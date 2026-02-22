CHĂM SÓC HÔ HẤP - ĐÓN XUÂN AN LÀNH CÙNG NƯỚC BIỂN SÂU XISAT

TP - Một mùa Xuân mới đang gõ cửa, mang theo không khí sum vầy, rộn ràng và những kỳ vọng tốt đẹp cho một năm mới thịnh vượng. Thế nhưng, giai đoạn cuối năm cũng là lúc hệ hô hấp dễ bị “quá tải” bởi thời tiết hanh khô, khói bụi, vi khuẩn. Vậy, đâu là bí quyết để bảo vệ hệ hô hấp trong những ngày Tết đến Xuân về?

Tết chỉ vui khi mình thật sự khỏe

Tết là thời điểm để gác lại bộn bề năm cũ và bắt đầu một hành trình mới tốt đẹp hơn. Nhưng sẽ thật khó để tận hưởng trọn vẹn những ngày đầu Xuân nếu bạn phải đối mặt với chiếc mũi sụt sịt hay cảm giác mệt mỏi kéo dài do các vấn đề hô hấp. Thời tiết giao mùa, áp lực công việc cuối năm, bụi bẩn tích tụ trong nhà khi tổng vệ sinh, hay mầm bệnh tiềm ẩn ở những nơi đông người - tất cả đều có thể âm thầm làm ảnh hưởng đến sức khỏe đường thở.

Đừng để những vấn đề nhỏ làm gián đoạn niềm vui sum vầy. Chỉ với một chai nước biển sâu Xisat nhỏ gọn, bạn có thể chủ động chăm sóc đường thở, an tâm tận hưởng từng khoảnh khắc bên gia đình.

Nước biển sâu Xisat - Giải pháp phù hợp cho từng thành viên trong gia đình

Được chiết xuất từ nguồn nước biển sâu thiên nhiên ở độ sâu 450m, nước biển sâu Xisat giàu nguyên tố vi lượng và khoáng chất giúp vệ sinh mũi hàng ngày, giữ cho mũi thông thoáng, dễ thở & mang lại cảm giác dễ chịu sau khi sử dụng. Ngoài ra, nước biển sâu Xisat sở hữu thiết kế chai xịt với tia phun sương êm dịu, dễ dàng len lỏi vào từng ngóc ngách khoang mũi, hỗ trợ duy trì độ ẩm & tăng cường sức đề kháng cho niêm mạc mũi tốt hơn.

Bên cạnh đó, thấu hiểu nhu cầu khác nhau theo độ tuổi và thể trạng, MerapLion đã phát triển đa dạng dòng sản phẩm Xisat, mang đến “lá chắn hô hấp” phù hợp cho mỗi thành viên:

- Xisat trẻ em (Xisat hồng): Với lực xịt phun sương siêu mịn, dịu nhẹ, đây là sản phẩm phù hợp với trẻ em từ 3 tháng tuổi trở lên, giúp bảo vệ đường hô hấp của con một cách êm ái, nhẹ nhàng, không làm con đau rát.

- Xisat hàng ngày (Xisat xanh dương): Phiên bản dùng hàng ngày cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi, - Xisat viêm mũi (Xisat xanh lá): hỗ trợ kháng khuẩn, kháng viêm, thông mũi, dễ thở và hết khó chịu trong những ngày thời tiết khô hanh đối với người có tiền sử viêm xoang, viêm mũi dị ứng.

MERAPLION – Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Đằng sau sự tin dùng của hàng triệu gia đình Việt dành cho Nước biển sâu Xisat là tâm huyết của MERAPLION – nay là thành viên của Lion Corporation, Nhật Bản. Được thành lập từ năm 1891, với hơn 130 năm phát triển, Lion Corporation, Nhật Bản tập trung vào các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng, dược phẩm… Với tầm nhìn trở thành một công ty tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hàng ngày, Lion đã tạo nên sự khác biệt bằng cách thiết kế lại những thói quen & khẳng định được vị trí “Công ty chăm sóc răng miệng số 1 tại Nhật Bản” (*).

MERAPLION hiện đang tích hợp sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của Lion. Quá trình này bao gồm việc chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn J-GMP, đồng thời chuyển giao công nghệ nghiên cứu và phát triển (R&D) từ Nhật Bản. Cùng với đó, doanh nghiệp chuẩn hóa hệ thống quản trị tài chính – kế toán theo các thông lệ quốc tế, và định hướng phát triển bền vững thông qua việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ESG, với 23 nhóm nội dung liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp.

MERAPLION sẽ đại diện cho tập đoàn để chính thức phát triển và phân phối thêm ngành hàng chăm sóc răng miệng của Lion vào thị trường Việt Nam, sẽ đem đến cho quý khách hàng các giải pháp chăm sóc răng miệng tiên phong về công nghệ. Bên cạnh đó, là 1 thành viên của Lion Corporation, Nhật Bản – chúng tôi cũng sẽ “không ngừng kiến tạo những thói quen tích cực cho mỗi gia đình Việt”.

Một mùa xuân trọn vẹn bắt đầu từ sức khỏe vững vàng. MERAPLION tự hào cùng nước biển sâu Xisat đồng hành cùng bạn & gia đình chủ động chăm sóc hệ hô hấp mỗi ngày, để hơi thở luôn nhẹ nhàng, tinh thần luôn thoải mái và những ngày Tết bên gia đình thêm phần an yên, đủ đầy.

(*) Theo báo cáo INTAGE SRI+ (CY2024)