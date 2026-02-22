DOVECO - 70 năm làm cho "đất nở hoa”

TP - 70 năm - một hành trình đủ dài để một nông trường đi qua chiến tranh, tái thiết và hội nhập; đủ sâu để hun đúc nên một triết lý phát triển vì đất, vì người nông dân; đủ bền để Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) trở thành biểu tượng của nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến và xuất khẩu của Việt Nam.

Địa chỉ đỏ của một thời gian khó

Tiền thân của Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao là Nông trường quốc doanh Đồng Giao, được thành lập ngày 26/12/1955 – nông trường quốc doanh đầu tiên của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Tiến sĩ Đinh Cao Khuê - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DOVECO

Theo Tiến sĩ Đinh Cao Khuê - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DOVECO, Nông trường ra đời và trưởng thành gắn liền với lịch sử cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước, là Trung tâm đoàn kết Bắc - Nam.

Đây là nơi hội tụ cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết mang theo khát vọng về một đất nước hòa bình; là điểm đón những người lính Điện Biên trở về sau chiến thắng lịch sử, mang theo ý chí sắt đá và tinh thần bất khuất.

DOVECO đã xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ giống - vùng nguyên liệu - chế biến - xuất khẩu

Hàng nghìn thanh niên xung phong từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Hà Nam Ninh… đã bám đất, bám rừng, khai hoang, phục hóa, mở những luống cày đầu tiên, đặt nền móng cho một vùng sản xuất lớn giữa muôn vàn gian khó.

Đồng Giao cũng là nơi hiện diện của 24 lão thành cách mạng và 41 chiến sĩ tiền khởi nghĩa, trong đó có những đảng viên được kết nạp từ những năm 1930 – những con người mang ánh sáng của lý tưởng cách mạng từ buổi đầu lập Đảng.

Theo TS Khuê, có một dấu ấn rất riêng, độc đáo không nơi nào có được của Đồng Giao trong giai đoạn đầu là mô hình “kép”: vừa sản xuất, vừa tham gia điều hành chính quyền địa phương. Từ Phó Giám đốc nông trường kiêm Chủ tịch thị trấn Đồng Giao, Đội trưởng đội Bãi Sải kiêm Chủ tịch xã Quang Sơn, đến Phó Giám đốc kiêm Hiệu trưởng Trường cấp 3 Nguyễn Huệ…

Với mô hình đó, Đồng Giao không chỉ phát triển sản xuất mà còn trực tiếp đầu tư, quản lý điện - đường - trường - trạm y tế cho cả vùng Tam Điệp. Đây là mô hình “kinh tế – xã hội tổng hợp” tự chủ và kiểu mẫu, đặt nền móng cho sự phát triển đô thị Tam Điệp sau này.

“Có thể nói sự gắn kết máu thịt này đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp phi thường, giúp Đồng Giao luôn là điểm sáng tiêu biểu của Bộ Canh Nông trước đây và của tỉnh Ninh Bình, cũng như Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau này”, TS Khuê chia sẻ.

Giai đoạn 2020–2025, tổng doanh thu của DOVECO đạt trên 12.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 436 triệu USD. Sản phẩm đã có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ, Úc, Israel, Hàn Quốc, Trung Đông. Thị trường nội địa đạt doanh thu trên 1.100 tỷ đồng, sản phẩm phân phối rộng khắp các hệ thống siêu thị lớn.

Hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao vì người nông dân

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, Đồng Giao chủ động chuyển mình, từng bước hình thành hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao DOVECO với chuỗi giá trị khép kín từ giống - vùng nguyên liệu - chế biến - xuất khẩu.

DOVECO tạo việc làm ổn định cho hơn 30.000 hộ dân tại các vùng nguyên liệu

Ngay từ những ngày đầu, Đồng Giao đã được biết đến là trung tâm nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống cây trồng công nghệ cao của cả nước: nơi trồng và nhân giống cà phê đầu tiên của Việt Nam; các giống mía ROC1, ROC10, Quế đường; dứa CE, MD2; chanh leo tím - vàng. Quá trình này luôn có sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Cây ăn quả miền núi phía Bắc và Viện Nghiên cứu Rau quả Việt Nam.

Trên nền tảng đó, DOVECO xây dựng mô hình liên kết chặt chẽ với nông dân, tạo sự an tâm trong sản xuất và tiêu thụ. Hiệu quả kinh tế của các cây trồng Đồng Giao đạt những con số dẫn đầu cả nước: năng suất dứa Cayenne bình quân 80–90 tấn/ha, có nơi đạt 100 tấn/ha; dứa Queen đạt 55–60 tấn/ha; chanh leo đạt 40 tấn/ha.

Giai đoạn 2020–2025, giá dứa được duy trì ổn định, có thời điểm đạt 15.000 đồng/kg, giúp hàng nghìn hộ nông dân gắn bó lâu dài với vùng nguyên liệu.

Không chỉ nâng cao thu nhập, DOVECO còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Tại Ninh Bình, giá trị canh tác bình quân tại vùng nguyên liệu hiện đạt khoảng 600 triệu đồng/ha, hướng tới mục tiêu 800 triệu đồng/ha vào năm 2030 – vượt hơn ba lần chỉ tiêu bình quân 230 triệu đồng/ha theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra.

DOVECO tạo việc làm ổn định cho hơn 30.000 hộ dân tại các vùng nguyên liệu. Riêng tại Sơn La, khoảng 80% người tham gia sản xuất là đồng bào dân tộc thiểu số; tại Gia Lai, con số này là 30%, góp phần thiết thực vào xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế vùng khó khăn.

Đột phá chế biến, nâng tầm nông sản Việt

Song hành với phát triển vùng nguyên liệu, DOVECO xác định công nghiệp chế biến là trụ cột tạo giá trị gia tăng. Hiện Công ty vận hành ba trung tâm chế biến lớn tại Ninh Bình, Sơn La và Gia Lai, với tổng công suất 136.000 tấn sản phẩm/năm.

Các dây chuyền sản xuất được tự động hóa tới 90%, nhập khẩu đồng bộ từ Nhật Bản, Đức, Mỹ, Trung Quốc và các nước G7. Từ dây chuyền IQF công nghệ Nhật Bản, hầm IQF của Hãng Mayekawa đến hệ thống máy ghép mí hiện đại, DOVECO từng bước làm chủ công nghệ chế biến sâu.

Dấu ấn đột phá được ghi nhận vào tháng 7/2025, khi DOVECO Sơn La đưa vào hoạt động dây chuyền đóng hộp giấy công nghệ Thụy Điển đầu tiên tại Việt Nam, trị giá 4 triệu USD, công suất 6.000 hộp/giờ. Công nghệ tiệt trùng nhiệt hiện đại cho phép sản phẩm bảo quản tự nhiên, không cần chất bảo quản hoặc làm lạnh, góp phần giảm phát thải nhựa và tiết kiệm năng lượng, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Đặc biệt, đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, DOVECO Ninh Bình tiếp tục đưa vào vận hành dây chuyền chiết rót nước quả trong hộp giấy Tetra Pak hiện đại, khẳng định chiến lược đầu tư bài bản và dài hạn.

Từ nền tảng công nghệ đó, danh mục sản phẩm của DOVECO ngày càng đa dạng: rau quả đông lạnh IQF, BQF; nước ép cô đặc, puree; các sản phẩm đồ hộp; nước quả đóng chai PET… Tất cả đều đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như ISO 22000:2018, BRC, SSFC, từng bước khẳng định uy tín nông sản Việt trên thị trường thế giới, đúng tới triết lý và thông điệp DOVECO kiên định theo đuổi: “Sản phẩm tốt cho một thế giới tươi đẹp hơn”.

“Bước vào kỷ nguyên mới, DOVECO sẽ tiếp tục giữ trọn tâm huyết “làm cho đất nở hoa” - lấy nông nghiệp xanh, sạch, hiệu quả làm nền tảng; lấy chuyển đổi số làm động lực trong sản xuất và quản trị; không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu. Đó không chỉ là định hướng cho tương lai, mà còn là lời cam kết của Đồng Giao hôm nay đối với truyền thống 70 năm đã được hun đúc bằng mồ hôi lao động, bằng niềm tin son sắt và bằng tình yêu sâu nặng dành cho đất và cho người”, TS Đinh Cao Khuê chia sẻ.