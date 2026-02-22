Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Số Đặc Biệt

Google News

Long Châu và hành trình chăm sóc sức khỏe hơn 33 triệu người Việt Nam

p.v
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu tự hào trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy của 33 triệu người dân, tương đương 1/3 dân số Việt Nam.

Long Châu từng bước đi sâu vào các ngõ phố, thôn xóm… để lắng nghe và thấu hiểu nguyện vọng về chăm sóc sức khỏe của hàng chục triệu người Việt. Từ đó, hệ thống nỗ lực cải tiến từng ngày nhằm đưa dịch vụ y tế công bằng, hiện đại và an toàn đến mọi miền Tổ quốc. Giờ đây, dù ở đâu, người dân đều dễ dàng tiếp cận dược phẩm chất lượng với mức giá hợp lý, minh bạch nguồn gốc ngay gần nhà.

6.jpg
Long Châu hướng đến bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân ở mọi vùng miền, lứa tuổi

Hệ thống còn hợp lực chiến lược toàn diện với các tập đoàn dược phẩm hàng đầu trong và ngoài nước, nâng cao cơ hội dự phòng sức khỏe với thuốc hiếm và vắc xin thế hệ mới cho người dân. Gần đây, Long Châu đồng hành cùng tập đoàn dược phẩm Đan Mạch ra mắt bộ đôi giải pháp tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả trong kiểm soát bệnh tiểu đường, giảm cân, kiểm soát béo phì, bảo vệ tim mạch, thận.

Từ năm 2021 đến nay, chương trình “Long Châu sẻ chia” đã đi dọc 3 miền, hỗ trợ y tế kịp thời cho hàng ngàn người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua phối hợp khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí, hệ thống nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh chủ động. Tháng 11, chương trình tiếp tục đến Bắc Ninh với sự đồng hành của Hòa Minzy.

Dấu mốc 33 triệu khách hàng là động lực để Long Châu tiếp tục mở rộng hệ sinh thái toàn diện cho cả gia đình. Thông qua hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng khắp 34 tỉnh thành, Long Châu thắt chặt cam kết vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

p.v
#Long Châu và hành trình chăm sóc sức khỏe hơn 33 triệu người Việt Nam

Cùng chuyên mục