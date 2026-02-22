Gia Lai sẵn sàng Năm Du lịch Quốc gia 2026

TP - Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai sẽ được triển khai với chuỗi sự kiện phong phú, hấp dẫn với quy mô lớn, phát huy thế mạnh về tiềm năng vùng, liên vùng. Việc tổ chức sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng Gia Lai phát triển bền vững trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc, di sản văn hoá, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

Nền tảng vững chắc

Năm 2025, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khi tổng lượt khách du lịch đạt 12,4 triệu lượt, tăng 17,6% so với năm 2024. Tổng doanh thu năm 2025 du lịch đạt 29.000 tỷ đồng với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức hiệu quả, tạo sức lan tỏa, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng, tạo tiền đề để Gia Lai bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động, sẵn sàng đảm nhận vai trò đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Thác K50 hùng vỹ giữa Cao nguyên Kon Hà Nừng

Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu nhiệm kỳ tỉnh Gia Lai triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng đã xác định bằng Đề án phát triển Du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045 đưa Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó xác định giai đoạn 2026-2030, du lịch là một trong năm trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh, mục tiêu đến năm 2030 sẽ đón 18,5 triệu lượt khách/năm, trong đó, có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế. ​Vì vậy, việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng Gia Lai phát triển bền vững trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc, di sản văn hoá, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

Gia Lai có đa dạng tháp Chăm, hấp dẫn các du khách gần xa

Cùng với đó, định vị lại tiềm năng văn hóa đa dạng của địa phương để hình thành các trục bản sắc. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm du lịch tỉnh Gia Lai cũng như toàn quốc đến các quốc gia khác trên thế giới. Qua đó, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm, tạo bước tăng trưởng, phát triển toàn diện du lịch của Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng cả về quy mô, chất lượng dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khách nội địa và quốc tế. ​

“Việc tổ chức năm du lịch quốc gia có một chuỗi hoạt động sự kiện bắt đầu từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2026 để giúp du khách trải nghiệm và tìm hiểu về điểm đến du lịch và những sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch đặc trưng trên địa bàn tỉnh của cao nguyên và vùng biển. Với các hoạt động xuyên suốt và công tác chỉ đạo của tỉnh, ngành du lịch hy vọng năm nay sẽ là năm bứt phá về chỉ tiêu tăng trưởng du lịch tỉnh Gia Lai”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch

Đặc biệt, Năm Du lịch Quốc gia 2026 không dừng lại ở việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn mà còn mở ra cánh cửa liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Gia Lai và các địa phương khác nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng vùng, liên vùng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tỉnh nâng tầm điểm đến, đẩy mạnh quảng bá, cải thiện năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam là điểm đến nổi bật của thế giới và xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực. Từ đó, nâng cao vị thế, đưa Gia Lai hiện diện rõ nét hơn trên bản đồ du lịch, tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nâng tầm sự kiện

“Đàn tế trời đất” trên núi Ấn Sơn (xã Tây Sơn) nơi ba anh em “Tây Sơn Tam Kiệt” gồm Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đã tế cao trời đất, dựng ngọn cờ cao, tụ nghĩa anh hùng, dựng nên đại nghiệp lẫy lừng

Gia Lai được chọn đăng cai tổ chức “Năm Du lịch Quốc gia 2026” – là tỉnh đầu tiên của 34 tỉnh sau sắp xếp sáp nhập đăng cai Năm Du lịch quốc gia - trong bối cảnh vừa chịu sự tàn phá nặng nề của cơn bão số 13 và các đợt mưa lũ kéo dài trong suốt tháng 11/2025. Để chuẩn bị tốt cho sự kiện, tỉnh Gia Lai đã đầu tư nguồn lực khắc phục thiệt hại, đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cải tạo cảnh quan thiên nhiên, mỹ quan đô thị nhằm tạo diện mạo mới cho đô thị, đảm bảo cơ sở hạ tầng an toàn phục vụ cho khách đến tham quan và lưu trú. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các cơ quan chuyên môn của Bộ hoàn thiện nội dung dự thảo Đề án Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và các nội dung liên quan trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

Cùng với đó, xây dựng chương trình hành động nhằm tập trung cho việc triển khai Năm Du lịch Quốc gia theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực), tổ chức thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ Năm Du lịch Quốc gia 2026. ​Từ đây, tham mưu tỉnh chỉ đạo nâng tầm phát triển các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội truyền thống của tỉnh hướng tới quy mô quốc gia, quốc tế; liên kết tổ chức các hãng lữ hành lớn để đưa Gia Lai vào tour du lịch liên vùng-liên quốc gia; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá văn hóa, các điểm đến ở phạm vi quốc gia và quốc tế; xây dựng tuyến phố đêm và hệ thống cửa hàng giới thiệu quảng bá và bán các sản phẩm địa phương tại các điểm đến du lịch để phục vụ du khách… ​

100 sự kiện hấp dẫn

Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai sẽ được triển khai với chuỗi sự kiện phong phú, quy mô lớn, có sức lan tỏa cao. Dự kiến sẽ có 21 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, 34 sự kiện do các tỉnh, thành phố trong cả nước phối hợp tổ chức và 100 sự kiện do tỉnh Gia Lai chủ trì, trong đó nhiều sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế. Nổi bật là các hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao đặc sắc như Lễ khai mạc và bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026, Tuần lễ hoa Dã quỳ – Chư Đang Ya, Chương trình “Ngày Gia Lai” tại TP Hồ Chí Minh, các hoạt động giới thiệu, kết nối điểm đến trong nước và quốc tế.

Về lĩnh vực thể thao dự kiến ghi dấu ấn với nhiều giải đấu lớn như đua thuyền máy F1H2O, Festival bóng đá trẻ quốc tế, các giải chạy quốc tế, lễ hội diều, cùng nhiều giải vô địch quốc gia và quốc tế. Trong khi đó, lĩnh vực văn hóa tiếp tục phát huy chiều sâu bản sắc với Festival quốc tế cồng chiêng Tây Nguyên, Ngày hội văn hóa các dân tộc Gia Lai, Show cà phê Gia Lai, liên hoan phim, đại nhạc hội quốc tế… Thông qua chuỗi sự kiện này, Gia Lai từng bước định vị hình ảnh điểm đến giàu bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, năng động và thân thiện.