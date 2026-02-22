Shinhan Life sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng nâng cao chất lượng cuộc sống

TP - Bảo hiểm nhân thọ không chỉ là “lá chắn” trước rủi ro, mà còn có nhiệm vụ trở thành người bạn đồng hành trong đời sống hằng ngày, từ chăm sóc sức khỏe, ổn định tài chính đến an sinh chủ động của người dân.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam, chia sẻ định hướng của doanh nghiệp trong việc đồng hành hiệu quả và lâu dài cùng khách hàng trên hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giải pháp tài chính toàn diện

Ông Bae Seung Jun, Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam

Khi nhu cầu bảo hiểm gia tăng và khách hàng ngoài tìm kiếm sự bảo vệ còn quan tâm tới tích lũy, đầu tư, Shinhan Life đổi mới sản phẩm thế nào để đáp ứng xu hướng này, thưa ông?

Trước sự gia tăng nhu cầu bảo hiểm tại các đô thị, Shinhan Life xác định đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm là ưu tiên hàng đầu, nhằm đáp ứng đồng thời nhu cầu bảo vệ và tích lũy tài chính trong từng giai đoạn cuộc sống.

Lấy khách hàng làm trung tâm, Shinhan Life hiện cung cấp một danh mục sản phẩm mang đến những giải pháp bảo hiểm toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng về bảo vệ, tích lũy và đầu tư. Các sản phẩm của chúng tôi có tính linh hoạt cao, khách hàng có thể tùy chỉnh phù hợp với mục đích và khả năng tài chính của mình ở mỗi giai đoạn cuộc sống.

Trong đó, bảo hiểm liên kết chung đóng phí định kỳ Shinhan - An Thịnh là một trong những sản phẩm chiến lược, giúp khách hàng chủ động hoạch định tài chính và an tâm trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Còn bảo hiểm hỗn hợp với quyền lợi bảo vệ nâng cao Shinhan - Sống An Vui mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện, giúp khách hàng chủ động xây dựng quỹ tài chính dự phòng cho tương lai, đồng thời an tâm trước những rủi ro về sức khỏe.

Bên cạnh đó, các sản phẩm bán kèm của Shinhan Life với quyền lợi bảo hiểm mở rộng, từ chăm sóc sức khỏe đến bảo vệ tài chính trước những rủi ro như bệnh hiểm nghèo, tai nạn hay thương tật. Chúng tôi mong muốn các giải pháp tài chính của Shinhan Life có thể đồng hành lâu dài cùng khách hàng, hướng tới cuộc sống an toàn và tương lai bền vững hơn.

Trải nghiệm khách hàng vượt trội

Khách hàng trung lưu và gia đình trẻ tại đô thị lớn mà Shinhan Life hướng tới là nhóm yêu cầu cao về trải nghiệm dịch vụ. Công ty làm gì để nâng cao trải nghiệm khách hàng, thưa ông?

Chúng tôi đầu tư mạnh vào số hóa quy trình nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện, đơn giản nhất cho khách hàng trong suốt hành trình tham gia bảo hiểm. Cổng dịch vụ khách hàng trực tuyến và ứng dụng quản lý hợp đồng bảo hiểm của Shinhan Life giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin và chủ động quản lý hợp đồng.

Chúng tôi còn triển khai thanh toán phí bảo hiểm trả góp qua thẻ tín dụng thông qua cổng thanh toán trực tuyến OnePay. Những cải tiến này giúp khách hàng giảm bớt áp lực tài chính, thuận tiện và chủ động hơn trong quá trình tham gia bảo hiểm.

Đội ngũ tư vấn tài chính đóng vai trò quan trọng tạo dựng trải nghiệm khách hàng. Shinhan Life có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng đội ngũ này ?

Đội ngũ tư vấn tài chính là cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và khách hàng, đồng thời là yếu tố then chốt quyết định chất lượng trải nghiệm dịch vụ. Năm qua, Shinhan Life đã tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động bán hàng, từ khâu hẹn gặp, phân tích nhu cầu, tư vấn cho đến các bước giao kết hợp đồng, thông qua ứng dụng công cụ quản lý hoạt động AiTOM.

Shinhan Life còn triển khai các chương trình đào tạo bài bản, có hệ thống dành cho tư vấn viên mới và đội ngũ quản lý kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm dịch vụ khách hàng toàn diện.

Chúng tôi luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo trong sản phẩm và dịch vụ với mong muốn được đồng hành cùng khách hàng lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của họ ở mọi giai đoạn trong thế giới nhiều biến động.

Xin cảm ơn ông!