV GAS tăng tốc kinh doanh quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm LNG của khu vực

TP - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, nguồn khí trong nước suy giảm và yêu cầu chuyển dịch năng lượng ngày càng rõ nét, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang đẩy mạnh mở rộng kinh doanh quốc tế, lấy khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) làm động lực tăng trưởng chủ lực. Với kết quả bứt phá giai đoạn 2021-2025 và chiến lược đầu tư hạ tầng đi trước một bước, PV GAS từng bước hướng tới mục tiêu hình thành các trung tâm LNG quy mô lớn, góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp năng lượng Việt Nam trong khu vực.

Kinh doanh LNG trở thành động lực tăng trưởng chủ lực

Theo ông Phạm Văn Phong, Tổng Giám đốc PV GAS, từ những năm 2010, Tổng công ty đã từng bước tìm kiếm mở rộng thị trường quốc tế, hoàn thiện năng lực và kiểm soát rủi ro. Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả rõ nét trong giai đoạn 2021-2025. Hoạt động kinh doanh quốc tế của PV GAS tăng trưởng đột phá cả về sản lượng lẫn doanh thu, với quy mô mở rộng nhiều lần so với thời điểm bắt đầu. Từ một mảng bổ trợ, kinh doanh quốc tế đã trở thành trụ cột quan trọng, tạo nền tảng để PV GAS tham gia sâu hơn vào thị trường LNG khu vực và thế giới.

Với vai trò đầu mối nhập khẩu LNG, PV GAS hướng tới khép kín chuỗi giá trị từ thượng nguồn đến hạ nguồn, gắn kết nguồn cung dài hạn với hạ tầng, logistics và thị trường tiêu thụ. Ảnh: Kho cảng LNG Thị Vải của PV GAS

Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, doanh thu và sản lượng từ hoạt động kinh doanh quốc tế của PV GAS đều tăng trưởng hơn 7 lần. Sản lượng kinh doanh quốc tế tăng trưởng từ 500.000 tấn vào năm 2021 lên gần 3,5 triệu tấn vào năm 2025, kéo theo doanh thu tăng từ hơn 6.000 tỷ đồng năm 2021 lên 45.000 tỷ đồng năm 2025, vượt 307%.

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển nổi bật của PV GAS trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh khốc liệt và áp lực chuyển dịch sang mô hình phát triển bền vững. Tổng sản lượng LPG/LNG đạt mức cao nhất từ trước đến nay, trong đó mảng kinh doanh quốc tế chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, khẳng định vị thế của PV GAS trên bản đồ LNG quốc tế.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, hoạt động LPG/LNG còn đóng vai trò trung tâm trong cơ cấu doanh thu, trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng hợp nhất. Song song đó, PV GAS vẫn duy trì vận hành an toàn, ổn định hệ thống khí trong nước, đáp ứng nhu cầu của các hộ tiêu thụ lớn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Năm 2025, PV GAS ghi nhận mức doanh thu hợp nhất đạt mức kỷ lục 134 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2024 - mức tăng trưởng cao nhất trong lịch sử PV GAS (so với năm cuối của giai đoạn 2016-2020 là 66.000 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất năm 2025 tăng gấp 2 lần); lợi nhuận trước thuế đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 14% so với năm 2024.

Lợi nhuận duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định, phản ánh hiệu quả của quá trình tái cấu trúc mô hình kinh doanh, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị của PV GAS.

Kiến tạo LNG hub, hình thành hệ sinh thái năng lượng tích hợp

Cùng với tăng trưởng kinh doanh, PV GAS tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng. Hàng loạt dự án LNG và kho cảng chiến lược được triển khai và phê duyệt chủ trương đầu tư như kho LNG Vũng Áng, kho cảng PV GAS Hải Phòng... - tạo nền móng cho việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng tích hợp trong tương lai.

Hiệu quả sử dụng tài sản và hạ tầng được cải thiện rõ rệt, đưa PV GAS vào nhóm doanh nghiệp dẫn đầu ngành năng lượng về năng suất và hiệu quả vận hành. Những kết quả này là minh chứng cho quá trình chuyển dịch mô hình từ đơn vị phân phối khí truyền thống sang doanh nghiệp kinh doanh năng lượng khí tích hợp, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng song song với mục tiêu phát triển xanh, hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050, lãnh đạo PV GAS đề xuất phát triển các mô hình LNG hub - trung tâm công nghiệp - năng lượng tích hợp quy mô lớn tại các vùng kinh tế trọng điểm. Các LNG hub này không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn đóng vai trò là “vùng lõi” cung cấp năng lượng cho khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, PV GAS xác định việc xây dựng danh mục nguồn cung LNG dài hạn với các đối tác quốc tế là yếu tố then chốt. Với vai trò đầu mối nhập khẩu LNG, PV GAS hướng tới khép kín chuỗi giá trị từ thượng nguồn đến hạ nguồn, gắn kết nguồn cung dài hạn với hạ tầng, logistics và thị trường tiêu thụ. Đây cũng là nền tảng để hình thành tư duy chuỗi và tư duy hệ sinh thái trong toàn hệ thống Petrovietnam, từng bước nâng tầm thương hiệu năng lượng Việt Nam trên trường quốc tế.

Mục tiêu năm 2026 và tầm nhìn đến năm 2030

Bước sang năm 2026, PV GAS xác định rõ cả thách thức lẫn cơ hội trong bối cảnh thị trường năng lượng tiếp tục biến động khó lường. Doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng cao, tập trung mở rộng thị trường, đặc biệt là LNG và kinh doanh quốc tế; đầu tư hạ tầng đi trước một bước; chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư thượng nguồn và M&A; phát triển các động lực tăng trưởng mới dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Song song đó, PV GAS tiếp tục tái cấu trúc toàn diện, xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, linh hoạt, minh bạch, phù hợp với một doanh nghiệp năng lượng tầm khu vực, phấn đấu mỗi năm có thêm sản phẩm hoặc dịch vụ mới.