Nhiệt điện Duyên Hải vượt khó, hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng

TP - Năm 2025, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển, đồng thời là năm cuối cùng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác chính trị, tư tưởng và nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Công ty đã hoàn thành sắp xếp tổ chức giai đoạn 1 và 2, kiện toàn mô hình gồm 5 phòng và 7 phân xưởng. Qua đó, chức năng, nhiệm vụ được phân định rõ ràng hơn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành và quản trị nội bộ.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Địa chỉ: Khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long

Hoạt động sản xuất điện năm 2025 được duy trì an toàn, ổn định, các tổ máy vận hành tin cậy theo yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Tổng sản lượng điện sản xuất đạt 14,5 tỷ kWh, bằng 103% so với năm 2024, cao nhất trong 4 năm gần đây, góp phần bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu về hệ số đáp ứng, suất hao nhiệt, tỷ lệ điện tự dùng của các nhà máy đều được cải thiện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Tổng Công ty giao.

Công tác sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy được tổ chức khoa học, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Trong năm, Công ty hoàn thành đại tu 2 tổ máy, tiểu tu 3 tổ máy, góp phần nâng cao độ tin cậy thiết bị và duy trì khả năng huy động ổn định trong các cao điểm phụ tải. Đáng chú ý, công tác tiêu thụ tro, xỉ đạt kết quả tích cực với tổng khối lượng khoảng 1,4 triệu tấn, góp phần giảm áp lực lưu chứa và bảo vệ môi trường.

Trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Công ty tổ chức 2.047 lượt đào tạo, đạt 145% kế hoạch, tập trung nâng cao tay nghề, năng lực quản lý và kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn và chuyển đổi số…

Những kết quả năm 2025 cho thấy sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và đoàn kết của tập thể người lao động, tạo tiền đề để Công ty Nhiệt điện Duyên Hải bước vào năm 2026 với mục tiêu vận hành an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức thành công là kết quả quan trọng, góp phần kiện toàn tổ chức và củng cố nền tảng chính trị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.