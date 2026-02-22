HADICO: Tiên phong Nông nghiệp xanh - Nâng tầm giá trị nông sản Thủ đô

TP - Trong bối cảnh năm 2025 được xác định là năm bản lề của chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội (HADICO) đã khẳng định vị thế dẫn đầu bằng những bước đi đột phá. Với vai trò doanh nghiệp nòng cốt trong cung ứng nông sản cho Thủ đô, Công ty đang từng bước hiện thực hóa phương châm “Nông nghiệp xanh - Sản phẩm sạch”, không chỉ dừng lại ở việc cung ứng thực phẩm mà còn là lời cam kết về sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Hành trình chuyển mình sang Nông nghiệp xanh

Bước sang năm 2025, khái niệm “nông nghiệp xanh” không còn là một lựa chọn mà đã trở thành mệnh lệnh sống còn. Đối với một doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò nòng cốt trong việc điều tiết và cung ứng nông sản như HADICO, chuyển đổi xanh là chiến lược trọng tâm để thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng hiện đại.

Dòng lúa thảo dược

Tại các vùng sản xuất trọng điểm, Công ty từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng an toàn và thân thiện với môi trường. Các mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP được mở rộng, đồng thời từng bước chuyển hướng sang sản xuất theo hướng hữu cơ, sinh thái,thay thế dần lối sản xuất cũ không an toàn, khó kiểm soát. Cùng với đó, HADICO đã hiện thực hóa mô hình nông nghiệp tuần hoàn, nơi phế phụ phẩm nông nghiệp được tái chế, tái sử dụng làm phân bón hữu cơ, hình thành chuỗi giá trị khép kín, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

Những “ngôi sao” trên kệ hàng

Bưởi Diễn chuẩn bị thu hoạch

Gà Mía thuần chủng VietGAP: Từ năm 2005, Công ty được Thành phố giao nhiệm vụ bảo tồn, lưu giữ nguồn gen quý và phát triển giống gà Mía – giống gia cầm bản địa có giá trị đặc biệt của Hà Nội. Trên nền tảng đó, HADICO đã tổ chức sản xuất theo chuỗi khép kín, từ chọn lọc, nhân giống tại xí nghiệp chăn nuôi của Công ty đến chăn nuôi thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP và giết mổ, chế biến bảo đảm an toàn thực phẩm. Nhờ quy trình kiểm soát chặt chẽ và ổn định về chất lượng, sản phẩm gà Mía HADICO không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường Thủ đô mà còn từng bước khẳng định vị thế tại các hệ thống phân phối hiện đại và các đơn vị kinh doanh thực phẩm chất lượng cao.

Giống gà Mía thuần

Hệ sinh thái Rau an toàn: Với hàng trăm loại rau, củ, quả đạt chuẩn VietGAP, HADICO Food đã thiết lập một mạng lưới cung ứng khổng lồ. Từ các vùng rau tại Tích Giang (Phúc Thọ) đến sự liên kết với các huyện Hoài Đức, Thạch Thất, Mê Linh… và sản phẩm trái vụ với các hợp tác xã sản xuất Rau quả VietGAP trên khu vực Mộc Châu. Toàn bộ sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ quy trình, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng đồng đều, đáp ứng yêu cầu của các hệ thống siêu thị, bếp ăn tập thể và trường học trên địa bàn Thủ đô, đảm bảo “từ trang trại đến bàn ăn” luôn tươi ngon và an toàn nhất.

Vùng sản xuất rau của Hadico

Lúa thảo dược và lúa chất lượng cao: Việc sở hữu bản quyền các giống lúa như HDT10, HD11, TĐ25 đã giúp HADICO làm chủ chuỗi giá trị lúa gạo. Đặc biệt, dòng lúa thảo dược đang được thử nghiệm và nhân rộng trong năm 2025 hứa hẹn mang lại giá trị dinh dưỡng vượt trội. Đặc biệt, dòng lúa thảo dược đang được khảo nghiệm, hoàn thiện quy trình và nhân rộng trong năm 2025, tích hợp giá trị dinh dưỡng và dược tính tự nhiên, góp phần hình thành nhóm sản phẩm gạo phục vụ nhu cầu “tinh bột lành mạnh”, hỗ trợ sức khỏe, phù hợp với xu hướng tiêu dùng thực dưỡng của người dân đô thị.

“Cú hích” công nghệ số cho nông nghiệp thông minh

Điểm nhấn khác biệt của HADICO năm 2025 chính là việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ. Chuyển đổi số không còn là những báo cáo trên giấy mà đã hiện diện trên từng thửa ruộng, chuồng trại.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR được áp dụng đồng bộ cho 100% sản phẩm. Chỉ cần một thao tác quét đơn giản, người tiêu dùng có thể biết chính xác ngày xuống giống, quy trình chăm sóc, thời điểm thu hoạch và vận chuyển. Bên cạnh đó, các công nghệ tưới tiết kiệm, drone phun thuốc bảo vệ thực vật sinh học đã giúp giảm chi phí sản xuất 15-20% đồng thời bảo vệ hệ sinh thái đất và nước.

Mô hình “Nông nghiệp gắn kết Du lịch sinh thái”

Một góc của Vườn thực vật Hà Nội

Năm 2025, HADICO đã thành công trong việc lan tỏa mô hình nông nghiệp kết hợp trải nghiệm, lấy Vườn Thực vật Hà Nội và vườn bưởi Diễn giống gốc làm hạt nhân trong vành đai xanh vùng lõi Thủ đô. Khu vực này hiện bảo tồn hơn 300 loài thực vật, trong đó có 21 loài quý hiếm thuộc Sách đỏ, đồng thời gìn giữ gần 4.000 gốc bưởi Diễn giống gốc và cây đầu dòng, đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn nguồn gen đặc sản của Hà Nội. Tại đây, khách tham quan không chỉ được hít thở không khí trong lành mà còn được trực tiếp trải nghiệm quy trình canh tác nông nghiệp sạch, thu hoạch trái cây và thưởng thức nông sản ngay tại chỗ. HADICO không chỉ đa dạng hóa giá trị kinh tế mà còn lan tỏa thông điệp bảo tồn sinh thái, giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ và xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với nông nghiệp xanh, sản phẩm sạch của Thủ đô. Đây là cách HADICO xây dựng lòng tin với khách hàng một cách chân thực nhất: Cho khách hàng thấy tận mắt quá trình tạo ra sản phẩm sạch.

Kết nối chuỗi cung ứng và Trách nhiệm xã hội

Với mạng lưới cửa hàng tiện ích HADICO Food rộng khắp các quận nội thành, công ty đã giải quyết bài toán “đầu ra” cho nông dân liên kết và “đầu vào” an toàn cho người tiêu dùng. Năm 2025, HADICO tiếp tục mở rộng cung ứng thực phẩm cho các bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học và bệnh viện, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh thực phẩm của thành phố.

Vai trò của một doanh nghiệp Nhà nước còn được thể hiện rõ nét qua việc định hướng và hỗ trợ các hợp tác xã, hộ nông dân chuyển đổi sang canh tác bền vững. HADICO không chỉ thu mua, bao tiêu sản phẩm mà còn chuyển giao công nghệ, hỗ trợ giống và kỹ thuật, tạo nên một cộng đồng nông nghiệp xanh vững mạnh xung quanh mình.

Nhìn lại chặng đường năm 2025, có thể thấy HADICO đã bước những bước đi vững chãi trên lộ trình xanh hóa. Thành công của công ty không chỉ đo bằng con số doanh thu mà còn đo bằng niềm tin của bà nội trợ khi cầm trên tay túi rau, thực phẩm nông sản có nguồn gốc từ HADICO, bằng sự phục hồi của những vùng đất canh tác và bằng một nền nông nghiệp Thủ đô hiện đại, sinh thái.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2025, lãnh đạo HADICO nhấn mạnh: “Nông nghiệp xanh không phải là đích đến, đó là một hành trình liên tục. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trong quản lý mùa vụ và mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản sạch sang các nước khu vực, khẳng định vị thế của nông sản Hà Nội trên bản đồ quốc tế".

Với những gì đã đạt được, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội đang thực sự trở thành “cánh chim đầu đàn”, dẫn dắt nền nông nghiệp Thủ đô vươn tầm, xứng đáng với sự kỳ vọng của chính quyền và nhân dân thành phố về một hệ sinh thái nông nghiệp: Sáng - Xanh - Sạch - Bền vững.