Long Châu và hành trình chăm sóc sức khỏe hơn 33 triệu người Việt Nam

TP - Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu tự hào trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy của 33 triệu người dân, tương đương 1/3 dân số Việt Nam.

Long Châu từng bước đi sâu vào các ngõ phố, thôn xóm… để lắng nghe và thấu hiểu nguyện vọng về chăm sóc sức khỏe của hàng chục triệu người Việt. Từ đó, hệ thống nỗ lực cải tiến từng ngày nhằm đưa dịch vụ y tế công bằng, hiện đại và an toàn đến mọi miền Tổ quốc. Giờ đây, dù ở đâu, người dân đều dễ dàng tiếp cận dược phẩm chất lượng với mức giá hợp lý, minh bạch nguồn gốc ngay gần nhà.

Long Châu hướng đến bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân ở mọi vùng miền, lứa tuổi

Hệ thống còn hợp lực chiến lược toàn diện với các tập đoàn dược phẩm hàng đầu trong và ngoài nước, nâng cao cơ hội dự phòng sức khỏe với thuốc hiếm và vắc xin thế hệ mới cho người dân. Gần đây, Long Châu đồng hành cùng tập đoàn dược phẩm Đan Mạch ra mắt bộ đôi giải pháp tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả trong kiểm soát bệnh tiểu đường, giảm cân, kiểm soát béo phì, bảo vệ tim mạch, thận.

Từ năm 2021 đến nay, chương trình “Long Châu sẻ chia” đã đi dọc 3 miền, hỗ trợ y tế kịp thời cho hàng ngàn người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua phối hợp khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí, hệ thống nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh chủ động. Tháng 11, chương trình tiếp tục đến Bắc Ninh với sự đồng hành của Hòa Minzy.