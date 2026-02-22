Dự kiến tăng 200% nhân sự năm 2026: BAF “đi từ gốc” cho chăn nuôi công nghệ cao

TP - Năm 2026, BAF dự kiến tăng quy mô lao động lên 200% so với năm 2025, tương đương 6.600 nhân sự. Việc chuẩn bị nguồn lực nhân sự lớn không chỉ thể hiện quy mô ngày càng mở rộng, mà còn cho thấy quyết tâm lớn của doanh nghiệp chăn nuôi công nghệ cao Việt Nam điển hình trong tương lai.

Ngành chăn nuôi cần số lượng nhân sự lớn, chất lượng cao

Ngành chăn nuôi Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập các tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy, trong khi nhu cầu số lượng ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao thì thị trường lại thiếu hụt đội ngũ công nhân kỹ thuật, kỹ sư và cán bộ quản lý có tư duy sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Đó là bài toán khó không của riêng doanh nghiệp nào mà là thực trạng chung của toàn ngành chăn nuôi nước ta trong bối cảnh phát triển mới.

BAF đang triển khai nhiều chương trình để mở rộng nguồn nhân sự chất lượng cao

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần BAF Việt Nam - một doanh nghiệp chăn nuôi nổi bật trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi hiện đại đòi hỏi nguồn nhân lực phải vừa đủ về lượng nhưng cũng phải đảm bảo về chất. Bởi lẽ, ngành chăn nuôi giờ đây không còn là công việc dựa trên kinh nghiệm cá nhân mà là ngành sản xuất có quy trình, tiêu chuẩn và kỷ luật nghiêm ngặt.

Đặc biệt tại BAF, yêu cầu này càng khắt khe hơn khi công ty đang vận hành quy trình chăn nuôi và sản xuất thực phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, BAF xác định chiến lược phát triển nhân sự phải đi trước một bước, song hành cùng đầu tư công nghệ và hạ tầng.

Năm 2025, BAF có hơn 40 trang trại cùng với hệ thống các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà máy giết mổ - pha lóc và chế biến thực phẩm sạch trên toàn quốc. Đây là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong về chăn nuôi công nghệ cao đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong toàn chuỗi tại nước ta, với đầy đủ các chứng nhận FSSC 22000 và GLOBAL G.A.P, GLOBAL S.L.P - những chứng nhận uy tín về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và thực hành sản xuất tốt của quốc tế.

Đặc biệt, BAF còn là doanh nghiệp đầu tiên có những kế hoạch triển khai dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng tại Việt Nam. Mô hình này chắc chắn sẽ cần đến đội ngũ nhân sự chất lượng cao để vận hành khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo và những đổi mới về công nghệ. Năm 2030, doanh nghiệp này đặt ra mục tiêu đạt 10 triệu heo xuất chuồng/năm, tương ứng với khoảng 14.000 - 15.000 nhân sự - số lượng nhân sự gấp 4 lần hiện nay.

Chiến lược phát triển nhân sự “đi từ gốc”

Ngành chăn nuôi hiện nay cần số lượng lao động lớn, chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới

“Đầu tư vào nhân lực là đầu tư cho sự phát triển bền vững”. Đi từ triết lý đó, trong những năm gần đây, BAF đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên toàn hệ thống.

Đối với nhân sự nội bộ, doanh nghiệp chú trọng xây dựng các chương trình đào tạo, chuẩn hóa quy trình vận hành giúp người lao động nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc hiện đại, an toàn và chuyên nghiệp. Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao tay nghề, mà còn từng bước hình thành tư duy kỷ luật, trách nhiệm và cải tiến liên tục trong đội ngũ.

BAF chú trọng xây dựng môi trường làm việc và chính sách đãi ngộ minh bạch, công bằng. Thu nhập ổn định, phúc lợi đầy đủ, điều kiện sinh hoạt tại trang trại được quan tâm đặc biệt và lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng là những yếu tố giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài. Với BAF, giữ chân nhân sự không chỉ bằng chế độ, mà bằng sự tôn trọng và cơ hội phát triển.

Đối với kế hoạch tăng trưởng quy mô nhân sự, BAF đặt ra yêu cầu rõ ràng: số lượng phải đáp ứng tốc độ mở rộng, nhưng chất lượng luôn là yếu tố ưu tiên. Người lao động được tuyển chọn và liên tục được đào tạo để phù hợp với từng vị trí, từng mắt xích trong chuỗi giá trị chăn nuôi, từ trang trại, nhà máy đến hệ thống quản lý.

BAF đang tích cực liên kết với các trường đào tạo về chăn nuôi, thú y trên toàn quốc để tài trợ học phí - học bổng, đồng hành và xây dựng các chương trình đào tạo hoặc vừa học vừa làm phù hợp với đặc thù của ngành chăn nuôi.

Chương trình học chuyển dịch mạnh mẽ từ lý thuyết sang đào tạo theo nhu cầu thực tiễn của sản xuất, tăng thời lượng thực hành, thực tập dài hạn, giúp sinh viên ra trường có thể làm việc ngay với thu nhập ổn định và định hình được tương lai nghề nghiệp, thăng tiến một cách rõ ràng.

“Con người là nguồn lực quan trọng nhất trong tiến trình phát triển của BAF. Khi người lao động được trang bị kiến thức, kỹ năng và được làm việc trong một môi trường tử tế, họ sẽ tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp và cho chính ngành chăn nuôi”, lãnh đạo BAF khẳng định.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, BAF tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất song song với đầu tư cho con người, hướng đến xây dựng một đội ngũ nhân sự vừa vững chuyên môn, vừa giàu tinh thần trách nhiệm. Đây chính là nền tảng để BAF từng bước khẳng định vị thế trong ngành chăn nuôi Việt Nam, phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.